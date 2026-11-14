Kỷ niệm 30 năm thành lập Trung tâm GDNN-GDTX, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh

- Sáng 14/11, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX), Tin học và Ngoại ngữ tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026).

Tiết mục văn nghệ đặc sắc do cán bộ, giáo viên và học sinh trung tâm biểu diễn

Dự lễ kỷ niệm có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); Bộ đội Biên phòng tỉnh; Hội Khuyến học tỉnh; Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh; UBND phường Kỳ Lừa, phường Đông Kinh; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Lạng Sơn; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; các cơ sở giáo dục có quan hệ hợp tác, phối hợp, liên kết với trung tâm; các trường THPT, trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT, Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh, các thế hệ cán bộ, nhà giáo và học trò của trung tâm.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng thầy và trò của trung tâm đã ôn lại truyền thống 30 năm xây dựng và phát triển.

Năm 2026, Trung tâm GDNN-GDTX, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh Lạng Sơn được sáp nhập từ Trung tâm GDTX, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh và Trung tâm GDNN-GDTX Cao Lộc.

Hiện nay, trung tâm có tổng số 75 cán bộ, giáo viên, nhân viên (trình độ 100% đạt chuẩn), hơn 1.300 học sinh, chi bộ Đảng có 48 đảng viên, cùng tổ chức Đoàn Thanh niên vững mạnh.

Trung tâm duy trì ổn định công tác dạy học chương trình GDTX với quy mô trung bình 10 lớp, hơn 200 học sinh mỗi năm học.

Lãnh đạo Trung tâm GDNN-GDTX, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh Lạng Sơn trình bày diễn văn kỷ niệm 30 năm thành lập trung tâm

Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, trung tâm đã không ngừng nỗ lực, đổi mới và từng bước khẳng định vị thế, uy tín hàng đầu khối GDTX trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh, đạt nhiều kết quả đáng tự hào: tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT, học sinh giỏi cấp tỉnh nhiều năm liền đứng tốp đầu khối GDTX của tỉnh; cả 2 đơn vị trung tâm đều có học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia, giải toán trên máy tính cầm tay…

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng trung tâm

Những kết quả đó đã được ghi nhận khi trung tâm vinh dự 5 lần được UBND tỉnh Lạng Sơn tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối GDTX; được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen các năm học 2013-2014, 2020-2021; nhiều lần được tặng Bằng khen của UBND tỉnh Lạng Sơn, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; nhiều giấy khen của Sở GD&ĐT, UBND địa phương; nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, Chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Giám đốc Sở GD&ĐT đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các thế hệ thầy và trò trung tâm đã nỗ lực đạt được trong suốt 30 năm qua.

Đồng chí đề nghị toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trung tâm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong dạy học và quản lý, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn, hướng nghiệp và khởi nghiệp… góp phần xây dựng xã hội học tập suốt đời.

Các cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại lễ kỷ niệm

Lãnh đạo Trung tâm GDNN-GDTX, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại lễ kỷ niệm

Các cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại lễ kỷ niệm

Dịp này, Trung tâm GDNN-GDTX, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 tập thể, 3 cá nhân vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác, góp phần xây dựng và phát triển nhà trường nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập trường năm 2026; 3 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 10 cá nhân được nhận giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc nhân dịp kỷ niệm thành lập trường năm 2026.