Kỷ niệm 30 năm thành lập Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT B Mai Châu

Dự và chúc mừng nhà trường có đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở GD&ĐT cùng các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho nhà trường.

Trường PTDTNT THCS và THPT B Mai Châu được thành lập ngày 9/9/1996, tiền thân là Trường Phổ thông cơ sở Dân tộc nội trú liên xã Hang Kia - Pà Cò.

Những ngày đầu, trường có 7 cán bộ, giáo viên, nhân viên, điều kiện dạy và học còn nhiều thiếu thốn.

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, nhà trường từng bước được đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng quy mô đào tạo. Đặc biệt, năm 2019, trường được nâng cấp thành trường có hai cấp học THCS và THPT, tạo thêm cơ hội học tập cho con em đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao.

Hiện nay, nhà trường có 11 lớp với 335 học sinh nội trú; 41 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ chuyên môn. Cơ sở vật chất từng bước được đầu tư đồng bộ với khu ký túc xá 3 tầng, 24 phòng ở khép kín; nhà ăn, khu hiệu bộ, phòng học bộ môn và các công trình phục vụ sinh hoạt, học tập.

Cùng với việc mở rộng quy mô, chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Trong hai năm học 2024-2025 và 2025-2026, học sinh khối THPT đạt 6 giải học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh.

Đặc biệt, tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nhà trường đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%; điểm trung bình các môn thi xếp thứ 40/164 trường THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên toàn tỉnh, tăng 32 bậc so với năm 2025.

Nhà trường được Sở GD&ĐT tuyên dương trong nhóm 10 trường THPT có thứ hạng điểm thi tăng mạnh nhất toàn tỉnh. Có 22/30 học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ và đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở GD&ĐT tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Bên cạnh nâng cao chất lượng dạy học, nhà trường chú trọng chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh nội trú, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và chăm sóc sức khỏe học đường. Thông qua mô hình “Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc giai đoạn 2024-2030”, học sinh được khuyến khích mặc trang phục truyền thống, tham gia các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, giữ gìn tiếng nói và những nét đẹp văn hóa của dân tộc mình.

Với những nỗ lực trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, nhà trường đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen; Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2020 cùng nhiều phần thưởng của các cấp, ngành.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ ghi nhận, biểu dương những thành tích nhà trường đạt được trong 30 năm qua; trân trọng những đóng góp, sự tận tụy của các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đối với sự nghiệp giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng chí nhấn mạnh, thành tích của một mái trường nội trú vùng cao không chỉ được đo bằng giải thưởng mà còn bằng sự nỗ lực vượt khó đến trường, sự trưởng thành về tri thức, nhân cách của các thế hệ học sinh và những chuyển biến trong nhận thức của đồng bào về giáo dục.

Phát huy truyền thống 30 năm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, phát triển năng lực tự học, tư duy sáng tạo cho học sinh; xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ; tăng cường giáo dục STEM, ngoại ngữ, tin học và hướng dẫn học sinh sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, hiệu quả.

Nhà trường cần quan tâm tư vấn hướng nghiệp, phân luồng học sinh, gắn giáo dục với nhu cầu phát triển địa phương; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất.

Đồng chí đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp, hỗ trợ nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất phù hợp với điều kiện miền núi.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ nhà giáo; động viên học sinh phát huy truyền thống hiếu học, nỗ lực rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ, đem tri thức góp phần xây dựng quê hương.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc của học sinh nhà trường tại chương trình.

Tại lễ kỷ niệm, các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh đã tổ chức hoạt động tri ân các thế hệ nhà giáo, giao lưu và tham quan các gian hàng trưng bày.