Kỷ nguyên tăng trưởng bứt phá của Việt Nam: Mục tiêu GDP từ 10%/năm và tầm nhìn 'đầu tư cùng Việt Nam'

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 sáng 28/10. Ảnh: CK.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cùng các đại biểu tham dự Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026. Ảnh: CK.

Kinh tế tăng trưởng kỷ lục, chính thức gia nhập nhóm nước thu nhập trung bình cao

Phát biểu định hướng tại Diễn đàn, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, trong tiến trình đổi mới của Việt Nam, đẩy mạnh hội nhập quốc tế luôn là một chủ trương nhất quán và định hướng chiến lược ưu tiên quan trọng nhằm phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Với chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện và hiệu quả, từ một đất nước còn nhiều khó khăn, Việt Nam ngày nay đã vươn lên trở thành một nền kinh tế phát triển năng động với tốc độ tăng trưởng GDP rất cao. Một điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn, một đối tác tin cậy và cạnh tranh tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Theo Thủ tướng, trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động, kinh tế Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, gắn với ổn định vững chắc kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định: Việt Nam ngày nay đã vươn lên trở thành một nền kinh tế phát triển năng động với tốc độ tăng trưởng GDP rất cao. Một điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn, một đối tác tin cậy và cạnh tranh tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Ảnh: CK.

Cụ thể, GDP tăng trưởng đạt mức 9,01% trong 9 tháng đầu năm, ghi nhận mức cao nhất kể từ năm 2011. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cho đến nay đã vượt mốc 987 tỷ đô la Mỹ (tăng trên 30% so với cùng kỳ năm trước) và dự kiến cả năm 2026 sẽ vượt mức 1.100 tỷ đô la Mỹ trong cả năm 2026.

Riêng trong tháng 10 xuất siêu trên 5,7 tỷ USD. Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký đạt 50,36 tỷ USD (tăng 76,4%) và vốn đầu tư trực tiếp thực hiện đạt 21,07 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,1%.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 120 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,1%. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2026 xếp thứ 43 trên 139 nền kinh tế. Trong đó, Việt Nam đứng đầu thế giới về tỷ trọng xuất khẩu công nghệ cao và tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa sáng tạo trong tổng giao dịch thương mại hàng hóa.

Đặc biệt, Việt Nam đã chính thức gia nhập nhóm nước thu nhập trung bình cao vào tháng 7/2026, đồng thời đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với quyết tâm và nỗ lực cao nhất để thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm: đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Ngoài ra, Việt Nam xác định giai đoạn 2026 - 2030 là giai đoạn mang tính bản lề, với quyết tâm phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% trở lên một năm, trên nền tảng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững.

​"Việt Nam hôm nay không chỉ là một điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn, mà còn là một đối tác tin cậy, có trách nhiệm và là mắt xích quan trọng trong các chuỗi cung ứng toàn cầu”, Thủ tướng khẳng định.

Bốn trụ cột chiến lược và lời kêu gọi "Không chỉ đầu tư, mà hãy đầu tư cùng Việt Nam"

Bước vào giai đoạn bản lề hướng tới tầm nhìn năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, Việt Nam đang thực hiện cuộc chuyển đổi mạnh mẽ về tư duy quản trị và mô hình tăng trưởng. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi gắm thông điệp kêu gọi cộng đồng quốc tế chuyển từ tư duy "sản xuất tại Việt Nam" sang "đầu tư cùng Việt Nam”, cùng nghiên cứu, phát triển, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiến tạo những chuỗi giá trị mới có sức cạnh tranh khu vực và toàn cầu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng kêu gọi cộng đồng quốc tế chuyển từ tư duy "sản xuất tại Việt Nam" sang "đầu tư cùng Việt Nam”. Ảnh: Chính Kỳ.

