Kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10-2004 - 13-10-2026): Bản lĩnh doanh nhân Khánh Hòa

Tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, những năm qua, cộng đồng doanh nhân Khánh Hòa luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, chủ động tìm kiếm cơ hội và hướng đi mới. Bản lĩnh, tinh thần vượt khó của cộng đồng doanh nhân đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen cho các doanh nghiệp, hợp tác xã đạt thành tích xuất sắc tại Hội nghị “Gặp gỡ Doanh nghiệp và nhà đầu tư năm 2026” nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Nỗ lực vượt khó

Từ bao đời nay, con người xứ Trầm Hương đã quen đối mặt với sóng gió, kiên trì tìm kiếm cơ hội trong khó khăn. Đối với các thế hệ doanh nhân Khánh Hòa, phẩm chất ấy được thể hiện qua tư duy quản trị, triết lý kinh doanh và cách ứng phó với thử thách. Trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng và hoạt động thương mại toàn cầu, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động thích ứng, tái cấu trúc mô hình quản trị, linh hoạt chuyển hướng thị trường và tìm kiếm cơ hội phát triển mới để duy trì chuỗi sản xuất, kinh doanh.

Nhìn vào bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là mức tăng trưởng GRDP ấn tượng 9 tháng năm 2026 đạt 11,21%, có thể thấy rõ nỗ lực vượt khó và khả năng thích ứng của cộng đồng doanh nghiệp. Không chỉ tìm kiếm lợi nhuận, các doanh nghiệp, doanh nhân còn là lực lượng tiên phong giải quyết việc làm, đóng góp ngân sách, kiến tạo và đồng hành với sự phát triển của tỉnh.

Đồng chí NGUYỄN VIỆT HÙNG - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Những năm qua, cùng với doanh nhân cả nước, đội ngũ doanh nhân Khánh Hòa đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, đoàn kết phát triển, vững vàng với mọi thử thách; ngày càng khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt tham gia phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, nhất là trong giai đoạn phát triển mới. Năm 2026, mặc dù tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, sự đồng thuận của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển theo hướng tích cực. Hoạt động sản xuất, kinh doanh được thúc đẩy, thu ngân sách đạt kết quả khả quan, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực và hiện đại hơn. Thành quả đó có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nhân trong và ngoài tỉnh thông qua việc đồng hành với cấp ủy, chính quyền các cấp, thúc đẩy phát triển kinh tế, chung tay bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm, qua đó tạo dựng tình cảm tốt đẹp trong lòng Nhân dân Khánh Hòa. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tôi trân trọng ghi nhận, biểu dương và gửi lời cảm ơn sâu sắc đối với những đóng góp quý báu của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cho sự nghiệp phát triển của tỉnh.

Sự đồng hành của chính quyền là một trong những yếu tố quan trọng tạo động lực cho đội ngũ doanh nhân phát triển. Quyết tâm xây dựng một chính quyền kiến tạo, lấy người dân và doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ đã lan tỏa từ các quyết sách đến từng hành động cụ thể. Sự quyết liệt của tỉnh trong việc tháo gỡ khó khăn cho hàng loạt dự án tồn đọng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và cải thiện các bộ chỉ số năng lực cạnh tranh PCI, DDCI đã tạo được niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp. Những doanh nghiệp của tỉnh đang từng bước vươn ra biển lớn với vị thế mới, khẳng định chất lượng sản phẩm và uy tín thương hiệu trên thị trường quốc tế.

Ông Nguyễn Minh Hiếu - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh chia sẻ: “Sự thành công của mỗi doanh nghiệp, doanh nhân đều có sự hỗ trợ, đồng hành của lãnh đạo tỉnh. Chính vì vậy, cá nhân tôi luôn có ý thức thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, định hướng phát triển du lịch địa phương theo hướng bền vững, liên kết vùng và phát huy thế mạnh đặc thù. Với vai trò Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh, tôi tích cực tham gia điều hành, kết nối các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ; thúc đẩy liên kết, chia sẻ nguồn khách và kinh nghiệm giữa các đơn vị, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch tỉnh".

Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 22 tập thể, 14 cá nhân là doanh nghiệp, hợp tác xã, doanh nhân đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, giải quyết việc làm cho người lao động, hoàn thành tốt nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026.

Kế thừa, phát huy các giá trị

Trong quá trình phát triển của Khánh Hòa, đội ngũ doanh nhân các thế hệ đã và đang kế thừa, phát huy những giá trị được vun đắp qua nhiều năm. Các doanh nghiệp trụ cột trong những lĩnh vực thế mạnh của tỉnh như: Yến sào, chế biến thủy sản, du lịch biển và năng lượng đã góp phần đặt những "viên gạch" xây dựng kinh tế địa phương. Với kinh nghiệm dày dặn, năng lực quản trị, bản lĩnh vững vàng, những doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và đóng góp nguồn thu ngân sách quan trọng cho tỉnh.

Hoạt động sản xuất tại Xí nghiệp May Khatoco.

Doanh nhân Trần Minh Quang - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khánh Việt cho biết: “Trong nhiều năm liền, chúng tôi kiên định với mục tiêu sắp xếp, tái cơ cấu ngành nghề theo hướng tập trung đầu tư phát triển những ngành mang tính cốt lõi, có lợi thế, năng lực cạnh tranh, có tiềm năng, thế mạnh thuộc lĩnh vực kinh tế mũi nhọn trong chiến lược phát triển của tỉnh. Chúng tôi luôn tự hào khi được đóng góp vào sự phát triển của quê hương. Khánh Hòa có nhiều tiềm năng, lợi thế trong phát triển kinh tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư, đổi mới để khai thác tối đa những lợi thế này”.

Tiếp nối các thế hệ doanh nhân đi trước là lực lượng doanh nhân trẻ, các nhà khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mang tư duy toàn cầu. Nhạy bén với chuyển đổi số và xu hướng phát triển xanh, thế hệ doanh nhân kế thừa tại Khánh Hòa đang mang đến một làn gió mới tràn đầy năng lượng. Lực lượng doanh nhân trẻ đã mạnh dạn ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tự động hóa vào sản xuất, tiên phong áp dụng và khai thác hiệu quả các mô hình kinh tế tuần hoàn. Sự kết hợp giữa bề dày kinh nghiệm, tiềm lực tài chính của thế hệ đi trước với tư duy đột phá, tinh thần dám dấn thân của lực lượng trẻ đã tạo nên một hệ sinh thái doanh nghiệp Khánh Hòa đa dạng, linh hoạt và giàu sức cạnh tranh.

Sự chuyển dịch rõ nét nhất trong tư duy của thế hệ doanh nhân Khánh Hòa hiện nay chính là tính gắn kết giữa lợi ích doanh nghiệp và sự phát triển bền vững của cộng đồng. Các doanh nhân hiểu rằng sự thành công của một thương hiệu không chỉ đo đếm bằng doanh thu hay lợi nhuận ngắn hạn mà phải gắn với bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong quá trình phát triển bền vững, nhất là đối với địa phương có nhiều lợi thế về kinh tế biển và du lịch như Khánh Hòa.

Doanh nhân Nguyễn Quang Duy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa, Tổng Giám đốc DT Group cho biết, doanh nhân không chỉ quan tâm đến hoạt động kinh doanh, tìm kiếm lợi nhuận mà còn phải thực hiện trách nhiệm với xã hội, cộng đồng, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn. Doanh nghiệp cần chủ động đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. Sự chung tay của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp sẽ góp phần xây dựng xã hội ngày càng giàu mạnh.

Trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh có 2.135 doanh nghiệp gia nhập thị trường, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước; với tổng vốn đăng ký 23.835 tỷ đồng, tăng 42,2%; tổng số lao động đăng ký đạt 9.070 người. Tổng vốn đăng ký bổ sung đạt hơn 31.686 tỷ đồng, tăng 44,7% so cùng kỳ. Quy mô bình quân một doanh nghiệp đạt 11,2 tỷ đồng, tăng 41,8% so với cùng kỳ. Tính đến tháng 10- 2026, có 19.006 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, tăng 16,45% so với cùng kỳ.

ĐÌNH LÂM - HỒNG NGUYỆT