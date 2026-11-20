Quang cảnh buổi lễ.

Dự buổi lễ có Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND xã Bát Xát; đại diện các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thi công cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh nhà trường.

Tại buổi lễ, các đại biểu, thầy và trò nhà trường đã cùng ôn lại truyền thống 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình Trường PTDTBT TH&THCS Phìn Ngan.

Đại biểu cắt băng khánh thành công trình Trường PTDTBT TH&THCS Phìn Ngan.

Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND xã Bát Xát tặng hoa chúc mừng thầy và trò nhà trường.

Công trình đầu tư cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã Phìn Ngan (cũ) thành Trường PTDTBT TH&THCS Phìn Ngan được khởi công từ ngày 29/12/2025, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bát Xát làm chủ đầu tư.

Với sự nỗ lực của các đơn vị thi công, dự án đã hoàn thành vào ngày 10/11/2026, vượt tiến độ hơn một tháng so với hợp đồng.

Khối nhà 28 phòng học hiện đại thuộc công trình Trường PTDTBT TH&THCS Phìn Ngan.

Công trình được đầu tư hiện đại, đồng bộ với 28 phòng học, 36 phòng ở bán trú khép kín, bếp ăn; cùng các hạng mục cải tạo nhà hiệu bộ, nhà công vụ giáo viên, nhà đa năng, sân bê tông và hệ thống phòng cháy chữa cháy đạt chuẩn.

Việc đầu tư cải tạo, đưa công trình vào sử dụng không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt khang trang, an toàn cho học sinh, mà còn góp phần quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả các trụ sở làm việc dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính trên địa bàn xã Bát Xát.

Lãnh đạo xã Bát Xát tặng Giấy khen cho đại diện đơn vị thi công.

Khen thưởng các thầy, cô giáo có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục.

Đại biểu tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường PTDTBT TH&THCS Phìn Ngan nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Dịp này, UBND xã Bát Xát và Trường PTDTBT TH&THCS Phìn Ngan đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt - học tốt. Đại diện các đơn vị, doanh nghiệp cũng trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa chúc mừng thầy và trò nhà trường nhân ngày hội lớn của ngành giáo dục.