Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Thảo Nguyên.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Dự lễ kỷ niệm, có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; các đồng chí nguyên cán bộ, giáo viên, cựu học sinh các thế hệ; đại diện phụ huynh nhà trường và toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Thảo Nguyên, phường Vân Sơn.

Hiệu trưởng Trường THPT Thảo Nguyên đọc diễn văn kỷ niệm.

Tiền thân là phân hiệu Trường cấp 3 Mộc Châu, thành lập năm 1975, đến năm học 1976-1977 mang tên Trường THPT vừa học vừa lao động sản xuất Mộc Châu. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, từ những lớp học tranh tre, vách nứa, Trường THPT Thảo Nguyên đã vượt qua nhiều khó khăn, vươn lên trở thành điểm sáng của ngành Giáo dục và Đào tạo Sơn La.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Các cựu giáo viên Trường THPT Thảo Nguyên dự lễ kỷ niệm.

Đến nay, Trường THPT Thảo Nguyên đạt chuẩn quốc gia mức độ II, được công nhận “Trường học Hạnh phúc”, với cơ sở vật chất khang trang, gồm 36 phòng học, các phòng thực hành, thí nghiệm và thư viện hiện đại. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã đào tạo gần 20.000 học sinh, nhiều người trở thành cán bộ lãnh đạo, doanh nhân, nhà quản lý. Trong 5 năm học gần đây, học sinh nhà trường đoạt 265 giải học sinh giỏi cấp tỉnh; tỷ lệ tốt nghiệp THPT duy trì 100%. Ghi nhận những thành tích nổi bật, nhà trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen năm học 2023-2024; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và Chính phủ tặng Cờ thi đua năm học 2024-2025.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường THPT Thảo Nguyên.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích của các thế hệ thầy và trò Trường THPT Thảo Nguyên trong 50 năm qua. Đồng thời, đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và bản sắc văn hóa dân tộc; giữ vững chất lượng trường chuẩn quốc gia. Quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo giỏi chuyên môn, mẫu mực về đạo đức; đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng số cho học sinh, xây dựng môi trường giáo dục hiện đại.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chuyển trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Trường THPT Thảo Nguyên.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cá nhân.

Đại diện Viện khảo thí và đánh giá chất lượng giáo dục trao Giấy chứng nhận Trường THPT Thảo Nguyên là Trường học Hạnh phúc.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Cờ thi đua cho tập thể Trường THPT Thảo Nguyên; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen cho 1 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 cá nhân; Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen cho 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và phát triển nhà trường.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm.