Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (bên phải) tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THCS Lê Lợi. Ảnh: NGỌC HÀ

Tại buổi lễ, đại biểu cùng các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh ôn lại chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển của Trường THCS Lê Lợi. Trường tiền thân là Trường Cấp I - II Bắc Mỹ An được thành lập năm 1976 với 67 học sinh và 18 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Từ ngày 1/9/2026, Trường THCS Trần Đại Nghĩa được sáp nhập vào Trường THCS Lê Lợi, trực thuộc UBND phường Ngũ Hành Sơn. Năm học 2026 - 2027, nhà trường có 78 lớp với 3.447 học sinh, 186 cán bộ, giáo viên, nhân viên, tổ chức hoạt động tại trường chính và phân hiệu.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (bên phải) tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THCS Lê Lợi. Ảnh: NGỌC HÀ

50 năm qua, nhà trường từng bước phát triển về quy mô, cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục, góp phần đào tạo nhiều thế hệ học sinh trưởng thành, đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương.

Trong bối cảnh phát triển mới, nhà trường tiếp tục đổi mới công tác quản lý, phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đội ngũ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục.

Đồng thời, chú trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng, phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, thân thiện, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Với những nỗ lực không ngừng của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh, nhà trường đạt nhiều kết quả đáng tự hào: trường chuẩn quốc gia đầu tiên bậc THCS của thành phố Đà Nẵng; nhiều lần nhận Cờ thi đua của UBND thành phố, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thủ tướng Chính phủ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (bên phải) tặng Cờ truyền thống nhân kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Trường THCS Lê Lợi. Ảnh: NGỌC HÀ

Năm 2020, trường vinh dự nhận Cờ "Đơn vị có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2020".

Đặc biệt, nhà trường đã 3 lần đón nhận phần thưởng cao quý từ Chủ tịch nước: Huân chương Lao động hạng Ba vào năm 2005, hạng Nhì vào năm 2011 và hạng Nhất vào năm 2016.

Dịp này, Trường THCS Lê Lợi được UBND thành phố Đà Nẵng tặng Cờ truyền thống nhân kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển.