Kỷ niệm 40 năm Hội Văn nghệ sỹ - Nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Ngọc Túy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Hội Văn nghệ sĩ - Nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội.

Năm 1986, Hội Văn nghệ sỹ - Nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội được thành lập với tên gọi ban đầu là Ban liên lạc các nhà văn đồng hương xứ Thanh tại Hà Nội.

Từ buổi đầu thành lập với vài chục thành viên, đến nay, sau 40 năm phát triển, Hội đã có trên 200 hội viên, bao gồm các nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nhiếp ảnh, nhạc sĩ, đạo diễn, nghệ sĩ biểu diễn và nhà báo.

Với sự quan tâm, hỗ trợ của Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội qua các thời kỳ, Hội Văn nghệ sỹ - Nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội đã có nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú trong sáng tác và biểu diễn, mỗi năm cho ra đời hàng trăm tác phẩm văn học, nghệ thuật chất lượng.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Qua 4 thập niên, các thế hệ hội viên đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Hơn 20 hội viên được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật, hơn 40 hội viên được phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú....

Hành trình 40 năm ra đời và phát triển sẽ tạo động lực mạnh mẽ để trong thời gian tới, Hội Văn nghệ sỹ - Nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội tiếp tục đoàn kết, gắn bó, góp phần xây dựng nền văn học - nghệ thuật, báo chí của quê hương Thanh Hóa cũng như cả nước.