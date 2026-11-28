Tưởng nhớ Phri-đrích Ăng-ghen, chúng ta bày tỏ lòng tri ân đối với một thiên tài trí tuệ, một nhân cách cách mạng mẫu mực, đồng thời khẳng định bản lĩnh kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Phri-đrích Ăng-ghen và Các Mác cùng các con gái của Các Mác (năm 1864). Ảnh tư liệu

Tấm gương sáng ngời về bản lĩnh khoa học và cống hiến

Cùng với Các Mác, Phri-đrích Ăng-ghen kế thừa những thành tựu tư tưởng ưu tú nhất của nhân loại đến thế kỷ XIX là triết học cổ điển Đức, kinh tế chính trị học cổ điển Anh và chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp để sáng tạo nên chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, mở ra bước ngoặt căn bản trong triết học, trang bị cho nhân loại vũ khí sắc bén để nhận thức và cải tạo thế giới.

Từ các công trình đầu tay như Lược khảo phê phán khoa kinh tế chính trị, Tình cảnh giai cấp công nhân Anh, Phri-đrích Ăng-ghen đã chỉ ra nguồn gốc của áp bức, bóc lột nằm ở chế độ sở hữu tư nhân tư sản, gợi mở cho Các Mác hướng nghiên cứu kinh tế chính trị học, đặt cơ sở cho học thuyết giá trị thặng dư.

Năm 1848, hai nhà tư tưởng, hai người bạn vĩ đại đã cùng soạn thảo Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, cương lĩnh cách mạng đầu tiên của giai cấp vô sản thế giới, ngọn đuốc soi đường cho giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức vùng lên. Gắn bó trực tiếp với đời sống người lao động, Phri-đrích Ăng-ghen cùng Các Mác phát hiện ra sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân - điểm trọng yếu trong học thuyết Mác theo đánh giá của V.I.Lênin.

Với quan điểm “chủ nghĩa xã hội từ khi trở thành khoa học, đòi hỏi phải được đối xử như là một khoa học”, ông hệ thống hóa và phát triển chủ nghĩa Mác trong các tác phẩm Chống Đuy-rinh, Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước, Biện chứng của tự nhiên.

Ông nhiều năm làm kinh doanh ở Man-che-xtơ để giúp đỡ vật chất cho Các Mác; cùng Các Mác lãnh đạo Quốc tế I, quan tâm xây dựng Quốc tế II, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, cải lương, vô chính phủ để bảo vệ sự thống nhất về tư tưởng của phong trào công nhân quốc tế. Tình bạn, tình đồng chí giữa Phri-đrích Ăng-ghen và Các Mác mãi là tấm gương cảm động và vĩ đại.

Tầm vóc của Phri-đrích Ăng-ghen không chỉ ở sự đồ sộ của di sản hệ thống lý luận mà còn ở tinh thần nghiên cứu khoa học nghiêm cẩn và dũng khí tự phê phán. Ông không bao giờ coi lý luận của mình là học thuyết hoàn hảo, buộc mọi người phải dập khuôn, sao chép; luôn đòi hỏi phát triển lý luận thông qua tổng kết thực tiễn, kiên quyết bác bỏ mọi mưu toan biến chủ nghĩa Mác thành một công thức bất biến.

Khi cuộc sống đặt ra những vấn đề mới, ông thẳng thắn xem xét lại cả những nhận định của chính mình và Các Mác trong thời kỳ bão táp cách mạng 1848-1852. Ngay đối với Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, hai ông cũng lưu ý việc áp dụng các nguyên lý phải tùy theo hoàn cảnh lịch sử đương thời, không nên quá câu nệ vào những biện pháp cách mạng.

Từ kinh nghiệm trực tiếp tham gia cuộc khởi nghĩa vũ trang năm 1849 ở Đức, Phri-đrích Ăng-ghen còn đặt nền móng cho học thuyết mác-xít về chiến tranh, quân đội và bảo vệ thành quả cách mạng. Chính tinh thần coi học thuyết là kim chỉ nam cho hành động chứ không phải giáo điều ấy đã làm nên sức sống bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, và là chìa khóa để chúng ta kiên định mà không bảo thủ, sáng tạo mà không xa rời nguyên lý.

Điểm tựa soi sáng cho sự kiên định và sáng tạo

Tiếp thu chân lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã tìm thấy con đường giải phóng dân tộc. Người khẳng định, chủ nghĩa Mác - Lênin đối với những người cách mạng và nhân dân Việt Nam “không những là cái “cẩm nang” thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng”.

Từ nền tảng ấy, Đảng ta lãnh đạo nhân dân làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thắng lợi trong các cuộc kháng chiến vĩ đại, thống nhất đất nước và từ năm 1986 lãnh đạo công cuộc Đổi mới toàn diện đất nước. Công cuộc Đổi mới là minh chứng sinh động cho sự vận dụng sáng tạo ấy. Tư duy biện chứng của Phri-đrích Ăng-ghen về phương thức phát triển “rút ngắn” soi sáng con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, nhưng tiếp thu, kế thừa những thành tựu nhân loại đã đạt được, nhất là khoa học, công nghệ để phát triển nhanh lực lượng sản xuất.

Đảng ta khẳng định sản xuất hàng hóa không đối lập với chủ nghĩa xã hội; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đổi mới không phải là từ bỏ mục tiêu chủ nghĩa xã hội, mà là làm cho chủ nghĩa xã hội được nhận thức đúng đắn hơn, xây dựng hiệu quả hơn; không xa rời mà là vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Lý luận về đường lối đổi mới chính là sự cụ thể hóa những nguyên lý phổ quát ấy vào thực tiễn Việt Nam. Sau 40 năm Đổi mới, cơ đồ, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước không ngừng được nâng cao.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã tổng kết 40 năm Đổi mới, xác định đất nước đã bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và đề ra những mục tiêu chiến lược rõ ràng: Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Những mục tiêu ấy đặt ra yêu cầu rất cao đối với toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Có thể nói, tư tưởng của Phri-đrích Ăng-ghen vẫn tiếp tục soi sáng chúng ta trên hành trình phát triển. Học tập tư tưởng của Phri-đrích Ăng-ghen, chúng ta xác định, chủ nghĩa xã hội phải được đối xử như một khoa học. Chúng ta không giáo điều, không bảo thủ, nghĩa là nhìn thẳng vào sự thật, đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế.

Chúng ta phải gắn lý luận với thực tiễn và với con người, bởi mục tiêu cao cả của chủ nghĩa xã hội là giải phóng con người khỏi áp bức, bóc lột, để mọi người dân được thụ hưởng thành quả phát triển, hướng tới xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Di sản lý luận của Phri-đrích Ăng-ghen vẫn còn nguyên giá trị khoa học và cách mạng. Tri ân Phri-đrích Ăng-ghen, chúng ta tiếp tục giữ vững bản lĩnh cách mạng, kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời, không ngừng sáng tạo, hành động quyết liệt để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn.

Các dấu mốc trong cuộc đời vĩ đại của Phri-đrích Ăng-ghen Ngày 28-11-1820: Sinh tại thành phố Ba-rơ-men, tỉnh Ranh, Vương quốc Phổ (nay là Đức), trong gia đình chủ xưởng dệt. Năm 1837-1839: Rời trường trung học khi chưa tốt nghiệp để làm công việc buôn bán theo yêu cầu của cha, nhưng tự học sử học, triết học, văn học, ngôn ngữ; cuối năm 1839 bắt tay nghiên cứu Hê-ghen và quyết định hiến thân cho một sự nghiệp cao cả hơn. Năm 1842-1845: Sang Anh, gặp Các Mác trên đường đi; viết tác phẩm Tình cảnh giai cấp công nhân Anh, dứt khoát từ bỏ quan điểm duy tâm để trở thành nhà duy vật. Từ năm 1844, trở thành người bạn, người đồng chí thân thiết của Các Mác. Năm 1845-1846: Cùng Các Mác viết tác phẩm Hệ tư tưởng Đức, nêu những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Năm 1848: Theo ủy nhiệm của Đại hội II Liên đoàn những người cộng sản, cùng Các Mác soạn thảo Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, cương lĩnh cách mạng đầu tiên của giai cấp vô sản thế giới. Năm 1849: Trực tiếp tham gia cuộc khởi nghĩa ở Tây - Nam nước Đức, dự 4 trận đánh lớn, trong đó có trận Rastatt. Năm 1850-1870: Làm việc ở Văn phòng thương mại tại Man-che-xtơ (Anh) để giúp đỡ vật chất cho Các Mác; cùng Các Mác tham gia lãnh đạo Quốc tế I. Năm 1878: Xuất bản tác phẩm Chống Đuy-rinh, góp phần to lớn hoàn thiện lý luận chủ nghĩa Mác. Sau năm 1883: Sau khi Các Mác qua đời, chuẩn bị xuất bản tập 2 và tập 3 bộ Tư bản; viết tác phẩm Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước (1884), Lút-vích Phoi-ơ-bắc và sự cáo chung của triết học cổ điển Đức (1886), tiếp tục cố vấn và lãnh đạo phong trào xã hội chủ nghĩa châu Âu. Ngày 5-8-1895: Qua đời tại Luân Đôn (Anh). V.I.Lênin: “Từ ngày mà vận mệnh đã gắn liền Các Mác và Phri-đrích Ăng-ghen thì sự nghiệp suốt đời của hai người bạn ấy trở thành sự nghiệp chung của họ”.