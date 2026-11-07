Kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười tại Nga

Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) Gennady Zyuganov phát biểu ý kiến. (Ảnh: THANH THỂ)

Ngày 7/11, tại Moskva, nhân kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười vĩ đại (1917-2026), Ban Chấp hành Trung ương và phái đảng Cộng sản Liên bang Nga tại Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga, phối hợp các tổ chức đảng thành phố Moskva và tỉnh Moskva, Đoàn Thanh niên Cộng sản Lenin, cùng các tổ chức xã hội tổ chức hoạt động chính trị-yêu nước, gặp gỡ giữa các đại biểu với cử tri và long trọng đặt hoa tại Lăng V.I.Lenin trên Quảng trường Đỏ.

Từ sáng sớm, đông đảo người dân đã tập trung gần tượng đài Karl Marx, mang theo cờ đỏ, hoa, biểu ngữ và ảnh chân dung V.I.Lenin cùng các nhà lãnh đạo Liên Xô. Tại đây, những người tham dự cùng ôn lại những dấu mốc lịch sử, chia sẻ những kỷ niệm và hát vang các bài ca cách mạng.

Đông đảo người dân tập trung gần tượng đài Karl Marx ở trung tâm thủ đô Moskva. (Ảnh: THANH THỂ)

Phát biểu ý kiến tại sự kiện, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) Gennady Zyuganov và các đại biểu khẳng định lại những giá trị lịch sử và thành tựu mà Cách mạng Tháng Mười năm 1917 mang lại.

Hòa trong không khí kỷ niệm, ông Viktor, 81 tuổi, đã có mặt từ sáng sớm. Ông chia sẻ những ký ức về không khí vui tươi, phấn khởi trong các dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười trước đây.

Năm nay, ông Viktor tiếp tục đến tham dự, mang theo nhiều sách báo và kỷ vật từ thời Liên Xô, trò chuyện với người dân về ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng cách đây 109 năm. Ông bày tỏ mong muốn hòa bình sớm được lập lại tại các điểm nóng xung đột trên thế giới, để người dân ở mọi nơi được sống trong môi trường ổn định, không còn chiến tranh.

Ông Viktor (phải) trao đổi về sách lịch sử. (Ảnh: THANH THỂ)

Trước đó, trong thư chúc mừng nhân kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười vĩ đại, Chủ tịch KPRF Gennady Zyuganov khẳng định, Tháng 10/1917 đã thắp sáng thế giới bằng ánh sáng của niềm hy vọng lớn lao. Chính quyền Xô viết đã mở ra con đường tiếp cận tri thức cho hàng triệu công nhân và nông dân, bảo đảm quyền lao động và nghỉ ngơi, đem lại niềm tin vào tương lai.

Ông Gennady Zyuganov nêu rõ, sau Cách mạng Tháng Mười năm 1917, Liên Xô (trước đây) đã vượt qua tình trạng lạc hậu kéo dài, từng bước xây dựng nền công nghiệp hùng mạnh. Hình mẫu Liên Xô đã chỉ ra con đường hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Những tư tưởng của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại đến nay vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho các dân tộc trong cuộc đấu tranh vì tự do và công bằng.

(Ảnh: THANH THỂ)

Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga nhấn mạnh, tiếp nối sự nghiệp của Cách mạng Tháng Mười vĩ đại, những người cộng sản Nga luôn trân trọng và ghi nhớ những cống hiến của các thế hệ xây dựng chủ nghĩa xã hội; kết hợp kinh nghiệm thời kỳ Liên Xô với yêu cầu của giai đoạn mới, để đề xuất chương trình hành động.

Cũng trong ngày 7/11, tại các địa phương ở Nga, cũng diễn ra những sự kiện kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười vĩ đại.