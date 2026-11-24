Tuy nhiên, không thể không thừa nhận sự thật hiển nhiên là tập tục đốt pháo đã gây ra những hệ quả tiêu cực về nhiều mặt trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội. Ngay trong những năm đầu sau khi Miền Bắc được giải phóng, không có cái Tết nào Văn phòng Trung ương Đảng không tiếp nhận được báo cáo từ các địa phương gửi về tường trình về những thiệt hại do việc đốt pháo gây ra - nhất là tại các thành phố lớn (Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định...).

Pháo gây hỏa hoạn ở các khu dân cư. Pháo đã làm cho không ít người - đặc biệt là phụ nữ và trẻ em - mang thương tật hoặc bị tử vong ngay trên đường phố trong thời khắc "tống cựu, nghênh tân". Có thể nói, hầu như không có đêm giao thừa nào giữa ngày Tết Nguyên đán, cán bộ nhân viên của ngành Công an, y tế, cứu hỏa và anh chị em trong lực lượng dân phòng ở các khu phố được vui xuân trọn vẹn với gia đình, vì phải bận rộn lo khắc phục hậu quả tai nạn pháo. Đốt pháo còn gây ra sự lãng phí lớn về tiền bạc.

Sau ngày Miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất, tập tục đốt pháo có khuynh hướng phát triển nhanh, từ những thành phố đã lan ra các thị xã, thị trấn và vùng nông thôn. Tình trạng sản xuất, buôn bán trái phép, đốt pháo tùy tiện ngày càng gia tăng. Ở Thủ đô Hà Nội và tại các thành phố như: TPHCM, Hải Phòng, Quảng Nam - Đà Nẵng... việc đốt pháo trong đêm giao thừa liên tục kéo dài từ 30-40 phút, tạo ra tiếng ồn và làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, khiến cho người già, trẻ em và những người bị bệnh kinh niên (như thần kinh, tim mạch...) không thể chịu nổi.

Đồng chí Võ Văn Kiệt với bà con quê hương Trung Hiệp - Vĩnh Long. Ảnh: Tư liệu

Một cái Tết đáng nhớ năm 1993, đã gieo tai họa cho không ít người tại TPHCM - trong đó có đồng chí Bí thư Quận ủy Quận 10 đau tim bị chết do ngạt khói pháo lúc giao thừa. Cái Tết Giáp Tuất năm 1994, trong cả nước đã có tới 836 vụ tai nạn do pháo gây ra, làm chết 71 người, bị thương 765 người. Tổng số tiền chi tiêu lãng phí cho pháo ước tính khoảng 30 tỷ đồng. Chính vì những hậu quả tai hại trên đây, tháng 9/1993, Ủy ban nhân dân TPHCM đã chính thức gửi công văn cho Thủ tướng Chính phủ đề nghị ban hành chủ trương cấm sản xuất và đốt pháo trong dịp Tết Nguyên đán.

Vốn là một cán bộ lãnh đạo nhạy cảm với cái mới và luôn luôn gắn bó với thực tiễn hoạt động của đời sống xã hội, ngay từ những năm giữa thập niên 80, anh Sáu Dân đã từng trao đổi với đội ngũ cán bộ cộng sự thân tín xung quanh việc hạn chế và tiến tới xóa bỏ tập tục đốt pháo. Tuy nhiên theo anh, do tính chất rất phức tạp của vấn đề, đòi hỏi phải gia công đầu tư nhiều thời gian và công sức để tìm những biện pháp tổ chức thực hiện tối ưu, trên cơ sở tạo ra được sức ủng hộ mạnh mẽ của toàn dân và sự "đồng thuận" trong xã hội. Tính từ ngày anh đề xuất ý kiến để thăm dò chủ trương hạn chế đốt pháo đến khi Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo được chính thức ban hành, đã trải qua đoạn đường dài gần một thập niên.

Từ khi khởi thảo đến lúc được chính thức ban hành, Chỉ thị về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo nổ đã nhiều lần được trưng cầu sự tham gia đóng góp ý kiến của các địa phương, các bộ, ban, ngành chức năng ở Trung ương. Phải trải qua cả chục lần sửa chữa, chỉnh lý và bổ sung, chỉ thị mới được hoàn thiện. Và sau khi chính thức ban hành vào thượng tuần tháng 8/1994 đến cuối năm đó, qua 5 tháng tích cực vận động, các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các địa phương đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và ngành thông tin đại chúng phối kết hợp chặt chẽ với những tổ chức quần chúng và đoàn thể xã hội, nhanh chóng phổ biến sâu rộng trong Nhân dân, được quần chúng ủng hộ và chấp hành nghiêm túc.

