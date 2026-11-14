Kỷ niệm 10 năm thành lập Trường TH, THCS và THPT - Đại học Hà Tĩnh

Đại biểu tham dự chương trình.

Sáng 14/11, Trường TH, THCS và THPT - Đại học Hà Tĩnhlong trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập. Dự buổi lễ có đồng chíĐặng Thị Quỳnh Diệp - Phó Trưởng ban Thường trực ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnhvà các thế hệ giáo viên, học sinh nhà trường.

Đại diện lãnh đạo tỉnh và Trường Đại học Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng nhà trường nhân kỷ niệm 10 năm thành lập.

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển của Trường TH, THCS và THPT - Đại học Hà Tĩnh.

Ngày 12/7/2016, Trường TH, THCS và THPT - Đại học Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định số 1906/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. Là trường phổ thông liên cấp trực thuộc Trường Đại học Hà Tĩnh, nhà trường thực hiện hai nhiệm vụ: tổ chức hoạt động giáo dục phổ thông và tạo môi trường thực hành, thực tập cho sinh viên ngành sư phạm, gắn kết công tác đào tạo giáo viên với thực tiễn giảng dạy. Năm học 2016 - 2017, trường chính thức đi vào hoạt động với quy mô ban đầu gồm 2 lớp 10, 40 học sinh và 23 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Chương trình nghệ thuật "10 năm - Ươm mầm khát vọng” tại lễ kỷ niệm.

Vượt qua những khó khăn ban đầu, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tâm huyết của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, nhà trường đã từng bước ổn định tổ chức, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng giáo dục. Đến năm học 2026 - 2027, toàn trường có 33 lớp với hơn 1.000 học sinh. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngày càng được nâng cao về trình độ chuyên môn, trong đó có 4 tiến sĩ, 36 thạc sĩ và 40 người có trình độ đại học.

Cô Nguyễn Thị Thanh Tâm - Hiệu trưởng Trường TH, THCS và THPT - Đại học Hà Tĩnh trình bày diễn văn kỷ niệm.

Sau 10 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đạt nhiều thành tích nổi bật. Nhiều năm liền, trường đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; được UBND tỉnh tặng bằng khen vào các năm 2017, 2019, Cờ thi đua năm 2023 và được Sở GD&ĐT tặng giấy khen năm 2023. Toàn trường có 13 lượt nhà giáo được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; 4 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2024 - 2025.

Cô Trần Thị Ái Đức – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh phát biểu tại buổi lễ.

Cùng với đó, chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng được khẳng định. Học sinh toàn trường đã giành gần 200 giải thưởng cấp tỉnh trên các lĩnh vực văn hóa, khoa học và thể thao. Chất lượng giáo dục đại trà tiếp tục được nâng lên với hơn 70% học sinh đạt kết quả học tập khá, tốt; tỷ lệ trúng tuyển đại học đạt trên 80%; nhiều học sinh đạt điểm cao trong các kỳ thi, trúng tuyển vào các trường đại học uy tín trong cả nước.

Phát huy những kết quả đạt được, trong giai đoạn mới, với giá trị cốt lõi “yêu thương - kỷ cương - sáng tạo”, nhà trường tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo phù hợp với thực tiễn giáo dục. Đồng thời, tăng cường các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống, phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực học sinh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bùi Nhân Sâm – Giám đốc Sở GD&ĐT ghi nhận, biểu dương những kết quả nhà trường đạt được trong 10 năm qua, góp phần khẳng định chất lượng giáo dục và từng bước nâng cao vị thế của nhà trường trong hệ thống giáo dục của tỉnh.

Giám đốc Sở GD&ĐT Bùi Nhân Sâm phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Đồng chí Bùi Nhân Sâm đề nghị nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, vừa tổ chức hoạt động giáo dục phổ thông vừa tạo môi trường thực hành, thực tập cho sinh viên ngành sư phạm; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên có năng lực chuyên môn, kỹ năng số; đẩy mạnh đổi mới tư duy, phương thức quản trị nhà trường gắn với trách nhiệm người đứng đầu; lấy sự tiến bộ của học sinh và sự hài lòng của phụ huynh làm thước đo chất lượng giáo dục. Cùng với đó, xây dựng môi trường học đường kỷ cương, an toàn, hạnh phúc; khuyến khích học sinh không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện.