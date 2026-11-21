Quang cảnh lễ kỷ niệm - Ảnh: H.T

Trường THPT Ninh Châu được thành lập ngày 28/5/1996, từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn với 297 học sinh, đến nay, nhà trường đã có hơn 12.000 học sinh từng học tập, rèn luyện và trưởng thành. Quy mô trường lớp không ngừng được mở rộng, chất lượng giáo dục từng bước nâng cao, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu học tập của con em địa phương.

Đại biểu tham dự lễ kỷ niệm - Ảnh: H.T

Dấu ấn trong hành trình phát triển của nhà trường còn được khẳng định qua chất lượng giáo dục mũi nhọn với nhiều thành tích đáng ghi nhận tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Từ năm học 2006-2007, hoạt động chuyên môn có những chuyển biến rõ nét. Đội ngũ được củng cố, nền nếp được chăm lo, chất lượng giáo dục từng bước nâng lên.

Bên cạnh hoạt động dạy và học, nhà trường chú trọng đổi mới phương pháp giáo dục, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, STEM, đồng thời, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và vì cộng đồng, tạo môi trường để học sinh phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng và nhân cách.

Ghi nhận những nỗ lực và thành quả đó, năm 2016, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập, trường đón bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. Trong 10 năm học liên tiếp, trường đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh tặng bằng khen.

Trường THPT Ninh Châu vinh dự đón nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển - Ảnh: H.T

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, Trường THPT Ninh Châu vinh dự được đón nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển.