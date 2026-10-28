Kỷ niệm 40 năm trường THPT Sông Công: Hành trang từ những ký ức gian khó

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THPT Sông Công (Thái Nguyên), những ký ức về một thời áo trắng, tình thầy trò và những năm tháng thanh xuân tươi đẹp lại tìm về trong lòng các thế hệ cựu học sinh.

Qua những chia sẻ của ông Võ Thành Hưng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và TS. Vũ Đức Bình, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, đã gợi nhắc về một mái trường còn nhiều gian khó thuở ban đầu nhưng luôn đong đầy tình yêu thương, nơi chắp cánh ước mơ và hun đúc những giá trị theo mỗi người suốt hành trình trưởng thành.

Những năm tháng gian khó làm nên hành trang trưởng thành

Với ông Võ Thành Hưng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, hơn 30 năm đã trôi qua kể từ ngày rời ghế nhà trường, nhưng những năm tháng học tập tại Trường THPT Sông Công vẫn là dấu ấn quan trọng trong hành trình trưởng thành của ông.

Ông Võ Thành Hưng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng (Ảnh: Hữu Thắng).

Nhớ lại những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường (niên khoá 1987-1990), ông Hưng cho biết, cơ sở vật chất của trường khi ấy còn rất khó khăn. Nhà trường mới có một dãy nhà cấp bốn, chủ yếu dành cho học sinh khối 11 và khối 12. Vì vậy, học sinh khóa ông năm đầu tiên phải học nhờ tại một trường THCS.

"Trong quá trình xây dựng trường, thầy và trò cùng tham gia nhiều công việc như đóng gạch, chở cát, san đất để từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất", ông Hưng nhớ lại.

Theo ông Võ Thành Hưng, không chỉ thiếu thốn về điều kiện vật chất, việc học tập thời điểm đó cũng đối mặt với nhiều trở ngại. Chương trình giáo dục chuyển từ hệ 10 năm sang hệ 12 năm, hệ thống thi đại học có những thay đổi, trong khi đội ngũ giáo viên chưa đầy đủ. Đặc biệt, khóa học của ông không có giáo viên ngoại ngữ.

Khi thi tốt nghiệp, học sinh phải sử dụng một môn khoa học xã hội như Lịch sử hoặc Địa lý thay cho môn ngoại ngữ. Đây cũng là bất lợi khi bước vào môi trường đại học, bởi học sinh ở những địa phương có điều kiện thuận lợi hơn, nhất là tại các trường chuyên và thành phố lớn, thường có nền tảng ngoại ngữ tốt hơn.

Tuy nhiên, quá trình học tập ở đại học giúp ông nhận ra rằng những hạn chế ban đầu không phải là rào cản không thể vượt qua. Với sự nỗ lực và kiên trì, mỗi người vẫn có thể từng bước khắc phục khó khăn, vươn lên bằng chính năng lực của mình.

Nhìn lại chặng đường đã qua, ông Võ Thành Hưng cho rằng có hai hành trang quan trọng được hình thành từ những năm tháng học tập dưới mái Trường THPT Sông Công.

Thứ nhất là sự cần cù, chịu khó và tinh thần nghiêm túc với bản thân. Theo ông, đây là nền tảng căn bản giúp mỗi người vượt qua những hạn chế về điều kiện xuất phát. Hoàn cảnh ban đầu có thể khó khăn, nhưng nếu có quyết tâm, ý chí và thái độ nghiêm túc trong học tập, rèn luyện thì vẫn có thể vươn lên.

Thứ hai là lòng biết ơn, sự trân trọng những gì gia đình, nhà trường và xã hội đã dành cho mình. Từ đó, mỗi người cần biết chia sẻ, hỗ trợ những người xung quanh.

Ông nhấn mạnh, lòng biết ơn và tinh thần sẻ chia chính là nền tảng đạo đức quan trọng giúp mỗi người giữ vững bản thân trong cuộc sống. Khi rời mái trường, bước vào môi trường rộng lớn hơn, mỗi người sẽ có thêm nhiều cơ hội nhưng cũng phải đối mặt với không ít cám dỗ. Vì vậy, việc nhận thức rõ giá trị của bản thân, trân trọng những điều đã được vun đắp và giữ vững các nguyên tắc sống là điều cần thiết để trưởng thành bền vững.

Tình thầy trò, nghĩa bạn bè theo suốt cuộc đời

Nếu câu chuyện của ông Võ Thành Hưng gợi nhớ về một thời gian khó, nơi ý chí và sự nghiêm túc trở thành hành trang vượt lên hoàn cảnh, thì những chia sẻ của TS. Vũ Đức Bình, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, lại đưa người đọc trở về với miền ký ức trong trẻo của tuổi học trò.

Là cựu học sinh Trường THPT Sông Công niên khóa 1992-1995, TS. Vũ Đức Bình cho biết những năm tháng dưới mái trường luôn là một mảnh ký ức tươi đẹp, đầy xúc động mỗi khi nhớ lại. Trong những kỷ niệm ấy, điều khiến ông ấn tượng sâu sắc nhất là sự tận tụy, bao dung của thầy cô và tình bạn trong sáng, sẻ chia trong những ngày còn nhiều gian khó.

TS. Vũ Đức Bình, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì (Ảnh: NVCC).

Nhớ về mái trường Sông Công, TS. Vũ Đức Bình không thể quên hình ảnh những buổi học, nơi thầy cô không chỉ truyền dạy tri thức bằng tất cả sự tâm huyết mà còn là người thắp sáng những ước mơ, hoài bão. Đặc biệt, những buổi ôn thi cuối cấp và bồi dưỡng học sinh giỏi đã để lại trong ông nhiều cảm xúc.

Theo ông Bình, dù thời tiết khắc nghiệt hay điều kiện cơ sở vật chất thời đó còn nhiều thiếu thốn, các thầy cô vẫn cặm cụi bên giáo án, kiên nhẫn giảng giải từng bài toán, sửa từng câu văn, lắng nghe những trăn trở và định hướng tương lai cho từng đứa học trò. Sự bao dung, kiên nhẫn ấy chính là điểm tựa tinh thần vững chắc giúp chúng tôi vững tin bước qua những kỳ thi quan trọng.

Không chỉ có tình thầy trò, tình bạn dưới mái trường THPT Sông Công cũng là một phần ký ức không thể phai mờ trong tâm trí TS. Vũ Đức Bình.

"Kỷ niệm xúc động nhất là những lần cả lớp cùng nhau chuẩn bị cho các hội diễn văn nghệ, hội thao của trường, hay những buổi chia sẻ cùng nhau mẩu bánh, ngụm nước trong giờ ra ra chơi. Chúng tôi đã cùng khóc, cùng cười, cùng sẻ chia những áp lực học tập và cả những hoài bão ngây thơ của tuổi trẻ", ông Bình chia sẻ.

Theo TS. Vũ Đức Bình, những điều tưởng chừng bình dị ấy đã kết nối chúng tôi thành một gia đình lớn, mà dù sau này mỗi người một phương trời, mỗi người chọn một con đường riêng, chỉ cần nhắc đến hai tiếng "Sông Công" là mọi ký ức tươi đẹp lại ùa về đầy tự hào.

"Mái trường THPT Sông Công không chỉ trao cho tôi hành trang tri thức để bước vào đời, mà chính tình thầy, nghĩa bạn nơi đây đã góp phần bồi đắp nên nhân cách, bản lĩnh và lòng biết ơn trong tôi ngày hôm nay", ông Bình nhấn mạnh.

Ba giá trị cốt lõi làm nên bản sắc của Trường THPT Sông Công

Nét đặc biệt của Trường THPT Sông Công, cũng là điều làm nên niềm tự hào sâu sắc của các thế hệ học sinh khi nhớ về, theo TS. Vũ Đức Bình, gói gọn trong ba giá trị cốt lõi.

Thứ nhất là nền tảng "Ngôi nhà chung" giàu truyền thống và tình người. Không chỉ đơn thuần là một ngôi trường truyền thụ tri thức, THPT Sông Công từ lâu đã được xây dựng như một "gia đình lớn". Sự kết nối giữa các thế hệ thầy và trò nơi đây mang đậm tính gắn kết, nâng đỡ và sẻ chia. Sự tận tụy, coi học sinh như con em của thầy cô qua nhiều thế hệ đã tạo nên một môi trường giáo dục ấm áp. Chính cái "tình" rất riêng ấy làm cho bất kỳ ai từng trưởng thành từ mái trường này khi nhìn lại đều cảm thấy gần gũi, thiêng liêng.

Các em học sinh hôm nay không chỉ chăm chỉ học tập mà còn đoàn kết phát huy các giá trị tốt đẹp của những thế hệ đi trước (Ảnh: Trường THPT Sông Công).

Thứ hai là tinh thần "Sông Công": bản lĩnh, vượt khó và khát vọng vươn xa. Trường THPT Sông Công gắn liền với vùng đất công nghiệp năng động, nơi tinh thần lao động cần cù và ý chí vươn lên luôn chảy trong huyết quản. Môi trường ấy rèn luyện cho các thế hệ học sinh một bản lĩnh sống kiên cường: không ngại thử thách, dấn thân và luôn có khát vọng khẳng định bản thân. Dù bước ra cuộc sống ở bất kỳ lĩnh vực nào, học sinh Sông Công vẫn mang trong mình sự thực chất, năng động và tinh thần trách nhiệm cao.