Để hiện thực hóa điều này, Thủ tướng đề xuất 4 nội dung trọng tâm cho các đối tác quốc tế:

Thứ nhất, thúc đẩy thiết lập quan hệ đối tác cùng sáng tạo giữa các tập đoàn quốc tế với các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam; Đưa Việt Nam thành một trung tâm nghiên cứu và phát triển, đặc biệt trong các ngành công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, vật liệu mới.

Thứ hai, phối hợp cùng WEF (Diễn đàn Kinh tế Thế giới) và các đối tác đồng hành cùng Việt Nam trong các chương trình bồi dưỡng, đào tạo tài năng số và khoa học công nghệ mũi nhọn, qua đó giúp doanh nghiệp và nhân lực Việt Nam nâng cao năng lực tiếp nhận, ứng dụng và làm chủ công nghệ.

​Thứ ba, nghiên cứu xây dựng các cơ chế thử nghiệm cho công nghệ chiến lược. Việt Nam sẵn sàng phối hợp cùng các tập đoàn công nghệ thiết lập các cơ sở thử nghiệm có kiểm soát, tạo điều kiện đưa các công nghệ tiên phong như trí tuệ nhân tạo, năng lượng mới và ứng dụng trực tiếp một cách rộng rãi, nhanh chóng và an toàn.

​Thứ tư, đẩy mạnh hợp tác để huy động các nguồn vốn chung và dài hạn cho phát triển, trong đó các Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng cần và sẽ trở thành nơi kết nối hiệu quả các nguồn vốn chung và dài hạn của thế giới với nhu cầu phát triển hạ tầng, năng lượng, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Cam kết sẵn sàng hành động vì một tương lai hòa bình, ổn định, thịnh vượng và bền vững

Khẳng định về định hướng hợp tác quốc tế, Thủ tướng cho biết: Việt Nam luôn sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, sẵn sàng lắng nghe, cầu thị học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và đồng hành cùng các đối tác để giải quyết những thách thức chung và định hình những cơ hội phát triển mới.

Quang cảnh Phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026. Ảnh. CK.

​Chính phủ Việt Nam kỳ vọng với sự đồng hành của Diễn đàn Kinh tế Thế giới và các đối tác, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu sẽ trở thành không gian kết nối, thúc đẩy những sáng kiến và chương trình hợp tác thiết thực, mang lại những kết quả cụ thể và lâu dài.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tái khẳng định phương châm hành động quyết liệt của Chính phủ: đối với mỗi đề xuất khả thi sẽ có đầu mối xử lý rõ ràng; mỗi dự án tiềm năng sẽ có lộ trình để thúc đẩy cụ thể và mọi vướng mắc chính đáng sẽ được giải quyết kịp thời.

Bốn trụ cột của diễn đàn năm nay: vai trò của siêu đô thị, công nghệ đột phá và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, các mô hình hợp tác trong kỷ nguyên mới và vai trò của khu vực tư nhân, cần được kết nối thành một chương trình hành động thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, có sản phẩm và kết quả cụ thể; trong đó chính phủ kiến tạo thể chế và môi trường phát triển, địa phương chủ động sáng tạo, quyết liệt tổ chức thực hiện, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tiên phong trong đầu tư và đổi mới, giới khoa học cung cấp tri thức và các giải pháp, các đối tác quốc tế cùng chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác triển khai các nguồn lực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhìn nhận tương lai không chỉ thuộc về những quốc gia có nguồn lực lớn nhất hay có công nghệ tiên tiến nhất, mà còn thuộc về các quốc gia biết kết nối nguồn lực, khơi dậy sáng tạo và hợp tác hiệu quả vì lợi ích chung.

Tại diễn đàn hôm nay, Việt Nam gửi đi thông điệp rất rõ ràng: Chúng tôi sẵn sàng hợp tác để cùng phát triển, sẵn sàng chia sẻ để cùng phát triển, sẵn sàng đổi mới để cùng tạo ra giá trị, và sẵn sàng hành động vì một tương lai hòa bình, ổn định, thịnh vượng và bền vững.