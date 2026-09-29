Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Ngày 29-9, Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (1-10-1976 - 1-10-2026).

Thừa ủy quyền, lãnh đạo Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam trao bằng khen của Bộ Tài chính cho Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh.

Ngày 1-10-1976, Khu Đường sắt Phú Khánh được thành lập, trực thuộc Ban Quản lý Đường sắt III (Tổng cục Đường sắt). Đây là tổ chức tiền thân của Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh. Khu Đường sắt Phú Khánh quản lý gần 300km đường sắt thuộc tuyến đường sắt Thống Nhất (Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh). Đây là tuyến đường mang đầy đủ đặc thù của đường sắt Việt Nam, với nhiều đèo cao, hầm dài, vực sâu; đồng thời thường xuyên phải ứng phó với thiên tai, bão lũ khắc nghiệt.

Bên cạnh quản lý tuyến đường sắt, Khu Đường sắt Phú Khánh còn quản lý các ga, trạm thuộc 2 hệ vận chuyển, thông tin tín hiệu và điện lực trong phạm vi quản lý. Trải qua nhiều lần đổi tên, năm 2016, Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh chính thức được thành lập.

Nguyên lãnh đạo Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh tặng tư liệu, hiện vật mang giá trị truyền thống cho công ty.

Qua 50 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, đảng viên, công nhân lao động Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh đã vun đắp truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, kiên cường, tạo nền tảng để đơn vị vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ và phát triển doanh nghiệp.

Những thành tích của các thế hệ cán bộ, đảng viên, công nhân lao động công ty qua các thời kỳ đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ ghi nhận và tặng nhiều danh hiệu thi đua cao quý. Đặc biệt, tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân lao động công ty đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1981), Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 1993), Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2001), Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2006); Chính phủ tặng Cờ thi đua (năm 2024).

Nhân dịp này, Bộ Tài chính tặng bằng khen cho tập thể Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh về thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động cụm, khối thi đua năm 2025.