Kỷ niệm 30 năm thành lập Trường THCS và THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh

Sáng 8/11, Trường THCS và THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (9/10/1996 - 9/10/2026). Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng dự.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Ngày 9/10/1996, Trường THCS và THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh ra đời từ yêu cầu thực tiễn trong công tác giáo dục con em đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là học sinh dân tộc Chứt ở bản Rào Tre (xã Phúc Trạch), bản Giàng (xã Hương Xuân).

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Những ngày đầu thành lập, nhà trường đối mặt với muôn vàn khó khăn. Cơ sở vật chất chỉ có 4 gian nhà cấp bốn làm nơi ở, 16 giường tầng và 2 gian bếp. Học sinh chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Chứt, điều kiện sống còn nhiều thiếu thốn, rào cản ngôn ngữ, phong tục, tập quán khác biệt khiến việc duy trì sĩ số và tổ chức dạy học gặp nhiều trở ngại.

Vượt lên những khó khăn đó, các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã kiên trì bám trường, bám lớp, vừa tổ chức dạy học, vừa chăm lo đời sống, sinh hoạt cho học sinh. Nhà trường cũng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Bộ đội Biên phòng và các lực lượng liên quan vận động học sinh đến trường, duy trì việc học.

Chương trình văn nghệ tại buổi lễ.

Qua từng giai đoạn, nhà trường từng bước ổn định tổ chức, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng giáo dục. Năm học 2005-2006, trường được đầu tư xây dựng nhà nội trú 3 tầng, nhà học bộ môn và nhà đa năng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác dạy học, quản lý và chăm sóc học sinh.

Từ năm 2010, trường trở thành cơ sở giáo dục đặc thù trực thuộc Sở GD&ĐT đồng thời mở rộng địa bàn tuyển sinh, thực hiện nhiệm vụ giáo dục ở cả hai cấp học THCS và THPT.

Sau 30 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. Nhà trường có 248 lượt học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện (cũ), 45 lượt đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, 2 học sinh đạt giải quốc gia và 15 học sinh đạt giải cấp tỉnh tại các cuộc thi khác. Đặc biệt, đã có 79 học sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng, trong đó 11 em đạt điểm thi từ 27 trở lên.

Thầy Nguyễn Quang Vinh - Hiệu trưởng nhà trường trình bày diễn văn kỷ niệm.

Tập thể nhà trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia qua các giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2022; được Bộ trưởng Bộ GDĐT tặng bằng khen, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và những phần thưởng, danh hiệu cao quý khác,…

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Trường THCS và THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh xác định tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp; đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ số trong quản lý và giảng dạy; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh nội trú. Qua đó, tạo môi trường giáo dục toàn diện, giúp học sinh dân tộc thiểu số phát huy năng lực, nuôi dưỡng ước mơ và có thêm cơ hội vươn lên trong học tập, cuộc sống.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bùi Nhân Sâm – Giám đốc Sở GD&ĐT đề nghị tập thể nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Phát huy đặc thù của mô hình trường phổ thông dân tộc nội trú; gắn chặt nhiệm vụ dạy học với nuôi dưỡng, chăm sóc và quản lý học sinh; xây dựng môi trường nội trú an toàn, kỷ luật, thân thiện; quan tâm sức khỏe thể chất, tinh thần và đời sống của các em. Đặc biệt, cần có giải pháp hỗ trợ phù hợp đối với học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...