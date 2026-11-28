Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Đặng Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết, học giả Trần Đình Hượu là một trong những gương mặt tiêu biểu của nền khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam hiện đại. Cuộc đời và sự nghiệp của ông gắn liền với những nỗ lực bền bỉ nhằm nhận thức sâu sắc lịch sử tư tưởng, văn hóa và con người Việt Nam trong mối quan hệ với phương Đông và thế giới.

PGS.TS Đặng Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phát biểu tại buổi lễ

Theo PGS.TS Đặng Thị Thu Hương, điều đặc biệt ở ông là sự kết hợp giữa một nền tảng Hán học uyên thâm, một tư duy lịch sử sắc sảo, một phương pháp nghiên cứu nghiêm cẩn và một tinh thần học thuật độc lập.

Trong nghiên cứu văn học, học giả Trần Đình Hượu đã mở ra những cách nhìn có ý nghĩa phương pháp luận đối với văn học Việt Nam trung đại và cận đại. Từ việc xác lập hệ quy chiếu thẩm mỹ Nho gia, nghiên cứu các loại hình nhà nho hành đạo, ẩn dật, tài tử đến việc lý giải quá trình hiện đại hóa văn học như một sự chuyển đổi hệ thống, ông đã góp phần làm sáng tỏ những đặc trưng và quy luật vận động của văn học dân tộc trong tương quan với lịch sử tư tưởng, văn hóa Việt Nam và khu vực Đông Á.

PGS.TS Đặng Thị Thu Hương tặng hoa và sách đại diện gia đình học giả Trần Đình Hượu

Di sản học thuật của học giả Trần Đình Hượu còn được kết tinh trong một quan niệm nghiên cứu nhất quán: Xuất phát từ thực tiễn, nhận thức thực tiễn và hướng tới giải quyết những vấn đề của thực tiễn. Tư tưởng “đến hiện đại từ truyền thống” thể hiện sâu sắc mối quan tâm ấy. Với ông, nghiên cứu truyền thống không dừng lại ở việc phục dựng quá khứ, mà còn nhằm nhận diện những giá trị cần kế thừa, những giới hạn cần vượt qua và những điều kiện để văn hóa, con người Việt Nam bước vào đời sống hiện đại.

Bên cạnh những đóng góp khoa học, PGS.NGƯT Trần Đình Hượu còn là một nhà giáo mẫu mực, có ảnh hưởng sâu rộng đối với nhiều thế hệ học trò. Từ giảng đường Đại học Tổng hợp Hà Nội, ông đã góp phần đào tạo, bồi dưỡng những nhà nghiên cứu, nhà giáo, nhà quản lý và những người hoạt động học thuật có nhiều đóng góp cho đất nước. Di sản của ông vì thế được tiếp nối trong các công trình khoa học, trong truyền thống nghiên cứu và giảng dạy, cũng như trong tinh thần học thuật nghiêm cẩn, độc lập và trách nhiệm của các thế hệ đi sau.

“Với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tri ân học giả Trần Đình Hượu cũng chính là khẳng định trách nhiệm của Nhà trường trong việc gìn giữ những giá trị học thuật căn cốt, xây dựng môi trường nghiên cứu chất lượng cao và đào tạo những thế hệ có tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm với đất nước”, PGS.TS Đặng Thị Thu Hương nhấn mạnh.

Theo TS. Nguyễn Thị Năm Hoàng, Phó Trưởng khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, lễ kỷ niệm gồm 3 hoạt động chính: Giới thiệu ấn phẩm “Đến hiện đại từ truyền thống” của học giả Trần Đình Hượu thuộc dự án Tùng thư Khoa học xã hội và nhân văn của Nhà trường; tọa đàm khoa học “Học giả Trần Đình Hượu: Cuộc đời, sự nghiệp và đóng góp học thuật”; ra mắt Quỹ phát triển học thuật Trần Đình Hượu.

Ấn phẩm “Đến hiện đại từ truyền thống” tập hợp những công trình nghiên cứu tiêu biểu của học giả Trần Đình Hượu, trong đó có các bản thảo lần đầu được xuất bản, góp phần giới thiệu một cách hệ thống hơn những suy tư, phát hiện và đóng góp học thuật của ông đối với nghiên cứu lịch sử tư tưởng, văn hóa và văn học Việt Nam.

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, tọa đàm khoa học "Học giả Trần Đình Hượu: Cuộc đời, sự nghiệp và đóng góp học thuật" được tổ chức nhằm trao đổi, đánh giá những đóng góp của Trần Đình Hượu. Thông qua đối thoại giữa các thế hệ học giả, tọa đàm góp phần khẳng định giá trị khoa học và tính thời sự của di sản Trần Đình Hượu, đồng thời khơi gợi tinh thần nghiên cứu độc lập, ý thức kế thừa và trách nhiệm học thuật ở các thế hệ nghiên cứu trẻ.

Các đại biểu trao đổi tại tọa đàm khoa học

Điểm nhấn là Lễ ra mắt Quỹ phát triển học thuật Trần Đình Hượu. Quỹ hướng tới việc phát huy những giá trị bền vững trong di sản của nhà giáo - học giả Trần Đình Hượu, khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu học thuật, đặc biệt trong những lĩnh vực gắn bó mật thiết với sự nghiệp của ông như lịch sử tư tưởng, Nho giáo, văn hóa truyền thống và văn học Việt Nam trung cận đại.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức công bố ý nghĩa, mục tiêu, cơ chế quản lý và định hướng hoạt động của Quỹ, đồng thời kết nối sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng học thuật.

BTC tặng hoa đại diện gia đình nhà giáo - học giả Trần Đình Hượu

Quỹ phát triển học thuật Trần Đình Hượu được kỳ vọng sẽ trở thành một hình thức thiết thực để gìn giữ, phát huy di sản khoa học của ông, tạo thêm nguồn lực cho các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và trao truyền tri thức giữa các thế hệ.

Lễ kỷ niệm 100 năm sinh nhà giáo - học giả Trần Đình Hượu là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc đối với các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Sự kiện là dịp tri ân một nhà giáo, một học giả lớn, đồng thời khẳng định truyền thống nghiên cứu và đào tạo giàu chiều sâu của Khoa Văn học, nơi những giá trị học thuật được bồi đắp qua nhiều thế hệ và tiếp tục được phát triển trong tinh thần đối thoại, đổi mới và hội nhập.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

Những vấn đề nhà giáo - học giả Trần Đình Hượu đặt ra về lịch sử tư tưởng, bản sắc văn hóa, quan hệ giữa truyền thống và hiện đại vẫn giữ nguyên sức gợi mở đối với nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam. Việc giới thiệu các công trình, tổ chức đối thoại học thuật và thành lập Quỹ mang tên ông chính là những hoạt động thiết thực nhằm tiếp nối di sản ấy, để những giá trị được kiến tạo từ quá khứ tiếp tục góp phần soi sáng các vấn đề của hiện tại và tương lai.

Phó Giáo sư, Nhà giáo Ưu tú Trần Đình Hượu (1926 - 1995) quê tại Thanh Chương, Nghệ An, sinh ra trong một gia đình có truyền thống Nho học. Từ năm 1963 đến năm 1995, ông gắn bó với Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội), và dành hơn ba thập niên bền bỉ với sự nghiệp nghiên cứu và giảng dạy. Ông được phong học hàm Phó Giáo sư năm 1984, được trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 1990. Năm 2000, cụm công trình Đến hiện đại từ truyền thống và Nho giáo và văn học Việt Nam trung cận đại của ông được trao Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ.