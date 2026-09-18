Kỷ niệm 50 năm thanh niên Thủ đô đi xây dựng vùng kinh tế mới tại Lâm Đồng

Bầu không khí gần gũi, thắm thiết tình đồng chí, đồng đội của những chiến sĩ thanh niên xung phong Thủ đô năm xưa sau bao năm gặp lại. (Ảnh: LINH PHAN)

Ngày 18/9, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội tổ chức chương trình kỷ niệm 50 năm thanh niên Thủ đô tham gia xây dựng vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976-2026).

Nhìn lại chặng đường lịch sử 50 năm, nguyên Phó Bí thư Thường trực Ban Chấp hành đoàn Vùng kinh tế mới, Trưởng ban Liên lạc Hội Cựu thanh niên xung phong tiền trạm của Hà Nội Nguyễn Thị Mão bồi hồi cho hay: khi Thành ủy Hà Nội vận động nhân dân Thủ đô đi xây dựng vùng kinh tế mới tại huyện Tuyên Đức, tỉnh Lâm Đồng cũ, phát huy tinh thần "Ba sẵn sàng", gần 3.000 đoàn viên, thanh niên của 4 khu phố và 4 huyện ngoại thành Hà Nội đã tình nguyện lên đường.

Đồng chí Nguyễn Thị Mão ôn lại những ngày tháng hoa lửa của thanh niên xung phong Thủ đô. (Ảnh: LINH PHAN)

Vào vùng đất cách Thủ đô tới 1.600km để làm nhiệm vụ tiền trạm, ngay trong đợt đầu tiên - năm 1976, đã có 2.766 thanh niên hăng hái lên đường, san đất, phá sình lầy làm đường, dựng nhà, xây trạm xá, trường học để chuẩn bị đón nhân dân Hà Nội vào định cư.

Trong 3 năm, lực lượng thanh niên xung phong Thủ đô đã khai hoang hơn 1.900 héc-ta đất, xây dựng 207km đường giao thông, 35 cầu cống, dựng khoảng 1.000 nhà ở, đào 117 giếng nước..., tạo cơ sở vật chất ban đầu, đón hàng nghìn hộ dân từ Hà Nội vào định cư lâu dài, đặt nền móng hình thành huyện Lâm Hà sau này.

Đông đảo cựu cán bộ, chiến sĩ thanh niên xung phong Hà Nội tới dự chương trình. (Ảnh: LINH PHAN)

Trân trọng những đóng góp to lớn đó, đồng chí Phan Tiến Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Ban Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng), bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới các thế hệ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên Thủ đô đã dành những năm tháng tuổi thanh xuân đẹp nhất, vượt rừng thiêng nước độc, muỗi vắt, sốt rét và sự uy hiếp của thổ phỉ Fulro để khai hoang, mở đất, dựng nhà, làm đường, xây trường lớp, đặt nền móng đầu tiên cho vùng kinh tế mới.

Phó Bí thư, Chủ tịch xã Nam Ban Lâm Hà Phan Tiến Dũng bày tỏ tri ân tới các thế hệ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên Thủ đô. (Ảnh: LINH PHAN)

Theo đồng chí Phan Tiến Dũng, sau 50 năm, xã Nam Ban Lâm Hà - hình thành trên cơ sở các địa bàn Nam Ban, Đông Thanh, Gia Lâm và Mê Linh, hiện có diện tích hơn 117km², với dân số hơn 31.000 người, có vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, hạ tầng giao thông, trường học, thiết chế văn hóa ngày càng hoàn thiện; riêng cây cà-phê đạt hơn 5.000ha, trở thành cây trồng chủ lực tạo sinh kế cho hàng nghìn hộ dân.

Nhiều người không giấu được xúc động khi được nhìn thấy những hình ảnh gợi nhớ một thời hào hùng phá đá, mở đường tại mảnh đất cách xa Thủ đô tới 1.600km. (Ảnh: LINH PHAN)

Phát biểu ý kiến tại chương trình, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội Dương Minh Đức xúc động nhấn mạnh: "Điều đáng quý nhất không chỉ là những con số về diện tích khai hoang hay số công trình đã dựng xây, mà là một thế hệ đã chứng minh rằng, khi Tổ quốc, khi thành phố cần, tuổi trẻ Thủ đô luôn sẵn sàng đi đến những nơi khó khăn nhất. Đó chính là di sản lớn nhất mà thế hệ thanh niên tiền trạm trao lại cho tuổi trẻ Thủ đô hôm nay".

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội (bên phải) tặng hoa chúc mừng Hội Cựu thanh niên xung phong tiền trạm của Hà Nội. (Ảnh: LINH PHAN)

Thay mặt tuổi trẻ Thủ đô, đồng chí Dương Minh Đức khẳng định Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với tuổi trẻ xã Nam Ban Lâm Hà trong các hoạt động tình nguyện, hỗ trợ khởi nghiệp và số hóa tư liệu lịch sử để tinh thần "tiền trạm" mãi là phẩm chất sáng ngời của thanh niên Thủ đô.