Kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng

Sự kiện do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cùng Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức. Tham dự lễ kỷ niệm có đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội, tỉnh Lâm Đồng; các thế hệ cán bộ, cựu thanh niên xung phong tham gia xây dựng Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng, các gia đình tiêu biểu và đông đảo nhân dân địa phương.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường nửa thế kỷ xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng. Năm 1976, thực hiện chủ trương xây dựng vùng kinh tế mới của Đảng và Nhà nước, các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên xung phong tiền trạm và nhân dân Thủ đô Hà Nội đã đến Lâm Đồng, cùng các lực lượng tại chỗ và đồng bào các dân tộc khai hoang, mở đất, tổ chức sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, từng bước hình thành những khu dân cư mới.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tham dự lễ kỷ niệm.

Trao kinh phí của thành phố Hà Nội hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng xây dựng 22 nhà Đại đoàn kết, tổng trị giá 1,32 tỷ đồng.

Trong diễn văn đọc tại buổi lễ, đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định, lễ kỷ niệm không chỉ là dịp ôn lại chặng đường hình thành, xây dựng và phát triển của Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng mà còn là dịp ghi nhận, tri ân công lao của các thế hệ cán bộ, thanh niên xung phong tiền trạm và nhân dân Thủ đô Hà Nội đã góp sức dựng xây quê hương mới. Bày tỏ mong muốn các địa phương gắn với lịch sử vùng kinh tế mới Hà Nội, trong đó có xã Nam Ban Lâm Hà, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để phát triển bền vững. Lâm Đồng mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Thủ đô trong xúc tiến đầu tư, thương mại; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến và tiêu thụ nông sản; văn hóa, thể thao, du lịch; khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đại biểu thanh niên xung phong Hà Nội tham gia xây dựng Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng giai đoạn 1976-1986.

Cán bộ và nhân dân địa phương tham dự buổi lễ.

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trao biểu trưng kinh phí hỗ trợ xây dựng 22 nhà Đại đoàn kết, tổng trị giá 1,32 tỷ đồng, dành cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã vùng kinh tế mới Hà Nội ở Lâm Đồng. Tỉnh Lâm Đồng cũng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng trước đây và xã Nam Ban Lâm Hà hiện nay.