Thứ ba là sự tiếp nối và lan tỏa của các thế hệ cựu học sinh. Thành công của một ngôi trường được phản chiếu rõ nhất qua sự trưởng thành của học sinh. Các thế hệ học sinh THPT Sông Công hôm nay đã và đang có mặt ở mọi miền Tổ quốc, giữ nhiều vị trí quan trọng trong xã hội hoặc đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Dù ở đâu, tinh thần "hướng về nguồn cội" và sự sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ các thế hệ đàn em đi sau vẫn luôn bền chặt. Đó là sợi dây liên kết vô hình nhưng vô cùng mạnh mẽ, tạo nên niềm tự hào chung mang tên "Học sinh THPT Sông Công".

"Chính sự hòa quyện giữa tình thầy trò ấm áp, bản lĩnh vượt khó và sự thành danh của các thế hệ đã làm nên bản sắc không thể hòa lẫn, biến Trường THPT Sông Công thành một niềm tự hào thiêng liêng trong lòng mỗi người từng gắn bó", TS. Vũ Đức Bình bày tỏ.

Lời nhắn nhủ cho thế hệ hôm nay và mai sau

So với thế hệ của ông Võ Thành Hưng và Ts. Vũ Đức Bình, học sinh hiện nay có nhiều điều kiện thuận lợi hơn về cơ sở vật chất, công nghệ và khả năng tiếp cận tri thức. Tuy nhiên, theo ông Võ Thành Hưng, những điều kiện ấy chỉ thực sự phát huy giá trị khi đi cùng tinh thần tự giác, sự nỗ lực và thái độ nghiêm túc của mỗi học sinh.

Ông mong muốn các thế hệ học sinh Trường THPT Sông Công tiếp tục phát huy truyền thống của nhà trường, nuôi dưỡng ý chí vươn lên để bay cao, vươn xa, trước hết vì tương lai của bản thân, sau đó là vì gia đình và đóng góp cho xã hội.

Cuộc trò chuyện của những cựu học sinh Trường THPT Sông Công (Ảnh: Hữu Thắng).

Bên cạnh việc trau dồi kiến thức, kỹ năng, học sinh cần chú trọng rèn luyện đạo đức, biết ơn, sẻ chia và có trách nhiệm với cộng đồng. Đây là những giá trị có ý nghĩa lâu dài, giúp mỗi người không chỉ trưởng thành về năng lực mà còn hoàn thiện về nhân cách.

Theo ông, thành công không chỉ được thể hiện qua những thành tựu đạt được mà còn qua cách mỗi người ứng xử với gia đình, thầy cô, bạn bè và cộng đồng. Vì vậy, các thế hệ học sinh cần giữ gìn những giá trị tốt đẹp được thầy cô vun đắp, đồng thời không ngừng học hỏi để thích ứng với những yêu cầu mới của cuộc sống.

Trong khi đó, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THPT Sông Công, TS. Vũ Đức Bình cũng gửi tới các em học sinh đang học tập dưới mái trường ba thông điệp: Trân trọng từng ngày tháng dưới mái trường và tự hào về điểm tựa Sông Công; dám mơ lớn, dám dấn thân và không ngừng học hỏi; giữ gìn lòng biết ơn và sự tử tế để trở thành người có ích.

Theo TS. Vũ Đức Bình, 40 năm là một chặng đường rực rỡ, nhưng các em chính là những người sẽ viết tiếp những trang sử mới cho Trường THPT Sông Công.

"Tôi tin tưởng rằng với nhiệt huyết, trí tuệ và khát vọng của tuổi trẻ, các em sẽ tiếp tục làm rạng danh tên tuổi của nhà trường, trở thành những công dân tài năng, bản lĩnh và giàu lòng nhân ái", TS. Vũ Đức Bình bày tỏ.

40 năm trôi qua có thể làm phai màu trang vở, đổi thay những lớp học và đưa mỗi người đến những miền đất khác nhau. Nhưng ký ức về lời dạy ân cần của thầy cô, tiếng cười bè bạn và những ước mơ tuổi trẻ vẫn luôn vẹn nguyên trong các thế hệ cựu học sinh. Để rồi giữa bộn bề cuộc sống, chỉ cần nhắc đến Trường THPT Sông Công, cả một miền thanh xuân lại ùa về đầy thân thương, da diết và chẳng thể nào quên.