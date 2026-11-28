Bà Trần Thị Ngọc Châu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM chúc mừng thầy trò Trường THPT Trần Văn Quan nhân kỷ niệm 50 năm thành lập trường.

Tiền thân là Trường Cấp II, III Long Điền, qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, với sự nỗ lực của 9 thế hệ hiệu trưởng và tập thể sư phạm, nhà trường từng bước phát triển về quy mô và chất lượng giáo dục.

Trường hiện có quy mô 28 lớp, 1.235 học sinh, 70 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trường giữ vững chuẩn quốc gia từ năm học 2004-2005; đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3 và chuẩn quốc gia mức độ 2 giai đoạn 2023-2028.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Ngọc Châu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM ghi nhận những thành tích nổi bật của nhà trường. Trong đó có 104 giải học sinh giỏi cấp tỉnh từ năm 2019 đến nay và 5 giải nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.

Đặc biệt, giai đoạn 2006-2012, Trường THPT Trần Văn Quan đã có 6 năm liên tiếp chia sẻ nguồn lực cán bộ quản lý, giáo viên để góp phần xây dựng Trường THPT Trần Quang Khải và Trường THPT Minh Đạm (xã Long Hải). Đây là đóng góp thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành của nhà trường đối với sự phát triển mạng lưới giáo dục địa phương.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM ghi nhận những thành tích nổi bật của nhà trường.

Trước yêu cầu đổi mới giáo dục và triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT, bà Trần Thị Ngọc Châu mong muốn đội ngũ giáo viên nhà trường tiếp tục giữ vững ngọn lửa đam mê nghề nghiệp, thực sự là tấm gương sáng về đạo đức, tinh thần tự học và sáng tạo.

Trong bối cảnh giáo dục đang đổi mới mạnh mẽ, các thầy cô giáo còn phải là những người tiên phong làm chủ công nghệ, đổi mới phương pháp giảng dạy, truyền cảm hứng và dẫn dắt học trò tự tin bước vào tương lai.

Những người đang tiếp bước hôm nay mang trên vai trách nhiệm gìn giữ, bồi đắp và viết tiếp trang truyền thống 50 năm đầy tự hào của nhà trường.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT cũng mong muốn các thế hệ học sinh tiếp tục phát huy truyền thống, chủ động học tập, làm chủ công nghệ, rèn luyện ngoại ngữ và kỹ năng sáng tạo, sẵn sàng thích ứng với yêu cầu của thời đại chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

Bà Nguyễn Thị Bích Hoàng, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Văn Quan bày tỏ: “50 năm là niềm tự hào, nhưng cũng là lời nhắc nhở đối với những người đang tiếp bước. Với trách nhiệm của những người đang được tiếp nối sự nghiệp ấy, tập thể nhà trường sẽ luôn giữ gìn những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã vun đắp; đồng thời không ngừng đổi mới, xây dựng một môi trường giáo dục nhân văn, tiến bộ, nơi mỗi học sinh được tin tưởng, nâng đỡ và trưởng thành trong tri thức, nhân cách và tình yêu thương".