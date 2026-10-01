Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng tại Đà Nẵng

Sáng 1/10, tại thành phố Đà Nẵng, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876-1/10/2026), bậc tiền bối, chí sỹ yêu nước kiên trung, nhà văn hóa lớn, tấm gương mẫu mực về đạo đức, nguyên Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm. Cùng dự buổi lễ có: Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh đất nước ta đang đẩy mạnh phát triển và hội nhập quốc tế, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới với những thời cơ, vận hội lớn và những yêu cầu ngày càng cao. Trong bối cảnh đó, chúng ta càng cần những phẩm chất mà cụ Huỳnh Thúc Kháng đã nêu gương. Cần lòng yêu nước để có động lực phụng sự. Cần trí tuệ để nhìn xa, nghĩ lớn, hành động đúng. Cần bản lĩnh để không dao động trước khó khăn, thách thức. Cần liêm chính để giữ mình trước quyền lực và vật chất. Cần tinh thần đổi mới để không bằng lòng với những gì đã có và cần trách nhiệm để mỗi người hiểu rằng việc nước không phải là việc của riêng ai, xây dựng đất nước là sự nghiệp của toàn dân tộc./.