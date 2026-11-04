Kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Tuyên Quang

Đại biểu dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Tại chương trình, đồng chí Phan Huy Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã đọc diễn văn ôn lại chặng đường 195 năm hình thành, xây dựng và phát triển của tỉnh; khẳng định những đóng góp quan trọng của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự chương trình. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh Tuyên Quang gắn liền với tiến trình dựng nước, giữ nước và bảo vệ vùng biên viễn phía bắc của Tổ quốc. Từ thời các Vua Hùng dựng nước, vùng đất này thuộc bộ Vũ Định của Nhà nước Văn Lang, giữ vị trí chiến lược là “phên dậu của Trung châu, cũng là nơi địa đầu quan yếu”.

Địa danh Tuyên Quang xuất hiện trong thư tịch cổ từ thời Trần với tên gọi Lộ Tuyên Quang. Năm 1466, dưới triều vua Lê Thánh Tông, Thừa tuyên Tuyên Quang được xác lập trong hệ thống 12 đạo. Năm 1831, vua Minh Mệnh tiến hành cải cách hành chính, chia định địa hạt từ Quảng Trị trở ra thành 18 tỉnh, trong đó có tỉnh Tuyên Quang. Ngày 4/11/1831 được xác định là ngày thành lập tỉnh.

Trong thời kỳ Pháp thuộc, địa giới hành chính tỉnh nhiều lần thay đổi. Ngày 20/8/1891, Toàn quyền Đông Dương quyết định xóa bỏ tỉnh Tuyên Quang, chia địa bàn vào các đạo quan binh; năm 1900, tỉnh được thành lập lại. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Tuyên Quang và Hà Giang tiếp tục trải qua những điều chỉnh về địa giới, tổ chức quản lý.

Đồng chí Phan Huy Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đọc diễn văn kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Năm 1976, hai tỉnh sáp nhập thành tỉnh Hà Tuyên; đến năm 1991, tỉnh Hà Tuyên chia tách thành hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang. Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, từ ngày 1/7/2025, tỉnh Tuyên Quang mới chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở hợp nhất tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang. Đây là bước ngoặt có ý nghĩa chiến lược, mở ra không gian phát triển mới, đồng thời hội tụ tiềm năng, lợi thế và truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của hai vùng đất.

Đồng chí Phan Huy Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, những thành tựu đạt được trong 195 năm xây dựng và phát triển, nhất là kết quả bước đầu sau hợp nhất, là minh chứng sinh động cho truyền thống yêu nước, đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang.

Năm 2026, mặc dù còn nhiều khó khăn về hạ tầng, nguồn lực, thiên tai và biến động thị trường, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Trong 9 tháng, GRDP tăng 8,04% so cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,25%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 22.556 tỷ đồng; thu hút 23 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký hơn 14.900 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 5.700 tỷ đồng; tỉnh đón hơn 3,2 triệu lượt khách du lịch, tổng chi tiêu du lịch ước đạt hơn 8.900 tỷ đồng.

Trước đó, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Bước vào giai đoạn phát triển mới, tỉnh xác định tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 10,5%; GRDP bình quân đầu người đạt 95 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 12.000 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3-4%/năm; tỷ lệ che phủ rừng đạt 62,2%...

Để thực hiện các mục tiêu trên, tỉnh tập trung vào ba khâu đột phá gồm: xây dựng thể chế theo thẩm quyền, phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội; phát triển toàn diện nguồn nhân lực; đồng thời, đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung; nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới quốc gia.

Thành tựu 195 năm xây dựng, phát triển, nhất là kết quả bước đầu sau hợp nhất, khẳng định truyền thống yêu nước, đoàn kết, tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang.

Đại biểu tham quan triển lãm ảnh, tư liệu, hiện vật sách và ảnh nghệ thuật với chủ đề "Tuyên Quang - 195 năm hình thành và khát vọng. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tỉnh Tuyên Quang đã được Đảng, Nhà nước trao tặng những phần thưởng cao quý như: Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tại chương trình, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, đại diện đội ngũ trí thức, cộng đồng doanh nghiệp và thế hệ trẻ đã phát biểu, chia sẻ những tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm đối với quê hương; đồng thời thể hiện khát vọng, quyết tâm đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh trong giai đoạn mới.