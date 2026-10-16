Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Luật gia tỉnh Điện Biên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Trong 20 năm xây dựng và phát triển, các cấp hội đã phát huy vai trò, trí tuệ của hội viên trong công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật; tham gia xây dựng, thẩm định, góp ý đối với 5.755 lượt dự thảo bộ luật, luật và các văn bản quy phạm pháp luật.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được chú trọng, với 7.835 cuộc tuyên truyền cho 206.698 lượt người tham gia; phát hành 53 số Bản tin Luật gia Điện Biên với 10.600 ấn phẩm; cấp phát 337.671 tài liệu pháp luật, tờ rơi pháp luật đến người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú tặng hoa chúc mừng Hội Luật gia tỉnh Điện Biên.

Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức và phát triển hội viên đạt nhiều kết quả nổi bật. Từ 67 hội viên khi mới thành lập, đến nay, mạng lưới chi hội được mở rộng đến các cơ quan, đơn vị, sở, ngành và cấp xã với gần 600 hội viên.

Lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân có đóng góp cho sự phát triển của Hội Luật gia Việt Nam.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú đã biểu dương, ghi nhận những đóng góp của Hội Luật gia tỉnh trong thời gian qua. Đề nghị Hội Luật gia tỉnh tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức hội, phát triển hội viên gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ luật gia; nâng cao chất lượng tham gia xây dựng, góp ý và phản biện chính sách, pháp luật. Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của hội; phát huy vai trò của hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội.

Lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích trong xây dựng và phát triển Hội Luật gia Điện Biên.

Nhân dịp này Hội Luật gia Việt Nam tặng Kỷ niệm chương cho 8 cá nhân, tặng Bằng khen 6 tập thể và 12 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển Hội Luật gia Điện Biên. Hội Luật gia tỉnh Điện Biên tặng Giấy khen 3 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng hội.