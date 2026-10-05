Kỷ niệm 30 năm Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan

Quang cảnh Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan.

Dự buổi lễ có ông Nguyễn Ngọc Hùng - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan; bà U-ra-wa-đi Xỉ-phi-rôm - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam; các cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân người Việt Nam và Thái Lan; lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan một số tỉnh, thành phố...

Về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh…

Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành phát biểu khai mạc buổi lễ.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan nhấn mạnh: Nhìn lại chặng đường 30 năm, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan đã từng bước trưởng thành, phát huy tốt vai trò là tổ chức đối ngoại nhân dân trong quan hệ với Thái Lan; đóng góp tích cực vào việc củng cố tình hữu nghị, tăng cường sự hiểu biết, mở rộng hợp tác giữa hai nước.

Được thành lập năm 1996 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan có nhiệm vụ tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Qua 30 năm hoạt động, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan luôn bám sát chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tích cực triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân, đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với từng giai đoạn; qua đó, nâng cao hiệu quả hoạt động, khẳng định vai trò, vị thế và góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam - Thái Lan

Bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ Thái Lan - Việt Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam - bà U-ra-wa-đi Xỉ-phi-rôm khẳng định: Những kết quả đạt được có sự đóng góp tích cực của Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan.

Hội đã duy trì và mở rộng giao lưu nhân dân giữa các địa phương hai nước, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thể thao và kết nối doanh nghiệp.

Bà U-ra-wa-đi Xỉ-phi-rôm – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Đại sứ đánh giá cao những đóng góp của Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan và khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp trong các hoạt động giao lưu, hợp tác, góp phần củng cố tình hữu nghị và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa nhân dân hai nước.

Đặc biệt, bà U-ra-wa-đi Xỉ-phi-rôm nhấn mạnh: Nền tảng vững chắc của mối quan hệ giữa hai đất nước đều được bắt nguồn từ quan hệ gắn bó gần gũi giữa nhân dân hai nước và người có công lao to lớn trong việc đặt nền móng cho mối quan hệ đó chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nêu rõ, trải qua nửa thế kỷ kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Thái Lan không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Đặc biệt, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2025 đã mở ra một giai đoạn phát triển mới, với không gian hợp tác ngày càng rộng mở, thực chất và hiệu quả hơn trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ kỷ niệm.

Tỉnh Lào Cai mong muốn cùng với Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan, Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam, Tổng Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan và các tổ chức hữu nghị tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động giao lưu nhân dân; tăng cường kết nối giữa Lào Cai với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo của Thái Lan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Quốc Hưng nhấn mạnh, tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông - lâm sản, du lịch, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và phát triển xanh, bền vững.

Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm.

Lào Cai cũng mong muốn tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao, trao đổi đoàn và giao lưu thế hệ trẻ... góp phần củng cố tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước, trở thành nền tảng quan trọng thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp và các tổ chức của Việt Nam và Thái Lan, trong đó có tỉnh Lào Cai.

Trước khi diễn ra lễ kỷ niệm, Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan đã đến dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, phường Yên Bái và thăm Bảo tàng tỉnh Lào Cai (ảnh trên).