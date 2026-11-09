Đại biểu dự kỷ niệm 30 năm thành lập Trường THPT Tủa Chùa.

Ngày 7/6/1996, Trường THPT cấp 2 - 3 huyện Tủa Chùa (tiền thân của Trường THPT Tủa Chùa ngày nay) thành lập và bước vào năm học đầu tiên với 17 cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 400 học sinh. Năm 2000, trường chia tách thành Trường THPT Tủa Chùa và Trường THCS Tủa Chùa. Sau khi trở thành trường THPT độc lập, nhà trường có 30 giáo viên với 251 học sinh.

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Tủa Chùa không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước khẳng định vị thế trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của địa phương. Từ tỷ lệ tốt nghiệp chỉ 63% trong những năm đầu đến dịp kỷ niệm 20 năm đã đạt 94,09%; tỷ lệ học sinh đỗ đại học, cao đẳng hằng năm trên 66%.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hoàng Tuyết Ban trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho tập thể Trường THPT Tủa Chùa.

Giai đoạn 2016 - 2026 ghi dấu bước phát triển mạnh mẽ của nhà trường với tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 100%; 328 giải học sinh giỏi văn hóa, thể dục thể thao và khoa học kỹ thuật cấp tỉnh; 17 dự án hoa học kỹ thuật đạt giải. Các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh nhà trường luôn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tận tụy với sự nghiệp trồng người, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng cao Tủa Chùa.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hoàng Tuyết Ban biểu dương những thành tích nhà trường đạt được. Đồng thời nhấn mạnh, trong bối cảnh toàn ngành Giáo dục tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, nhà trường cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Nhà trường cần quan tâm đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy; tăng cường giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh; quan tâm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc.

Nhân dịp này, tập thể Trường THPT Tủa Chùa và 4 cá nhân vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND xã Tủa Chùa tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển Trường THPT Tủa Chùa. Hội Khuyến học tỉnh tặng học bổng trị giá 20 triệu đồng cho 40 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.