Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật Đồng Nai

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng lẵng hoa chúc mừng Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật Đồng Nai. Ảnh: My Ny

Dự lễ kỷ niệm có Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thị Ngọc Loan; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lưu Thị Hà; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Dũng. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương cùng các thế hệ giáo viên, học sinh của nhà trường.

Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thị Ngọc Loan trao bức trướng UBND thành phố tặng cho nhà trường. Ảnh: My Ny

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhìn lại hành trình 50 năm hình thành, phát triển của nhà trường qua phim tư liệu “50 năm - Theo dòng chảy văn hóa Đồng Nai”. Theo đó, Trường trung cấp VHNT Đồng Nai thành lập ngày 7-10-1976 với tên gọi là Trường Nghiệp vụ văn hóa thông tin Đồng Nai. Năm 1990, trường đổi tên thành Trường trung học VHNT Đồng Nai, đến năm 2009 chính thức mang tên Trường trung cấp VHNT Đồng Nai.

Hiệu trưởng Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật Đồng Nai Phùng Ngọc Long phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: My Ny

Trải qua các giai đoạn phát triển, trường đào tạo nhiều lĩnh vực như nghiệp vụ văn hóa, thông tin, quản lý văn hóa, thư viện, bảo tàng, âm nhạc truyền thống, âm nhạc phương Tây, thanh nhạc và múa. Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh trưởng thành, trở thành cán bộ văn hóa cơ sở, nhà giáo, giảng viên, nhạc công, ca sĩ, nghệ sĩ… đóng góp cho hoạt động văn hóa, nghệ thuật của Đồng Nai và các địa phương.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Dũng trao bằng khen của UBND thành phố cho tập thể Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật Đồng Nai. Ảnh: My Ny

Phát biểu tại buổi lễ, Hiệu trưởng Trường trung cấp VHNT Đồng Nai Phùng Ngọc Long nhấn mạnh: 50 năm xây dựng và phát triển là hành trình được vun đắp bởi tâm huyết, trách nhiệm của nhiều thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh... Những đóng góp ấy đã góp phần duy trì hoạt động đào tạo, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, lan tỏa tình yêu nghệ thuật trong cộng đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lưu Thị Hà trao bằng khen UBND thành phố cho các cá nhân. Ảnh: My Ny

Bước vào giai đoạn mới, nhà trường xác định tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng đào tạo các ngành nghệ thuật đặc thù, tăng cường thực hành, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số. Đồng thời, phát huy vai trò tham gia biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị, hoạt động văn hóa, đối ngoại của thành phố; góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống và quảng bá hình ảnh con người Đồng Nai.

Phát biểu tại buổi lễ, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thị Ngọc Loan ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường đối với sự nghiệp văn hóa, nghệ thuật của Đồng Nai; đồng thời nhấn mạnh: Trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, nhà trường cần tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, định vị lại vai trò, sứ mệnh, gắn đào tạo với nhu cầu phát triển văn hóa, nghệ thuật và thị trường lao động; đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng hiện đại, chú trọng thực hành, ứng dụng công nghệ và liên kết với các cơ sở đào tạo, đơn vị nghệ thuật; phát huy vai trò phát hiện, bồi dưỡng và ươm mầm tài năng nghệ thuật trẻ; gắn đào tạo với bảo tồn di sản, phát huy nghệ thuật truyền thống và phát triển công nghiệp văn hóa; xây dựng đội ngũ giảng viên có chuyên môn, đồng thời tạo môi trường giáo dục sáng tạo, chuyên nghiệp; xây dựng đề án phát triển nhà trường đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, làm cơ sở xác định lộ trình phát triển phù hợp với yêu cầu mới.

Giáo viên, học sinh Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật Đồng Nai biểu diễn tiết mục Tiếng chày trên sóc Bom Bo tại buổi lễ. Ảnh: My Ny

Biểu diễn đàn đá và nhạc cụ dân tộc tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Ảnh: My Ny

Các thế hệ giáo viên của nhà trường tham quan triển lãm 50 năm thành lập Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật Đồng Nai. Ảnh: My Ny

Dịp này, UBND thành phố đã trao tặng bức trướng và 4 bằng khen cho các tập thể, cá nhân; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao tặng 10 giấy khen cho các cá nhân nhằm ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường.