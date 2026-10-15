Kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; cựu lãnh đạo, giáo viên, học sinh nhà trường qua các thế hệ.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 2 từ phải qua) tặng Cờ ghi nhận thành tích 40 năm xây dựng và phát triển cho nhà trường. Ảnh: NGỌC HÀ

Ngày 4/4/1986, UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng ban hành quyết định thành lập Trường Năng khiếu cấp 2 và cấp 3 tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Đến ngày 15/10/1986, trường khai giảng khóa học đầu tiên với 38 cán bộ, giáo viên, 5 môn chuyên và 58 học sinh.

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục chất lượng cao của cả nước. Đặc biệt, việc đưa cơ sở mới vào sử dụng từ năm học 2003 - 2004 đã tạo điều kiện để nhà trường tiếp cận mô hình giáo dục hiện đại, nâng cao chất lượng dạy và học.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (bên phải) tặng hoa chúc mừng nhà trường. Ảnh: NGỌC HÀ

Đến nay, từ mái trường này, đã có hơn 500 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ cùng nhiều chuyên gia, trí thức trưởng thành, đóng góp cho đất nước. Học sinh nhà trường đạt 1.538 giải học sinh giỏi quốc gia, 40 giải Olympic, khoa học kỹ thuật cấp quốc tế và khu vực, cùng nhiều giải thưởng, huy chương tại các cuộc thi trong nước và quốc tế.

Với những thành tích nổi bật, trường được trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì và hạng Ba.

Phát huy truyền thống 40 năm, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, đam mê nghiên cứu, hướng đến các chuẩn mực quốc gia và quốc tế; góp phần đào tạo thế hệ trẻ có tri thức, bản lĩnh, nhân cách và tinh thần phụng sự cộng đồng.

Dịp này, nhà trường được UBND thành phố trao tặng Cờ ghi nhận thành tích 40 năm xây dựng và phát triển; Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng bằng khen cho tập thể nhà trường; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen cho 12 cá nhân có thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường.