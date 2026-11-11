Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Trung học phổ thông Thái Thuận (1976-2026): Nửa thế kỷ xây dựng, phát triển và khát vọng vươn lên

Với đội ngũ giáo viên tâm huyết, trí tuệ, luôn nỗ lực vì học sinh, trong suốt chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển, Trường Trung học phổ thông Thái Thuận đã thực hiện tốt sứ mệnh “trồng người” cao quý.

Tập thể cán bộ, giáo viên Trường Trung học phổ thông Thái Thuận.

Năm 1976, Trường Phổ thông Trung học Vừa học Vừa làm thị xã Bắc Giang - tiền thân của Trường Trung học phổ thông Thái Thuận được thành lập theo Quyết định số 308/QĐ-UB ngày 05/5/1976 của Ủy ban Hành chính tỉnh Hà Bắc. Trong hoàn cảnh đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh, điều kiện kinh tế - xã hội còn vô cùng khó khăn, nhà trường ra đời với một mô hình giáo dục giàu ý nghĩa: Vừa học tập văn hóa, vừa lao động sản xuất, rèn luyện kỹ năng và ý chí lập thân, lập nghiệp.

Những ngày đầu ấy, trường chỉ có 4 lớp với 150 học sinh và 33 cán bộ, giáo viên. Phòng học còn đơn sơ, mái tranh, vách đất, cơ sở vật chất thiếu thốn. Nhưng chính trong gian khó, truyền thống đoàn kết, tự lực, trách nhiệm và khát vọng vươn lên đã được hình thành.

Thầy và trò cùng góp sức dựng trường, xây lớp; các cơ quan, đơn vị và Nhân dân địa phương cùng chung tay chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Việc Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc hỗ trợ xây dựng ba phòng học kiên cố là một dấu ấn đẹp về sự đồng hành của xã hội đối với nhà trường.

Từ những lớp học giản dị ấy, ngôi trường Thái Thuận từng bước trưởng thành. Quy mô trường, lớp ngày càng mở rộng, chất lượng giáo dục từng bước nâng lên. Sau 10 năm xây dựng, nhà trường được ghi nhận là một trong những trường tiên tiến xuất sắc trong hệ thống các trường cùng mô hình.

Những chuyến thăm, động viên của các đồng chí lãnh đạo ngành Giáo dục thành phố và đặc biệt là chuyến thăm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 1987 đã trở thành những kỷ niệm sâu sắc, tiếp thêm niềm tin và động lực để các thế hệ thầy và trò Thái Thuận không ngừng phấn đấu…

Nửa thế kỷ đi qua, từ quy mô nhỏ, lớp học còn đơn sơ của những ngày đầu thành lập, nhà trường đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành trường trung học phổ thông với quy mô lớn, một địa chỉ giáo dục uy tín, điểm sáng của ngành Giáo dục thành phố. Năm mươi năm không chỉ là một con số, mà là mồ hôi, tâm huyết của lớp lớp thế hệ thầy và trò, là bảng vàng thành tích đúc kết từ truyền thống: Kế thừa - Phát huy - Khát vọng - Thành công.

Nhìn lại chặng đường 10 năm gần đây (2016 - 2026), kể từ dấu son đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (2016), Trường Trung học phổ thông Thái Thuận đã có những bước chuyển mình bứt phá, đặc biệt trong công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hành trong giờ Vật lí tại nhà trường.

Xác định chất lượng đội ngũ là yếu tố then chốt quyết định chất lượng giáo dục, nhà trường không ngừng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Hiện trường duy trì ổn định với 33 lớp và gần 1,5 nghìn học sinh, với 83 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 100% đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó có 26 thạc sĩ. Các thầy cô giáo luôn là những tấm gương sáng tận tâm với nghề, đi đầu trong đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý, giảng dạy.

Qua đó, nhiều giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, Chiến sĩ thi đua các cấp, được các cấp, các ngành khen thưởng: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (nay là thành phố), Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo…; nhiều sáng kiến, giải pháp chuyên môn được ghi nhận và áp dụng hiệu quả, đặc biệt trong các môn: Sinh học, Ngữ văn…

Từ sự vun đắp của lớp lớp thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh, nhà trường đã gặt hái được nhiều thành công, liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến và Tập thể lao động xuất sắc; được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen. Trường Trung học phổ thông Thái Thuận đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Có được những kết quả đáng tự hào đó là sự tận tâm với nghề, tinh thần tự học, tự bồi dưỡng và tình yêu thương học sinh - những giá trị làm nên chiều sâu của nghề giáo và cũng là sức mạnh bền vững của nhà trường.

Với phương châm "Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển", nhà trường chú trọng đồng thời giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn, xây dựng "Trường học hạnh phúc". Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông luôn duy trì vững chắc 100%, điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp liên tục thăng hạng, nằm trong tốp cao của tỉnh. Đặc biệt, chất lượng học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh có bước nhảy vọt đáng tự hào về kết quả qua các năm học…

Bên cạnh đó, các hoạt động giáo dục mũi nhọn, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ như Hội khỏe Phù Đổng, Giai điệu tuổi hồng... liên tục gặt hái giải cao, khẳng định vị thế và sự phát triển toàn diện của học sinh Thái Thuận. Đặc biệt, Trường Trung học phổ thông Thái Thuận đã tạo được dấu ấn tiên phong trong giáo dục STEM và nghiên cứu khoa học, là môi trường khơi dậy niềm đam mê sáng tạo. Hoạt động nghiên cứu khoa học, giáo dục STEM được triển khai thực chất, tạo sân chơi trí tuệ thiết thực.

Nhà trường đã ghi những dấu ấn rực rỡ với các dự án mang tính ứng dụng cao: Dự án "Robot y tế - X MedAI"; Dự án "Phần mềm ChatVR kết hợp trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ thực tế ảo VR hỗ trợ học tập cấp trung học phổ thông". Đặc biệt, năm học 2024-2025, học sinh nhà trường đã xuất sắc đoạt một giải Nhất cấp tỉnh và một giải Nhì cấp quốc gia trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật. Đây là minh chứng rõ nét cho việc định hướng giáo dục đúng đắn, giúp các em học sinh "biết biến tri thức thành giá trị thực tiễn".

Quang cảnh buổi Lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Trường Trung học phổ thông Thái Thuận.

Ghi nhận những nỗ lực bền bỉ, liên tục trong giai đoạn đổi mới, Trường Trung học phổ thông Thái Thuận vinh dự được công nhận Trường đạt Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và đạt Chuẩn quốc gia mức độ 1 (năm 2023). Tập thể nhà trường nhiều năm liền đạt danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc"; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động; Tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên nhà trường luôn giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh xuất sắc.

Nửa thế kỷ đã qua, một hành trình mới đang mở ra. Với niềm tin vững chắc, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Trung học phổ thông Thái Thuận hôm nay quyết tâm giữ vững truyền thống, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đưa mái trường Thái Thuận phát triển vững bước tới tương lai, xứng đáng với niềm tin yêu của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân.