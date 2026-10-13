Kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2026): Quản trị doanh nghiệp bằng 'kính chắn gió' thay vì 'gương chiếu hậu'

Khi “gương chiếu hậu” không còn đủ

Doanh nghiệp là lực lượng quan trọng trực tiếp tạo ra của cải, thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời là môi trường phát huy năng lực và sức sáng tạo của con người. Vai trò ấy đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định từ rất sớm, ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, trong Thư gửi giới Công thương Việt Nam ngày 13/10/1945.

Doanh nghiệp trực tiếp tạo ra của cải, thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời là môi trường phát huy năng lực và sức sáng tạo của con người. Ảnh: Hoàng Hà

Hơn 80 năm sau, vai trò của doanh nghiệp không thay đổi, nhưng môi trường kinh doanh đã khác căn bản. Sự phát triển của kinh tế thị trường kết hợp với công nghệ mới đang làm gia tăng khoảng cách về kinh tế, xã hội, môi trường, đặc biệt là khoảng cách công nghệ số, đặt ra thách thức đối với phát triển bền vững. Kinh tế thị trường số ngày càng vận hành mạnh mẽ trên nền tảng hạ tầng số, dữ liệu cùng các công nghệ như AI, IoT, điện toán đám mây, tự động hóa, làm thay đổi sâu sắc cách thức sản xuất, phân phối và tổ chức kinh doanh.

Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp phải đương đầu với nhiều bài toán như nghẽn dòng vốn, nhân sự; “cạm bẫy” đòn bẩy tài chính - bất động sản; tối ưu hóa các nguồn lực sẵn có; những thay đổi chính sách đột ngột và đặc biệt là tư duy “quản trị bằng gương chiếu hậu” - phân tích số liệu trong các báo cáo năm trước để đưa ra giải pháp cho năm nay. Mô hình quản trị cũ đang dùng quá khứ để giải bài toán của tương lai trong một thế giới mà thị trường và công nghệ thay đổi nhanh chóng. Sự lãng phí không chỉ là tiền bạc mà còn là cơ hội chiến lược; thông tin lỗi thời có thể dẫn đến những quyết định sai lầm. Những biến động bất ngờ từ thế giới cũng có thể ví như những “tên lửa hành trình”, tác động nhanh và mạnh đến doanh nghiệp, thậm chí cả một ngành. Thực tế đó đòi hỏi doanh nghiệp phải có hệ thống quản trị đủ khả năng nhận diện sớm biến động và phản ứng kịp thời.

Để chuyển từ “quản trị bằng gương chiếu hậu” sang quản trị chủ động, doanh nghiệp cần một bộ khung vừa định hướng chiến lược, vừa kết nối và tối ưu các nguồn lực trên nền tảng dữ liệu và công nghệ. Ở cấp độ vĩ mô, Hệ điều hành Quản trị kinh tế bền vững 3Q (Quy hoạch, Quản trị và Quan hệ quốc tế) cùng mô hình “Ngũ hệ thống lực” (Con người, Tài nguyên, Tài chính, Sản phẩm và Xã hội - Thể chế) được xây dựng theo cách tiếp cận đó. Khi dịch chuyển vào quản trị doanh nghiệp ở cấp độ vi mô, các thành tố này trở thành bộ khung vận hành và chuyển đổi số thông qua Hệ điều hành Doanh nghiệp Thông minh (Enterprise Smart Operating System - eSOS) với 4 bước từ nhận thức đến hành động.

Con người đi trước, công nghệ theo sau

Thứ nhất, doanh nghiệp cần nhận thức rõ rằng sự kết hợp giữa tư duy, tầm nhìn của con người với năng lực tính toán của máy tính trên hạ tầng số chính là lợi thế của hệ thống quản trị eSOS. Đầu tư cho hệ thống nhằm giảm lãng phí tài nguyên, nâng năng suất lao động và tự động hóa vận hành trong bối cảnh cạnh tranh đang chuyển từ dựa vào lao động giá rẻ, khai thác tài nguyên sang công nghệ cao, qua đó góp phần giảm chi phí sản xuất và cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp nhỏ và vừa, có thể áp dụng theo lộ trình “nhà nghèo làm kiểu nhà nghèo, nhà giàu làm kiểu nhà giàu”, nhưng cần tuân thủ nguyên tắc “Con người đi trước, công nghệ theo sau”, tránh “sốt sắng” đầu tư AI khi chưa thực sự cần thiết, vừa kém hiệu quả vừa có thể gia tăng rủi ro an ninh mạng.

Thứ hai, chiến lược 3Q là trục định hướng chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong đó, “Quy hoạch” là tầm nhìn từ gốc, gồm hoạch định chiến lược kinh doanh, định vị phân khúc thị trường, xây dựng chuỗi cung ứng và danh mục sản phẩm dài hạn. “Quản trị” là nội lực, định hướng quá trình số hóa và quản trị 5 nguồn lực cơ bản, thiết lập cơ chế bảo mật dữ liệu, phân quyền và các chỉ số kiểm soát rủi ro. “Quan hệ quốc tế” vừa là “mỏ neo” trong hội nhập kinh tế quốc tế, vừa là “radar” đón đầu luật chơi toàn cầu và đòn bẩy để doanh nghiệp “đứng trên vai những người khổng lồ”, qua đó nâng cao chất lượng vốn con người, vốn sản phẩm và vốn tài chính.

Thứ ba, doanh nghiệp thực chất là một hệ thống các nguồn lực và năng lực được tổ chức nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững. Mô hình “Ngũ hệ thống lực” tích hợp AI vận hành như một “hệ điều hành quản trị thông minh”, kết nối và chuyển hóa các nguồn lực theo thời gian thực, hướng tới tương lai với cách tiếp cận “kính chắn gió”.

Mô hình gồm 5 hệ thống nguồn lực. Tài nguyên: quản trị dữ liệu về điện, nước, nguyên vật liệu, phát thải và tỷ lệ hao hụt. Con người: quản trị năng suất lao động, giờ công, quỹ lương, mức độ hài lòng và năng lực nhân sự. Tài chính: quản trị dòng tiền, lãi suất, tỷ giá, doanh thu, biên lợi nhuận, thuế và hiệu suất sử dụng vốn. Sản phẩm: quản trị chuỗi cung ứng, máy móc, công nghệ, chất lượng và vòng đời sản phẩm. Thể chế: quản trị quy trình phối hợp, tuân thủ pháp luật, văn hóa và mạng lưới đối tác.

Mô hình Ngũ hệ thống lực

Thứ tư, sơ đồ điều hành (MAP) giúp doanh nghiệp “vừa chạy, vừa xếp hàng”. Trên nền tảng AI, hệ thống đóng vai trò như một “radar” liên tục quét thị trường theo trục 3Q. Khi nhận diện biến động, AI đồng thời đối chiếu với các nguồn lực bên trong doanh nghiệp theo mô hình “Ngũ hệ thống lực”, từ đó xác định “điểm nghẽn”, sắp xếp và điều chỉnh cấu trúc, đồng thời đề xuất các phương án ứng phó.

Theo cách tiếp cận này, khi thị trường biến động, doanh nghiệp có thể nhanh chóng đánh giá tác động và điều chỉnh nguồn lực dựa trên dữ liệu thời gian thực. Chẳng hạn, trước nguy cơ tăng thuế chống bán phá giá tại một thị trường xuất khẩu, sơ đồ điều hành có thể hỗ trợ định lượng mức độ ảnh hưởng, truy xuất và chuẩn hóa dữ liệu liên quan, qua đó giúp doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ, giải trình và xây dựng phương án ứng phó phù hợp.

Trong kỷ nguyên biến động nhanh, doanh nghiệp mạnh không nhất thiết là doanh nghiệp có nhiều tiền nhất, mà là doanh nghiệp có năng lực quản trị và tối ưu tốt nhất những nguồn lực mình đang có. Quản trị truyền thống không còn đủ để đáp ứng những thay đổi đó, dù nguyên lý con người kiểm soát tối cao vẫn phải được bảo đảm: công nghệ có thể phân tích, cảnh báo và đề xuất, nhưng bộ óc linh hoạt, kinh nghiệm và cái tâm của nhà quản trị mới là yếu tố quyết định. Theo đó, eSOS không chỉ là một giải pháp công nghệ, mà còn là công cụ hỗ trợ CEO chủ động trước biến động, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới phát triển bền vững trong nền kinh tế thị trường số.