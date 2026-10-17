Kỷ niệm 145 năm Đường sắt Việt Nam, 80 năm Ngày truyền thống ngành Đường sắt

Sự chuyển mình mạnh mẽ của Đường sắt Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng đại diện các Bộ, ngành, địa phương, đại sứ, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam và cán bộ, nhân viên ngành đường sắt tham dự lễ kỷ niệm.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Pham Gia Túc; ông Đặng Sỹ Mạnh - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm.

Ông Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; ông Hoàng Gia Khánh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm.

Ông Trần Đức Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Công lý tham dự Lễ Kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư, quà lưu niệm và lẵng hoa chúc mừng. Tập đoàn cũng vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Ôn lại quá trình hình thành và phát triển của Đường sắt Việt Nam, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam Hoàng Gia Khánh khẳng định, 145 năm là một hành trình đặc biệt, gắn liền với thăng trầm của đất nước, những thời khắc lịch sử và vận mệnh của dân tộc.

Năm 1881, tuyến đường sắt Sài Gòn - Mỹ Tho được khởi công, mở đầu lịch sử đường sắt trên đất nước Việt Nam. Cách đây 80 năm, ngày 21/10/1946, cán bộ, công nhân viên Hỏa xa đã phục vụ chuyến tàu đặc biệt đưa Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Hải Phòng về Hà Nội. Ngày 21/10 trở thành Ngày truyền thống của ngành Đường sắt Việt Nam.

Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, các thế hệ cán bộ, công nhân Đường sắt kiên cường bám trụ, vừa chiến đấu, vừa lao động, sáng tạo để vượt qua sự phong tỏa, đánh phá của địch, giữ vững mạch máu giao thông, bảo đảm những chuyến tàu chi viện cho chiến trường miền Nam.

Ngày 31/12/1976, hai đoàn tàu Thống Nhất đồng thời chuyển bánh từ ga Hà Nội và ga Sài Gòn, nối liền hai miền Nam-Bắc, trở thành một trong những biểu tượng sinh động của độc lập, thống nhất, hòa bình và khát vọng dựng xây đất nước.

Trong đại dịch Covid-19, những chuyến tàu nghĩa tình đã đưa đồng bào từ vùng dịch trở về quê hương, vận chuyển miễn phí y, bác sĩ và hàng hóa thiết yếu. Trong thiên tai, bão lũ, đường sắt tổ chức vận chuyển hàng cứu trợ. Tập đoàn luôn hoàn thành các nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Ông Hoàng Gia Khánh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Theo ông Hoàng Gia Khánh, giai đoạn gần đây ghi dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của Đường sắt Việt Nam, đó là sự thay đổi về tư duy trong xây dựng chiến lược, định hướng phát triển, biến điểm yếu thành thế mạnh, những sản phẩm mới đã phát huy hiệu quả, góp phần tạo nên một diện mạo mới cho vận tải hành khách.

Ngành Đường sắt đã có những nỗ lực bứt phá

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, giai đoạn 2021-2026, ngành Đường sắt đã có những nỗ lực bứt phá được Đảng, Nhà nước ghi nhận và đánh giá cao: Doanh thu tăng vượt bậc, từ chỗ thua lỗ do ảnh hưởng của dịch bệnh chuyển sang có lãi; đời sống người lao động nâng lên rõ rệt; nhiều sản phẩm du lịch-di sản độc đáo ra đời…

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại Lễ Kỷ niệm.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, ngành Đường sắt đang đứng trước vận hội lớn và trách nhiệm rất nặng nề trong việc xây dựng hạ tầng chiến lược, mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Việc chuyển đổi thành Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam đòi hỏi bước chuyển mạnh mẽ về tư duy, quản trị và năng lực tổ chức thực hiện. Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị tập đoàn đổi mới mạnh mẽ tư duy và định vị chiến lược. An toàn là trên hết, chất lượng dịch vụ là thước đo.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng nêu rõ yêu cầu, đào tạo nhân lực phải đi trước một bước, làm chủ công nghệ, phát triển công nghiệp đường sắt Việt Nam. Đánh thức nguồn lực từ tài sản, phát triển logistics và mô hình đô thị TOD. Quản trị hiện đại, công khai, minh bạch trên nền tảng số. Cùng với đó, chú trọng công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ và phát triển văn hóa đường sắt.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam và ông Đặng Sỹ Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng ông Hoàng Gia Khánh, Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Tổng Giám đốc Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam Hoàng Gia Khánh

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao thư chúc mừng và bức tượng "Bác Hồ về thăm quê" của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao thư chúc mừng và bức tượng "Bác Hồ về thăm quê" của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam

Ông Đặng Sỹ Mạnh - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Phát biểu đáp từ, ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; khẳng định xem Bức thư chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và bài phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc là kim chỉ nam hành động. Tập đoàn quyết tâm khắc phục các tồn tại, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao với phương châm "phát huy truyền thống-nỗ lực tự cường-hợp tác hiệu quả-kiến tạo đột phá", quyết tâm đưa ngành đường sắt vững bước tiến vào kỷ nguyên thịnh vượng, hùng cường của dân tộc.

Một số hình ảnh tại buổi lễ: