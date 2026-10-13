Kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10-2004 - 13-10-2026): Khát vọng vươn xa của nữ doanh nhân tiêu biểu

Vượt qua hàng trăm hồ sơ tiêu biểu toàn quốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa (Công ty Yến sào Khánh Hòa) Trịnh Thị Hồng Vân vừa vinh dự nhận danh hiệu cao quý “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026. Sự kiện khẳng định bản lĩnh quản trị, tư duy chiến lược nhạy bén của nữ “thuyền trưởng” trên hành trình đưa thương hiệu quốc gia vươn xa và gắn kết trách nhiệm với cộng đồng.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân nhận danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026.

Tư duy quản trị chiến lược

Gắn bó sự nghiệp với ngành yến sào, ở vị trí lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp, bà Trịnh Thị Hồng Vân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa đã khẳng định tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới và bản lĩnh kiên cường của một doanh nhân tiêu biểu thời đại mới. Tối 11-10, tại Thủ đô Hà Nội, những cống hiến bền bỉ của nữ doanh nhân đã một lần nữa được ghi nhận khi Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trao tặng bà danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026. Vượt qua gần 300 hồ sơ đề cử từ 45 cơ quan, đơn vị trên cả nước, bà Trịnh Thị Hồng Vân xuất sắc là 1 trong 100 doanh nhân tiêu biểu toàn quốc được tôn vinh - phần thưởng cao quý khẳng định cho những nỗ lực không mệt mỏi vì sự phát triển của doanh nghiệp và xã hội. Đây là lần thứ 2 doanh nhân Trịnh Thị Hồng Vân được nhận danh hiệu này.

Hành trình gần 2 thập kỷ gắn bó với Công ty Yến sào Khánh Hòa của nữ doanh nhân sinh năm 1982 là câu chuyện về sự dấn thân, tinh thần học hỏi không ngừng và khát vọng nâng tầm giá trị tài nguyên thiên nhiên yến sào của vùng đất xứ Trầm, biển yến. Dưới sự lãnh đạo, điều hành của bà cùng tập thể lãnh đạo, Công ty Yến sào Khánh Hòa luôn kiên định mục tiêu phát triển bền vững, kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với nhiệm vụ bảo tồn, phát triển quần thể chim yến đảo thiên nhiên trên 33 đảo yến và 173 hang yến đạt kỷ lục châu Á, cùng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương. Trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động, sức mua thị trường giảm và áp lực cạnh tranh từ hàng giả, hàng nhái ngày càng tinh vi, bà đã tiên phong khởi xướng chiến lược phát triển song hành hai thương hiệu lớn Sanest và Sanvinest. Bước đi chiến lược này đã tạo thế đứng vững chắc trên thị trường nội địa với hơn 1.000 nhà phân phối, đại lý trên cả nước. Song song với đó, bà quyết liệt chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trên toàn hệ thống, ứng dụng hệ thống quản trị doanh nghiệp tiên tiến, mã QR chống hàng giả và chuẩn hóa quy trình sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe như: ISO, HACCP, FDA, BRCGS, Halal...

Các doanh nhân được vinh danh “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026.

Lan tỏa giá trị thương hiệu quốc gia

Thành quả từ tư duy quản trị năng động và quyết đoán ấy được minh chứng rõ nét qua những con số tăng trưởng ấn tượng của doanh nghiệp qua từng năm. Giai đoạn 2021 - 2023, doanh thu của riêng Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa liên tục tăng trưởng mạnh từ gần 1.752 tỷ đồng (năm 2021) lên gần 2.122 tỷ đồng (năm 2023); lợi nhuận trước thuế đạt từ 93,8 tỷ đồng lên 130,6 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước duy trì từ 125 đến 153 tỷ đồng mỗi năm.

Sau khi tiếp nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty từ tháng 7-2024, bà Trịnh Thị Hồng Vân đã cùng tập thể lãnh đạo dẫn dắt công ty tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân từ 15 đến 18%, đưa tổng doanh thu toàn công ty năm 2024 đạt gần 2.319 tỷ đồng (nộp ngân sách 205,8 tỷ đồng) và bứt phá lên 2.755 tỷ đồng doanh thu, nộp ngân sách 238,5 tỷ đồng trong năm 2025. Thu nhập bình quân của gần 4.000 lao động không ngừng được nâng lên, đạt mức 14,5 triệu đồng/người/tháng vào năm 2025. Dấu ấn hội nhập quốc tế cũng thể hiện rõ nét khi công ty chính thức được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp phép xuất khẩu chính ngạch, với giá trị xuất khẩu năm 2025 đạt 2.275.583 USD, tăng 44% so với năm trước, vươn tầm phủ sóng thị trường hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Không chỉ là một nhà quản lý giỏi trên thương trường, bà Trịnh Thị Hồng Vân còn luôn đặt cái tâm vào cộng đồng, để lại dấu ấn đậm nét của người đứng đầu giàu lòng nhân ái và trách nhiệm với xã hội. Bà luôn tích cực chỉ đạo và đồng hành trong các hoạt động an sinh xã hội với tổng kinh phí dành cho công tác từ thiện xã hội năm 2025 lên đến 35 tỷ đồng. Từ việc xây dựng gần 100 căn nhà tình nghĩa với tổng số tiền hơn 40 tỷ đồng dành cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; chăm lo gia đình chính sách; đồng hành với phụ nữ biên cương, chương trình “Mẹ đỡ đầu”; ủng hộ quỹ vắc xin Covid-19 đến việc hỗ trợ ngư dân bám biển, chăm lo cho người mù, nạn nhân chất độc da cam và các quỹ khuyến học, khuyến tài.

Khách hàng nước ngoài tìm hiểu sản phẩm yến sào tại nhà máy của Công ty Yến sào Khánh Hòa.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa Trịnh Thị Hồng Vân chia sẻ: “Song song với nhiệm vụ phát triển doanh nghiệp, tôi luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xem đây là trách nhiệm và văn hóa của doanh nghiệp. Hằng năm, công ty tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho gia đình chính sách, hỗ trợ người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện các chương trình khuyến học, khuyến tài, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ ngư dân bám biển, tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và nhiều hoạt động vì cộng đồng khác. Tôi luôn tâm niệm rằng, một doanh nghiệp phát triển bền vững không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn phải tạo ra những giá trị tốt đẹp cho xã hội”.

Giữa bộn bề trách nhiệm của một doanh nghiệp nhà nước chủ lực, nữ “thuyền trưởng” Yến sào Khánh Hòa vẫn giữ trọn vẹn ngọn lửa đam mê, sự tận tụy và tâm huyết với nghề yến truyền thống. Danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026 không chỉ là sự tôn vinh xứng đáng cho những cống hiến bền bỉ của cá nhân bà trong giai đoạn 2021 - 2025 về năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo mà còn là niềm tự hào của toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty Yến sào Khánh Hòa cùng cộng đồng doanh nghiệp địa phương trên hành trình vươn xa và cống hiến cho đất nước.