Tại các tổ dân phố, xóm, ấp, xã, phường và khu dân cư, cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tự nguyện tiến hành đăng ký cam kết vận động gia đình cũng như Nhân dân trong địa phương mình cư trú không vi phạm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Điều cảm động là, nhiều hộ dân từ bao đời nay chuyên sinh cơ lập nghiệp bằng nghề sản xuất và kinh doanh pháo nổ, qua việc tiếp thu chủ trương của Nhà nước được giải thích một cách thấu tình đạt lý, đã đình chỉ hoạt động và đem trả giấy phép hành nghề cho các cơ quan chính quyền địa phương sở tại, để tự nguyện chuyển sang ngành nghề khác.

Thủ tướng Võ Văn Kiệt - nhà lãnh đạo dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có những quyết định táo bạo thể hiện tầm nhìn chiến lược. Trong ảnh: Thủ tướng Võ Văn Kiệt gặp gỡ, trao đổi với các trí thức Việt kiều. Ảnh: Tư liệu

Một trong những bí quyết hàng đầu quyết định sự thành công trong việc ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo nổ - đó là tìm được hướng đi đúng đắn và chỗ dựa vững chắc trong việc thực hiện phương châm "lấy dân làm gốc". Một điều khiến cho anh Sáu Dân đã bao năm băn khoăn suy nghĩ và trăn trở suy tư, là làm sao tạo được những điều kiện thuận lợi để thiết thực hỗ trợ cho hàng vạn hộ dân và hàng chục vạn lao động chuyển sang ngành nghề mới tại những địa phương chuyên sản xuất pháo như: Hà Tây, Hà Nội, Quảng Nam - Đà Nẵng, TPHCM, Cần Thơ, Hải Phòng, Hà Bắc... Anh đã đích thân đến huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây - nơi có tới 5 xã, 115 thôn với gần 5.000 hộ dân chuyên làm pháo lâu đời, hình thành những "làng nghề" nổi tiếng trong cả nước, với cái tên gọi chung là "pháo Bình Đà” - để cùng với các cấp Đảng bộ, cơ quan chính quyền và đồng bào địa phương sở tại tìm hiểu, bàn bạc và giải quyết vấn đề tại chỗ.

Nhờ sự đặc biệt quan tâm của anh, một số việc cấp bách đã được kịp thời tháo gỡ và nhanh chóng tổ chức triển khai như: giao Bộ Tài chính giải quyết 3 tỷ đồng, chỉ thị cho một số ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành lập và duyệt ngay kế hoạch về kinh phí để kịp thời hỗ trợ cho những gia đình sản xuất pháo gặp khó khăn do phải hủy số pháo đã sản xuất; tập trung vốn để ưu tiên cho những hộ làm pháo vay nhằm thực hiện việc chuyển sang ngành nghề khác; đồng thời phải mua hết số thuốc pháo đang tồn đọng trong những địa phương làm nghề sản xuất pháo.

Thủ tướng Võ Văn Kiệt đứng đầu Chính phủ trong giai đoạn từ năm 1991 - 1997. Trong ảnh: Ông Võ Văn Kiệt trò chuyện cùng cán bộ và Nhân dân Côn Đảo, tháng 7/1989 trên cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nay là Phó Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Tư liệu

Trải qua những giờ phút hồi hộp và căng thẳng đợi chờ trong đêm giao thừa của cái Tết năm 1995, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đều hân hoan công nhận việc tổ chức thực hiện thành công mỹ mãn Chỉ thị cấm đốt pháo của Thủ tướng Chính phủ và sự thể hiện tuyệt đẹp sức mạnh tổng hợp giữa ý Đảng và lòng dân, Thường vụ Bộ chính trị Trung ương Đảng hoàn toàn nhất trí với nhận xét của Ban Cán sự Đảng Chính phủ: "Chủ trương cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo đã được quần chúng Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang và Nhân dân đã chấp hành nghiêm túc, đạt hiệu quả cao. Kết quả đã góp phần lập lại trật tự kỷ cương của xã hội, bảo đảm trật tự an ninh, thực sự bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân, tiết kiệm tiền của nhà nước, tập thể và gia đình, đã có tác dụng tốt về nhiều mặt trong nước và ngoài nước". Đó là vườn hoa muôn tía, nghìn hồng mà mùa xuân lịch sử năm Ất Sửu đã tặng Thủ tướng Võ Văn Kiệt nhân dịp anh bước sang tuổi "thất thập tam" (73) với những chiến công to lớn trên mặt trận văn hóa - xã hội.