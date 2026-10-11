Kỷ niệm 150 năm danh xưng Đông Anh: Biến di sản thành nguồn lực phát triển

Ngày 9/10, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 150 năm danh xưng Đông Anh (10/1876-10/2026).

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Thiếu tướng Trần Văn Phúc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trung tướng Trần Hải Quân, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; đồng chí Vũ Đăng Định, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, thành phố, các địa phương và đông đảo nhân dân.

Đông Anh – vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND xã Đông Anh Nguyễn Văn Thiềng đã ôn lại chặng đường 150 năm hình thành và phát triển của danh xưng Đông Anh, gắn với những dấu mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc và Thủ đô.

Theo cuốn Đại Nam thực lục chính biên, tháng 10/1876, dưới triều vua Tự Đức, huyện Đông Anh được thành lập, thuộc phủ Từ Sơn. Trải qua nhiều biến đổi về địa giới và tổ chức hành chính, danh xưng Đông Anh vẫn là dấu ấn lịch sử, gắn bó với nhiều thế hệ người dân trên vùng đất giàu truyền thống văn hiến, cách mạng.

Chủ tịch UBND xã Đông Anh Nguyễn Văn Thiềng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Đông Anh gắn liền với Cổ Loa – vùng đất có vị trí đặc biệt trong lịch sử dựng nước, gắn với nhà nước Âu Lạc dưới thời An Dương Vương và những giá trị di sản quý báu. Đây cũng là quê hương của nhiều danh nhân, nhà khoa bảng, nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử góp phần làm nên chiều sâu văn hiến Thăng Long - Hà Nội.

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, nhân dân Đông Anh phát huy truyền thống yêu nước, vừa chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến, vừa kiên cường chống chiến tranh phá hoại.

Bước vào thời kỳ đổi mới, đặc biệt trong những năm gần đây, Đông Anh trở thành đơn vị có tốc độ đô thị hóa nhanh của Thủ đô, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Ngày 1/7/2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai, hình thành 5 xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh.

Mỗi đơn vị mang một vị thế riêng, tiềm năng riêng, định hướng phát triển riêng, nhưng cùng chung một truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng từ vùng đất Đông Anh anh hùng.

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 5 xã đã không ngừng phấn đấu vươn lên, vượt qua những khó khăn của giai đoạn đầu chuyển đổi cơ chế quản lý, tạo ra các chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Tăng trưởng kinh tế đạt mức tăng trưởng 2 con số từ 10,2% đến 10,8% tăng 0,8-1% so với huyện Đông Anh trước đây; kết cấu hạ tầng được các xã tập trung đầu tư, nhất là hạ tầng giao thông, hệ thống điện, cho văn hóa, giáo dục, y tế.

Tình hình chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể được chú trọng, hệ thống chính trị từ xã đến từng khu dân cư được củng cố, niềm tin của nhân dân vào Đảng ngày càng vững chắc.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Anh Nguyễn Anh Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Theo định hướng quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm, khu vực xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh là khu đô thị xanh, hiện đại, kiểu mẫu, phía Bắc Sông Hồng, là trung tâm tài chính, văn hóa lớn của Hà Nội và cả nước

Chủ tịch UBND xã Đông Anh Nguyễn Văn Thiềng nhấn mạnh, từ dấu mốc 150 năm danh xưng, 5 xã đang bước vào chặng đường phát triển mới, từng bước phát huy tiềm năng, lợi thế, hướng tới trở thành những cực tăng trưởng năng động, góp phần xây dựng đô thị sinh thái, thông minh, hiện đại và thịnh vượng.

Hà Nội định hướng 5 nhiệm vụ trọng tâm để Đông Anh phát triển bền vững

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông khẳng định, Đông Anh là vùng đất có vị trí đặc biệt trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trải qua 150 năm với nhiều thay đổi về địa giới và tổ chức hành chính, danh xưng Đông Anh vẫn là niềm tự hào, biểu tượng của truyền thống đoàn kết, ý chí vươn lên và tình yêu quê hương.

Trong giai đoạn Hà Nội hướng tới mục tiêu xây dựng

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đông Anh vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, khu vực Đông Anh có vị trí chiến lược với vai trò cửa ngõ phía Bắc, là không gian phát triển đô thị và trung tâm kết nối giao thông, kinh tế, văn hóa quan trọng.

Để phát huy truyền thống, khai thác hiệu quả tiềm năng và tạo động lực phát triển mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị cấp ủy, chính quyền 5 xã tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ tận tụy, trách nhiệm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc.

Thứ hai, chủ động triển khai quy hoạch, phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và triển khai các công trình giao thông trọng điểm. Không gian phát triển của 5 xã cần được xem xét trong một chỉnh thể thống nhất, tránh để ranh giới hành chính trở thành rào cản.

Thứ ba, khai thác hiệu quả lợi thế cửa ngõ phía Bắc, các trục động lực Nhật Tân - Nội Bài, Tứ Liên, Hồ Tây - Cổ Loa và kết nối sân bay Gia Bình; phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, thương mại và dịch vụ chất lượng cao.

Thứ tư, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cổ Loa, bản sắc văn hóa Đông Anh; biến di sản thành nguồn lực phát triển, lấy truyền thống làm động lực đổi mới, sáng tạo.

Thứ năm, chăm lo toàn diện đời sống nhân dân, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường; bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội, hướng tới nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của người dân.

“150 năm là một chặng đường đáng tự hào, đồng thời mở ra trách nhiệm và khát vọng mới”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, đồng thời bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 5 xã sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của Thủ đô và đất nước.

Các xã Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh được trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Anh Nguyễn Anh Dũng khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 5 xã sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt; chú trọng chuyển đổi số, phát triển kinh tế, xây dựng đô thị, bảo vệ môi trường và bảo tồn di sản, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Tại lễ kỷ niệm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đông Anh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các xã: Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2025.

Trước đó, ngày 8/10, UBND xã Đông Anh tổ chức lễ khánh thành Trường THPT Việt Hùng - công trình chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 150 năm danh xưng Đông Anh. Dự án với tổng mức đầu tư khoảng 234,6 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất 2,7ha, gồm 5 đơn nguyên cao 3 tầng, 30 lớp học và 18 phòng học bộ môn, đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 2.000 học sinh,

Được đầu tư xây dựng đồng bộ, Trường THPT Việt Hùng hướng tới đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, góp phần hoàn thiện hạ tầng giáo dục, tạo điều kiện nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trên địa bàn.