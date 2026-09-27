Kỷ nguyên tiramisu:Thèm một chút nuông chiều

Món tiramisu của quán Marrone. Ảnh: David Levene/The Guardian

Hãy thử đếm xem trong tuần này bạn đã gặp tiramisu bao nhiêu lần. Có thể là ly cà phê vị tiramisu ở một chuỗi cửa hàng quen thuộc, hộp tiramisu ở siêu thị, hay tháp ly tiramisu xếp cao như tháp champagne ở một tiệc cưới, vừa để thưởng thức vừa để chụp ảnh. Chưa hết, mạng xã hội cũng ngập công thức và video về tiramisu. Món tráng miệng này vốn luôn được yêu mến, nhưng vì sao thời gian gần đây nó bỗng dưng có mặt ở khắp nơi, như thể ai cũng đồng loạt thèm một thứ vậy?

Từ kệ siêu thị đến hàng dài ở Soho

Cơn sốt hiện rõ nhất ở các quầy đồ uống. Tại Mỹ, chuỗi Dunkin’ hiện có bốn thức uống vị tiramisu trong thực đơn. Ngoài bốn món đó, khách còn có thể thêm hương vị tiramisu swirl vào bất kỳ thức uống nóng hay lạnh nào trong thực đơn thường của hãng, theo thông tin trên trang Food Network.

Theo Guardian, món tráng miệng này còn lan sang kem và bánh, các thương hiệu Haagen-Dazs và Carte D’or đã bán kem tiramisu, còn chuỗi Buns from Home ở London có món bánh bun làm từ bột croissant, mang vị tiramisu. Ở Sheffield, quán Paradiso, mở năm 2023, thậm chí bán “latte-misù”, tức ly cà phê đá phủ một miếng lớn tiramisu. Còn ở Paddington, London, tiệm Secret Layers nổi tiếng trên TikTok, mở năm ngoái, bán tiramisu qua một ô cửa nhỏ trên tường.

Các siêu thị cũng ghi nhận xu hướng “nghiện” tiramisu của thực khách. Ông Peter Wood, quản lý mua hàng mảng tráng miệng của Tesco, cho biết doanh số dòng tiramisu nhãn riêng tăng 5% trong một năm qua, riêng món Finest Coffee & Amaretto tăng gần 10%. Mức tăng ở M&S còn cao hơn, hãng này cho biết doanh số tiramisu tăng 27% so với năm ngoái. Với nhà tổ chức tiệc cưới Oliver Stanton, người cũng vừa hoàn tất một đám cưới có tiramisu, đây “có lẽ là một trong những xu hướng chính của năm 2026”.

Nhưng có lẽ không nơi nào cho thấy cơn sốt rõ hơn quán Marrone ở khu Soho, London, khai trương ngày 15/8 tại phố Sherwood, theo trang Time Out. Chủ quán, ông Giancarlo Fanigliulo, 30 tuổi, từng làm bán hàng trong ngành công nghệ và không có nền tảng trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn.

Một phần lý do khiến ông mở quán là nhận ra khi nói đến tiramisu, chưa từng có thương hiệu nào gắn với nó. Gia đình ông gốc Ý bên nội, và công thức tiramisu của quán lấy cảm hứng từ công thức của bà ông. Ông kể mình chỉ mong có thêm chút khách hàng chứ không ngờ họ lại xếp hàng dài quanh góc phố, một cảnh tượng “điên rồ” như lời ông chủ tiệm này mô tả với Guardian.

Món bánh tráng miệng tiramisu phá kỷ lục này dùng 50.000 chiếc bánh ladyfinger và hơn 3.000 quả trứng. Ảnh: BBC

Hoài niệm, nuông chiều và những niềm vui nhỏ

Hàng dài khách hàng trước cửa tiệm Marrone hẳn không chỉ là chuyện của riêng một quán mới. Vậy thì điều gì đã khiến người ta sẵn sàng xếp hàng dài vì một hũ tiramisu? Phân tích trên Guardian, bà Lisa Harris, đồng sáng lập Công ty tư vấn thực phẩm và đồ uống Harris and Hayes, cho rằng thuật toán mạng xã hội luôn ưu ái những gì gợi hoài niệm và những gì tượng trưng cho sự xa hoa, và tiramisu hội đủ cả hai.

Theo bà, sức hút nằm ở chỗ món này “không có nhiều thứ” nhưng vẫn là “cách nói tắt của sự nuông chiều”. Bà nói thêm rằng làn sóng sản phẩm vị tiramisu có lẽ một phần đến từ chính cái tên, vì chữ này gợi sự thanh lịch mà không cần cố gắng. Đó cũng là cách dễ dàng để mô tả một hương vị, chỉ cần nói “tiramisu latte, tiramisu cookie, tiramisu doughnut”, người nghe biết ngay có kem và cà phê trong đó, theo bà Lisa Harris.

Nhưng hoài niệm và sự thanh lịch chưa phải toàn bộ câu chuyện. Một yếu tố khác là “Little Treat Culture”, khái niệm tự thưởng cho mình những phần thưởng nhỏ giữa thời buổi chính trị và kinh tế nhiều khó khăn, theo Guardian, cũng góp phần vào thành công của tiramisu và các sản phẩm vị tiramisu.

Bà Harris cho rằng vào lúc người ta có lẽ đi ăn ngoài ít hơn trong bối cảnh kinh tế hiện nay, sự nuông chiều càng được khao khát, và việc chỉ nghĩ xem mình sẽ ăn món tráng miệng nào cũng trở thành chuyện lớn hơn.

Món tiramisu như ta biết ngày nay ra đời vào đầu thập niên 1970 tại nhà hàng Le Beccherie ở Treviso (Ý), theo tạp chí T của New York Times. Công thức truyền thống gồm sáu nguyên liệu: bánh ladyfinger, lòng đỏ trứng, đường, espresso, bột ca cao và mascarpone. Tên tiếng Ý của món, nghĩa là “nâng tôi dậy”, cũng rất hợp với thành phần espresso, theo trang Time Out.

Cấu trúc linh hoạt của tiramisu đã thu hút nhiều đầu bếp sáng tạo thêm những biến tấu: bà Huizhi Zhang, đầu bếp bánh ngọt ở Paris, dùng ô mai muối, ông John Javier, đầu bếp ở London, thêm khoai mỡ tím. Ở một hướng khác, tại London, 100 đầu bếp Ý làm chiếc tiramisu dài 440,6 m, xác lập kỷ lục thế giới về chiếc tiramisu dài nhất, theo đài BBC.