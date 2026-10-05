Kỷ niệm 50 năm Ngày nhập ngũ hội đồng ngũ đặc công Thái Bình cũ

Ngày 04/10, tại xã Bắc Tiên Hưng, Hội đồng ngũ Đặc công Thái Bình cũ long trọng tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 50 năm ngày lên đường nhập ngũ (05/10/1976 – 05/10/2026).

Các đại biểu tắp hương nhà thờ Liệt sĩ xã Bắc Tiên Hưng. Ảnh: Thành Đô ↵

Đến dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Binh chủng Đặc công và các tướng lĩnh Quân đội:

Trung tướng Tống Thanh Trì – Trợ lý nguyên Chủ tịch nước Lương Cường.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình – Nguyên Tư lệnh trưởng Binh chủng Đặc công.

Thiếu tướng Vũ Hồng Quang – Nguyên Chính ủy Binh chủng Đặc công.

Đại tá Phạm Ngọc Vũ – Phó Tư lệnh trưởng, Tham mưu trưởng Binh chủng Đặc công.

Đại tá Vũ Văn Kích – Phó Chủ nhiệm Chính trị Binh chủng Đặc công.

Đại tá Lê Bá Chỉ – Nguyên Chính ủy Lữ đoàn Đặc công 198.

Đại tá Lương Văn Hạt – Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đại tá Phan Ngọc Mai – Nguyên Chính ủy Lữ đoàn Đặc công 113.

Thượng tá Nguyễn Đình Huỳnh – Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Đặc công 113.

Đại biểu dự hội nghị - Trái qua Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Trung Tướng tống Thanh Trì, Thiếu tướng Vũ Hồng Quang. Ảnh: Thành Đô

Về phía địa phương, có mặt của các đồng chí đại diện cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Hội Cựu chiến binh, Ban Chỉ huy Quân sự xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên. Đặc biệt, sự kiện hôm nay có mặt đông đủ của hơn 200 đại biểu là cựu chiến binh đặc công, cùng các thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ, các phu nhân đã đồng hành cùng suốt chặng đường dài qua.

Từ trái qua Anh hùng Lương Văn Hạt , Đại tá Phan Ngọc Mai , Đại tá Lê Bá Chỉ , Đại tá Nguyễn Duy Trình. Ảnh: Thành Đô

Chặng đường 50 năm chiến đấu và trưởng thành đầy oanh liệt

Nửa thế kỷ trước, vào ngày 05/10/1976, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, hơn 200 đoàn viên ưu tú là những người con thân yêu của quê hương Đông Hưng và Quỳnh Phụ cũ đã hăng hái lên đường nhập ngũ. Đây là lớp chiến sĩ đầu tiên của quê hương sau ngày đất nước thống nhất năm 1975, được tuyển chọn vô cùng kỹ lưỡng về cả sức khỏe và phẩm chất chính trị để bước vào hàng ngũ của Binh chủng Đặc công – một binh chủng đặc biệt tinh nhuệ, ba lần vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Ban tổ chức trao quà cho thân nhân gia đình 20 liệt sĩ. Ảnh: Thành Đô

Sau những ngày hành quân vất vả, toàn đội hình đã có mặt tại Trung đoàn 113 (nay là Lữ đoàn 113 anh hùng) đóng quân tại Xuân Mai, Lương Sơn, Hòa Bình. Những chàng trai tuổi mười tám, đôi mươi ngày ấy đã trải qua gần một năm rèn luyện khốc liệt trên thao trường với tinh thần “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường đỡ đổ máu”. Chính sự trui rèn ấy đã tạo nên những người lính thép, đồng thời gắn kết họ bằng một tình đồng chí, đồng đội thiêng liêng, sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi, đùm bọc lẫn nhau vượt qua mọi thử thách.

Thành Đô với Đại tá Vũ Văn Kích, Phó chủ nhiệm chính trị Binh chủng Đặc công - Ảnh : Thành Đô

Khi tình hình biên giới Tây Nam diễn biến phức tạp, theo yêu cầu nhiệm vụ, tháng 9/1977 và tháng 1/1978, toàn đơn vị đã thần tốc cơ động vào chiến trường. Suốt gần hai năm trực tiếp chiến đấu (từ tháng 9/1977 đến tháng 6/1979), những người lính Đặc công Thái Bình đã có mặt tại các tuyến đầu nóng bỏng, ác liệt nhất như Ba Chúc, An Giang, Xa Mát, Lò Gò, Bến Sỏi (Tây Ninh), ngã ba Xoài Xịa, cầu sông Tê, núi Đá Dựng (Hà Tiên, nay là tỉnh An Giang). Đặc biệt, đơn vị đã vinh dự tham gia chiến dịch giải phóng Phnôm Pênh, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng. Vượt qua đói khát, hiểm nguy và những cơn sốt rét ác tính, anh em luôn giữ vững ý chí gan dạ, dũng cảm, lập nên nhiều chiến công hiển hách.

Chưa dừng lại ở đó, tháng 3/1979, trước cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, một bộ phận chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 27 được lệnh hành quân gấp ra Bắc. Đến tháng 6/1979, toàn bộ đội hình Trung đoàn 113 chuyển về đứng chân tại Xuân Hòa (Mê Linh, Vĩnh Phúc), tiếp tục huấn luyện và trực tiếp chiến đấu kiên cường tại các cao điểm 1800A, 1809 Thanh Thủy (Vị Xuyên, Hà Giang), đèo Tài Hồ Sìn (Cao Bằng), Quảng Ninh, đồng thời làm nghĩa vụ quốc tế giúp bạn Lào và Campuchia tại các mặt trận Xiêm Riệp, Battambang. Trong những cuộc chiến đấu khốc liệt bảo vệ vẹn toàn bờ cõi Tổ quốc, Hội đồng ngũ của chúng ta đã chịu những tổn thất to lớn khi có 20 đồng chí anh dũng hy sinh và 32 đồng chí là thương bệnh binh đã để lại một phần xương máu nơi chiến trường (trong đó có 4 thương binh nặng).

Thành Đô với Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình , nguyên Tư lệnh trưởng Binh chủng Đặc công. Ảnh: Thành Đô

Sáng ngời bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ giữa đời thường

Kể từ năm 1983, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biên giới và nghĩa vụ quốc tế, theo yêu cầu xây dựng quân đội và nguyện vọng cá nhân, đại bộ phận anh em phục viên, xuất ngũ về địa phương, một số đồng chí tiếp tục ở lại xây dựng quân đội hoặc chuyển ngành. Trên mọi lĩnh vực công tác, các cựu chiến binh Đặc công Thái Bình luôn tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ và gặt hái được những thành tựu vô cùng tự hào:

Từ 45% - 50% các đồng chí đã vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Có 45 đồng chí trở thành cán bộ, sĩ quan quân đội từ cấp trung đội đến sư đoàn với cấp bậc quân hàm từ Chuẩn úy đến Đại tá. Trong đó, có 12 đồng chí là cán bộ cao cấp mang quân hàm Thượng tá và Đại tá.

Nhiều đồng chí trở về quê hương được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tín nhiệm bầu giữ các chức vụ chủ chốt qua các thời kỳ, tiêu biểu có 6 đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã tại hai huyện Đông Hưng và Quỳnh Phụ, cùng nhiều đồng chí là trưởng, phó phòng ban tại các cơ quan, xí nghiệp.

Trên mặt trận kinh tế, nhiều đồng chí đã giàu nghị lực vươn lên làm giàu chính đáng, thành lập các công ty, doanh nghiệp lớn, đem lại nguồn thu nhập hàng chục tỷ đồng, tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng trăm lao động và đóng góp hàng chục triệu đồng mỗi năm cho quê hương. Tiêu biểu là đồng chí Nguyễn Trọng Dậu – Giám đốc Công ty Sài Gòn, người tài trợ chính cho buổi gặp mặt kỷ niệm 50 năm đầy ý nghĩa ngày hôm nay.

Thành Đô với Thượng tá Nguyễn Đình Huỳnh , Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Đặc công 113. Ảnh: Thành Đô

Nghĩa tình đồng đội thiêng liêng, sâu nặng

Đến nay, khi mái đầu đã bạc trắng theo thời gian, nhìn lại chặng đường trọn một đời người đã qua, tình cảm đồng chí, đồng đội năm xưa lại càng thêm thiêng liêng, sâu nặng. Mặc dù trở về với đời thường, mỗi người mang một hoàn cảnh khó khăn riêng, những vết thương cũ hằn thành sẹo vẫn nhói đau mỗi khi trái gió trở trời, sức khỏe đã giảm sút, nhưng tinh thần kiên cường của người lính ngày 05/10/1976 vẫn vẹn nguyên không bao giờ phai nhạt.

Buổi gặp mặt hôm nay chính là một dịp điểm danh thiêng liêng sau nửa thế kỷ lịch sử. Khi gọi lại từng cái tên của đồng đội năm xưa, có người vui mừng hô vang "Có tôi!", có người dù chân mang tật, sức khỏe yếu vẫn cố gắng trở về để được ôm lấy những người anh em ruột thịt. Nhưng cũng có những cái tên vang lên khiến cả hội trường lặng đi vì xúc động, bởi các đồng chí đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường hoặc đã từ trần vì bệnh tật.

Trước sự có mặt của các thân nhân gia đình liệt sĩ và phu nhân của các đồng chí đã từ trần, Hội đồng ngũ xin hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của bộ đội Đặc công, luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và phấn đấu đóng góp nhiều việc làm tình nghĩa, có ích hơn nữa cho quê hương, đất nước để xứng đáng với sự hy sinh của những người đã ngã sống.