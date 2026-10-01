Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng:Sáng mãi một tấm lòng vì nước, vì dân

Bậc đại chí sĩ yêu nước

Cụ Huỳnh Thúc Kháng sinh ngày 01/10/1876, trong một gia đình nhà nho, tại làng Thạnh Bình, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng) - một địa phương giàu truyền thống yêu nước và hiếu học. Nổi tiếng thông minh từ nhỏ, Cụ đỗ Giải nguyên kỳ thi Hương năm Bính Tý (1900) và đỗ Hội nguyên Tiến sĩ kỳ thi Hội năm Giáp Thìn (1904). Tuy đỗ đạt ở đỉnh cao khoa cử phong kiến nhưng Cụ từ chối không bước vào chốn quan trường. Nhìn thấu sự thối nát của bộ máy triều đình tay sai và bản chất xâm lược của thực dân Pháp, Cụ Huỳnh nhận thức rõ con đường khoa cử làm quan không thể cứu nổi nước nhà. Khước từ vinh hoa phú quý, từ năm 1904, Cụ cùng các chí sĩ như Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp, Lương Văn Can khởi xướng Phong trào Duy Tân ở Trung Kỳ. Với khẩu hiệu hành động "Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh", Cụ đã đi khắp các tỉnh Trung Kỳ vận động mở trường học mới, hội thương, hội nông, bài trừ hủ tục, truyền bá tư tưởng tiến bộ và thức tỉnh tinh thần tự lực tự cường của nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và cụ Huỳnh Thúc Kháng (hàng đầu, thứ nhất từ phải sang) trong Chính phủ Chính phủ Liên hiệp kháng chiến của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của phong trào chống thuế ở Trung Kỳ, thực dân Pháp đã thẳng tay đàn áp dã man các nhà yêu nước. Cụ Huỳnh Thúc Kháng bị bắt và bị kết án lưu đày ra ngục tù Côn Đảo trong suốt 13 năm (1908 - 1921). Nơi chốn ngục tù khắc nghiệt ấy, đối mặt với đòn roi, bệnh tật và sự kìm kẹp tàn bạo của kẻ thù, Cụ vẫn giữ vững tinh thần kiên trung, hiên ngang. Cụ biến nhà tù thành trường học cách mạng, biến nơi lằn ranh sinh tử thành môi trường rèn luyện bản lĩnh và trau dồi tri thức. Thái độ thản nhiên, đàng hoàng và khí tiết thanh cao của Cụ khiến kẻ thù nhiều lần phải e dè, nể phục.

Trở về sau 13 năm đày ải nơi "địa ngục trần gian", Cụ Huỳnh Thúc Kháng tiếp tục dấn thân vào con đường đấu tranh mới bằng hình thức công khai. Năm 1926, trước áp lực của phong trào đấu tranh nhân dân, Cụ ra ứng cử và đắc cử Viện trưởng Viện Dân biểu Trung Kỳ. Tại diễn đàn này, Cụ dũng cảm thông qua nghị trường để thẳng thắn vạch trần chính sách bóc lột của chính quyền bảo hộ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. Không dừng lại ở nghị trường, tháng 8/1927, Cụ Huỳnh Thúc Kháng sáng lập tờ báo Tiếng Dân tại Huế và làm Chủ bút cho đến khi báo bị đình bản vào năm 1943. Trong suốt 16 năm với hơn 1.760 số phát hành, Tiếng Dân trở thành ngọn cờ đầu của báo chí tiến bộ Trung Kỳ. Bằng ngòi bút sắc bén, khách quan và kiên cường, Cụ đã truyền tải tri thức, đấu tranh đòi tự do, dân chủ, cải cách xã hội và tố cáo những bất công của chế độ thực dân.

Tờ báo Tiếng Dân. Ảnh tư liệu

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công đã mở ra một bước ngoặt lịch sử lớn cho dân tộc. Thấu hiểu và trân trọng tài năng, nhân cách cao đẹp của Cụ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mời Cụ Huỳnh Thúc Kháng tham gia Chính phủ Liên hiệp kháng chiến nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà để gánh vác việc nước, với cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Tháng 5 năm 1946, Cụ tiếp tục tham gia sáng lập và được bầu làm Hội trưởng Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam (Hội Liên Việt).

Tham gia Chính phủ ở tuổi 70, cụ Huỳnh Thúc Kháng dồn hết tâm lực và trí tuệ chỉ đạo giải quyết nhiều công việc nội chính quan trọng, góp phần xây dựng, giữ gìn kỷ cương xã hội, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Ảnh tư liệu

Đặc biệt, năm 1946, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp đàm phán, Cụ Huỳnh Thúc Kháng được tin cậy giao trọng trách Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Khắc ghi lời dặn dò nổi tiếng của Bác Hồ trước khi lên đường: "…Dĩ bất biến, ứng vạn biến'", Cụ Huỳnh đã chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam qua thời kỳ "ngàn cân treo sợi tóc". Cụ vừa kiên quyết trấn áp các thế lực phản động gian ác, vừa linh hoạt giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân, bảo vệ vững chắc chính quyền cách mạng non trẻ.

Cuối năm 1946, khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Cụ Huỳnh Thúc Kháng được cử làm Đặc phái viên của Chính phủ vào kinh lý và chỉ đạo công tác kháng chiến tại khu vực Nam Trung Bộ. Trong hoàn cảnh kháng chiến gian khổ, Cụ không quản ngại tuổi cao sức yếu, lội suối băng rừng để kêu gọi nhân dân đoàn kết kháng chiến. Do lâm bệnh nặng, Cụ đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 21/4/1947 tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Trước lúc qua đời, cụ Huỳnh Thúc Kháng đã đọc cho thư ký viết bức thư vĩnh biệt gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh rất cảm động “…Tôi bị bệnh không qua khỏi. Bốn mươi năm ôm ấp độc lập và dân chủ, nay nước nhà đã độc lập, chế độ dân chủ đã thực hiện. Thế là tôi chết hả chí! Tiếc không được gặp Cụ lần cuối cùng. Chúc Cụ sống lâu để dìu dắt quốc dân lên đường vinh quang hạnh phúc…”.

Sau ngày cụ Huỳnh Thúc Kháng tạ thế, với niềm thương tiếc vô hạn, Bác Hồ đã viết thư Gửi toàn thể đồng bào với lòng tôn kính cụ Huỳnh sâu sắc: “...Cụ Huỳnh là người học hành rất rộng, chí khí rất bền, đạo đức rất cao… Cụ Huỳnh là người giàu sang không làm siêu lòng, nghèo khổ không làm nản chí, oai vũ không làm sờn gan. Cả đời cụ Huỳnh không cầu danh vị, không cầu lợi lộc, không tham giàu, không tham quan. Cả đời cụ Huỳnh chỉ phấn đấu cho dân được tự do, nước độc lập…”.

Viết tiếp truyền thống cách mạng

Nhân dịp kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, Đảng và Nhà nước tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm tôn vinh, tri ân những công lao, cống hiến to lớn của nhà chí sĩ yêu nước, nhà trí thức tiêu biểu đối với sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì quyền dân sinh, dân chủ và hạnh phúc của nhân dân. Nhân cách Huỳnh Thúc Kháng là sự kết tinh đẹp đẽ của đạo lý làm người, tinh thần trí thức và lòng yêu nước vô điều kiện. Cuộc đời trong sạch, thẳng thắn và tận hiến của Cụ mãi là ngọn đuốc sáng soi cho các thế hệ mai sau noi theo.

Tượng cụ Huỳnh Thúc Kháng đặt tại khuôn viên trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Nghệ An.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm, tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường, bất khuất, tinh thần tự lực, tự cường và trách nhiệm đối với đất nước; khích lệ các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, noi gương cụ Huỳnh Thúc Kháng, tích cực học tập, lao động, công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Hòa chung không khí đó, tại Nghệ An, ngôi trường duy nhất trên quê hương Bác Hồ mang tên vị chí sĩ yêu nước, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đã và đang tích cực tổ chức chuỗi hoạt động có sức lan tỏa rộng rãi và ý nghĩa sâu sắc như: Thi tìm hiểu "Thân thế, sự nghiệp cụ Huỳnh Thúc Kháng và lịch sử mái trường mang tên Cụ"; Phát động tháng cao điểm thi đua dạy tốt, học tốt dâng lên cụ Huỳnh nhằm kế thừa tinh thần hiếu học và tự học của Cụ; Tổ chức về quê hương cụ, nơi an nghỉ của cụ Huỳnh để báo công, dâng hương tưởng nhớ Cụ; Đến thăm và làm việc với Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng tại quê hương Cụ; Tổ chức lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh nhật Cụ một cách trang trọng, ý nghĩa để giáo dục thế hệ trẻ.

GV, HS trường THPT Huỳnh Thúc Kháng dâng hoa trước Tượng cụ Huỳnh Thúc Kháng

CB. GV trường THPT Huỳnh Thúc Kháng dâng hương viếng mộ Cụ Huỳnh Thúc Kháng tại núi Thiên Ấn, tỉnh Quảng Ngãi.

Cán bộ, GV trường THPT Huỳnh Thúc Kháng thăm Khu lưu niệm Cụ Huỳnh Thúc Kháng xã Thạnh Bình, Đà Nẵng

Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng là dịp để thầy và trò nhà trường cùng ôn lại những giá trị cao đẹp từ cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách của một nhà chí sĩ yêu nước, một tấm gương lớn về lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần tự học. Tiếp nối truyền thống ấy, mỗi thầy, cô giáo nguyện là những người giữ lửa và truyền lửa, không chỉ tận tâm truyền dạy tri thức mà còn bồi đắp nhân cách, nuôi dưỡng lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và những giá trị sống tốt đẹp cho các thế hệ học sinh.

Mỗi học sinh cũng nguyện noi theo tấm gương cụ Huỳnh Thúc Kháng, không ngừng học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ý chí, nghị lực và tinh thần tự học; từ đó từng bước hoàn thiện bản thân, sống có lý tưởng, có trách nhiệm và xứng đáng với truyền thống của ngôi trường mang tên Cụ Huỳnh.

Tập thể lớp 12D2K104 chụp ảnh lưu niệm trước Tượng cụ Huỳnh Thúc Kháng.