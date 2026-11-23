Mọi người đều biết, lúc sinh thời anh Sáu Dân luôn luôn coi trọng và chăm lo việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế và văn hóa, nâng cao dân trí, giữ gìn bản sắc dân tộc. Ngay từ những năm giữ chức vụ Bí thư Thành ủy TPHCM, anh đã từng mở những điểm đột phá tạo ra được sức phát triển năng động tại một thành phố lớn nhất của đất nước, trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa kinh tế và văn hóa.

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa VIII hồi cuối năm 1991, với sức thuyết phục mạnh mẽ, anh đã trình bày tư duy đúng đắn của mình về vấn đề văn hóa. Anh nói: "Chuyển sang nền kinh tế thị trường trong điều kiện khoa học, công nghệ và trí tuệ nói chung trở thành nhân tố quyết định của sự phát triển, chúng ta khẳng định dứt khoát yêu cầu bảo vệ và phát triển văn hóa, với nhận thức đầy đủ rằng kinh tế và văn hóa gắn bó với nhau hết sức chặt chẽ: kinh tế không tự mình phát triển nếu thiếu nền tảng văn hóa và văn hóa không phải là sản phẩm thụ động của kinh tế".

Đặc biệt, bức thư tâm huyết của anh gửi Hội nghị báo chí và xuất bản toàn quốc họp tại TPHCM tháng 02/1992, đã gây xúc động trong đội ngũ những người làm công tác văn hóa nghệ thuật. Anh viết: "Nói đến văn hóa là nói đến dân tộc; một dân tộc đánh mất truyền thống văn hóa và bản sắc dân tộc thì dân tộc ấy sẽ mất tất cả. Văn hóa suy thoái sẽ trực tiếp cản ngại cho tiến trình xây dựng kinh tế và không thể xây dựng kinh tế thành công. Bởi lẽ, kinh tế và văn hóa chính là hai nội dung cốt lõi của sự sinh tồn và phát triển của một dân tộc. Muốn xây dựng kinh tế, phải có những con người được đào tạo, rèn luyện trong một môi trường văn hóa lành mạnh - những điều đó chỉ có thể được bảo đảm bằng các mặt hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, xuất bản, báo chí có lãnh đạo và được định hướng đúng đắn".

Đồng chí Võ Văn Kiệt và đồng chí Trần Hữu Phước (ảnh chụp tại nhà riêng đồng chí Võ Văn Kiệt, năm 2001)

Theo dõi sự hoạt động của anh, chúng ta có thể cảm nhận hầu như tất cả các lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, báo chí, xuất bản, in, phát hành, điện ảnh, bảo tồn bảo tàng, thông tin cổ động, triển lãm, quảng cáo, nhiếp ảnh... đều được anh quan tâm chỉ đạo sát sao. Với cương vị Thủ tướng Chính phủ, anh đã liên tiếp cho ban hành nhiều nghị định và quyết định nhằm xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hóa - Thông tin; sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Bộ, định hình về tổ chức và hoạt động điện ảnh; giải quyết các chính sách chiếu bóng; tổ chức thanh tra Nhà nước ngành văn hóa - thông tin; quy định chi tiết thi hành Luật báo chí; Luật xuất bản, quy định về hoạt động quảng cáo; quyết định về việc phát hành sách, báo, phim ảnh cho thiếu nhi; quyết định về việc quy hoạch xây dựng khu di tích lịch sử Trung tâm căn cứ Bắc Tây Ninh tại Thiện Ngôn, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh...

Không những đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp phát triển văn hóa nhằm phục vụ cho mục tiêu xây dựng xã hội mới, con người mới và nền văn hóa mới, Thủ tướng còn thường xuyên đòi hỏi ngành văn hóa - thông tin bằng nhiều biện pháp đồng bộ, phải phê phán và khắc phục lối sống chạy theo đồng tiền và những thị hiếu không lành mạnh, tình trạng nhiều hủ tục, mê tín phục hồi đã và đang làm xói mòn nếp sống văn hóa, tinh thần và đạo đức tốt đẹp của Nhân dân ta; trừng trị nghiêm khắc những vụ phạm pháp trong việc lan truyền những thứ văn hóa, nghệ thuật độc hại dưới nhiều hình thức. Đồng thời, cần kiên quyết bài trừ nạn nghiện hút, gái điếm, cờ bạc... đang phát triển ở các đô thị và cả ở một số vùng nông thôn. Chúng ta đã biết, trung tuần tháng 12/1995, Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị nhằm tăng cường quản lý thiết lập trật tự kỷ cương trong các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng.

Phân tích nguyên nhân để xảy ra những thực trạng trên đây, anh Sáu Dân đã chỉ rõ: "Một điều tai hại là, từ khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, do sự ngộ nhận về việc thực hiện chính sách kinh tế mở của Đảng và Nhà nước, do cách hiểu sai sự vận dụng cơ chế thị trường trong quản lý các ngành văn hóa - nghệ thuật nên có nơi, có lúc chúng ta đã nới rộng vòng tay quản lý, thậm chí buông lỏng và thả nổi để cho bọn chuyên đầu cơ trục lợi về văn hóa ngang nhiên lộng hành trên nhiều địa hạt quan trọng thuộc lĩnh vực kiến trúc thượng tầng như: Xuất bản, báo chí, in ấn, phát hành, quảng cáo...

Sự lỏng lẻo trong công tác quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực hoạt động văn hóa, thông tin, xuất bản, báo chí, in ấn, phát hành, quảng cáo, xuất nhập khẩu phim... cộng với sự công phá của "chiến tranh thông tin" và việc thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình" bằng con đường văn hóa của các thế lực thù địch - kể cả ở bên trong và bên ngoài đã gây ra hệ quả tất yếu của sự xuống cấp về văn hóa kéo theo sự gia tăng các tệ nạn xã hội trong đời sống cộng đồng, không những ảnh hưởng đến các tầng lớp Nhân dân, mà đặc biệt đã tác động rất xấu đến tư tưởng, tình cảm, phẩm chất và đạo đức của lớp trẻ - những người có sứ mệnh trực tiếp kế thừa sự nghiệp Cách mạng thiêng liêng của Đảng và Nhà nước".

Chính anh là người có công đầu trong việc đề xuất, tổ chức và chỉ đạo thực hiện chủ trương xóa bỏ hệ thống cầu khỉ, cầu tiêu trên sông rạch và xây dựng mô hình nhà ở tại vùng Đồng bằng Sông Cửu Long để nâng cao mức sống, bảo vệ sức khỏe cho bà con nông dân và nhằm cải tạo cảnh quan, môi trường văn hóa ở nông thôn.

Không những là nhà lãnh đạo xuất sắc, anh Sáu Dân còn trực tiếp tham gia vào quá trình lao động sáng tạo nghệ thuật. Chỉ với số lượng nhỏ trong khối ảnh mà anh đã chụp trên khắp nẻo đường công tác trải qua nhiều năm tháng, được một số cơ quan chức năng tuyển chọn để tổ chức triển lãm, giới thiệu trên sách báo, in thành tranh, lịch, bưu ảnh... cũng đủ để cho công chúng mến mộ cảm nhận được rằng Thủ tướng Võ Văn Kiệt còn là một chiến sĩ - nghệ sĩ, tuy rằng anh không bao giờ tự nhận mình là người hoạt động nghệ thuật.

Là người đã từng gắn bó thân tình với văn nghệ sĩ trên khắp mọi miền đất nước, Thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng đã được đội ngũ văn nghệ sĩ thực sự mến yêu. Mối quan hệ tốt đẹp lâu bền giữa anh với nghệ sĩ nhiếp ảnh lão thành Võ An Ninh, kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cũng như với những nghệ sĩ tài danh của nghệ thuật sân khấu cải lương như Ba Vân, Phùng Há, Bảy Nam, Ái Liên, Út Trà Ôn... đã chứng minh điều đó.

Tiếp nhận 24 hiện vật của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt Nhân kỷ niệm 104 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2026), ngày 21/11 tại Khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (xã Trung Thành, tỉnh Vĩnh Long), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ tiếp nhận hiện vật của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Đến dự lễ có đồng chí Bùi Văn Nghiêm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Trương Đặng Vĩnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện gia đình cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Đồng chí Võ Văn Kiệt thăm Bảo tàng Cách mạng TPHCM (từ trái sang: bà Trịnh Thị Hòa - Giám đốc Bảo tàng Cách mạng TPHCM, đồng chí Võ Văn Kiệt, đồng chí Trần Hữu Phước)

Tại buổi lễ, 24 hiện vật được gia đình trao tặng gắn với những câu chuyện và dấu ấn về cuộc đời hoạt động Cách mạng của Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Từ hình ảnh người chiến sĩ dũng cảm vượt dòng suối dữ trong những năm tháng kháng chiến, đến những món quà lưu niệm của bạn bè quốc tế, những kỷ vật gắn với các công trình, hoạt động hợp tác và hành trình hội nhập của đất nước. Tất cả góp phần khắc họa chân dung một nhà lãnh đạo bản lĩnh, năng động, sáng tạo, luôn trăn trở vì sự phát triển của đất nước. Chia sẻ tại buổi lễ, bà Võ Hiếu Dân, con gái của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt cho biết, gia đình trao tặng kỷ vật để Khu lưu niệm tiếp tục giữ gìn và truyền tải được những giá trị truyền thống thiêng liêng, cao đẹp của cha ông. Từ những di sản quý giá đó, các thế hệ hôm nay sẽ thêm hiểu biết và trân trọng những hy sinh, cống hiến của thế hệ đi trước. Từ đó, hun đúc lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm trong học tập, rèn luyện, phấn đấu không ngừng để đóng góp sức mình xây dựng quê hương Vĩnh Long nói riêng, đất nước nói chung phát triển ngày càng giàu đẹp.

(Còn tiếp...)