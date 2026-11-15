Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Thảo Nguyên
Ngày 15/11, Trường THPT Thảo Nguyên, phường Vân Sơn, tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường (1976-2026) và 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026).
Dự lễ kỷ niệm, có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; các đồng chí nguyên cán bộ, giáo viên, cựu học sinh các thế hệ; đại diện phụ huynh nhà trường và toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Thảo Nguyên, phường Vân Sơn.
Tiền thân là phân hiệu Trường cấp 3 Mộc Châu, thành lập năm 1975, đến năm học 1976-1977 mang tên Trường THPT vừa học vừa lao động sản xuất Mộc Châu. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, từ những lớp học tranh tre, vách nứa, Trường THPT Thảo Nguyên đã vượt qua nhiều khó khăn, vươn lên trở thành điểm sáng của ngành Giáo dục và Đào tạo Sơn La.
Đến nay, Trường THPT Thảo Nguyên đạt chuẩn quốc gia mức độ II, được công nhận “Trường học Hạnh phúc”, với cơ sở vật chất khang trang, gồm 36 phòng học, các phòng thực hành, thí nghiệm và thư viện hiện đại. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã đào tạo gần 20.000 học sinh, nhiều người trở thành cán bộ lãnh đạo, doanh nhân, nhà quản lý. Trong 5 năm học gần đây, học sinh nhà trường đoạt 265 giải học sinh giỏi cấp tỉnh; tỷ lệ tốt nghiệp THPT duy trì 100%. Ghi nhận những thành tích nổi bật, nhà trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen năm học 2023-2024; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và Chính phủ tặng Cờ thi đua năm học 2024-2025.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích của các thế hệ thầy và trò Trường THPT Thảo Nguyên trong 50 năm qua. Đồng thời, đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và bản sắc văn hóa dân tộc; giữ vững chất lượng trường chuẩn quốc gia. Quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo giỏi chuyên môn, mẫu mực về đạo đức; đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng số cho học sinh, xây dựng môi trường giáo dục hiện đại.
Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Cờ thi đua cho tập thể Trường THPT Thảo Nguyên; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen cho 1 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 cá nhân; Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen cho 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và phát triển nhà trường.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/thoi-su-chinh-tri/ky-niem-50-nam-thanh-lap-truong-thpt-thao-nguyen-gjfxX1evR.html