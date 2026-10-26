Kỷ nguyên robot và AI: Nền tảng tri thức rộng là vũ khí mạnh nhất của người trẻ

Trong cuộc phỏng vấn với Mạng Truyền hình Toàn cầu Trung Quốc (CGTN), tỷ phú Elon Musk đã đưa ra góc nhìn tổng quan về một tương lai nơi hệ thống trí tuệ nhân tạo và robot có thể đảm nhận phần lớn các công việc của con người. Khác với lao động truyền thống vốn bị giới hạn bởi thời gian và thể lực, lực lượng lao động máy móc có khả năng vận hành liên tục, giải quyết các công việc từ thao tác cơ khí đến phân tích dữ liệu chuyên sâu với năng suất vượt trội. Sự trỗi dậy của tự động hóa đang từng bước đưa xã hội tiến tới giai đoạn dư thừa về sản xuất, đồng thời chuyển dịch tính chất công việc của con người từ nghĩa vụ sinh tồn sang không gian sáng tạo.

Tyr phú Elon Musk khuyên cho giới trẻ nên trang bị một nền tảng giáo dục rộng mở nhất có thể. Ảnh Internet

​Trước viễn cảnh máy móc ngày càng thông minh, tỷ phú Elon Musk đưa ra lời khuyên cho giới trẻ là hãy tự trang bị cho mình một nền tảng giáo dục rộng mở nhất có thể, trải dài từ nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật cho đến kiến thức tổng quát. Khi công nghệ có thể tự thực thi các nhiệm vụ chuyên môn chi tiết, vai trò định hướng của con người lại trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Sự hiểu biết đa ngành giúp con người rèn luyện tư duy phản biện, góc nhìn thẩm mỹ cùng sự thấu cả, những yếu tố mà trí tuệ nhân tạo khó có thể mô phỏng trọn vẹn. Quan trọng hơn, một vốn tri thức sâu rộng chính là cơ sở để con người biết đặt đúng câu hỏi và đưa ra những mệnh lệnh chính xác cho máy móc.

​Đứng trước những thay đổi mang tính bước ngoặt, lực lượng lao động nói chung và thế hệ trẻ nói riêng cần chuyển đổi tư duy làm việc. Thay vì chỉ tập trung vào một lĩnh vực hẹp, mỗi cá nhân nên kết hợp chuyên môn sâu của bản thân với sự hiểu biết rộng ở nhiều lĩnh vực bổ trợ như kinh tế, tâm lý hay nghệ thuật. Sự giao thoa tri thức này sẽ tạo ra các giải pháp độc đáo mà các hệ thống thông minh chưa thể tự tổng hợp.

​Bên cạnh đó, người lao động nên nhìn nhận trí tuệ nhân tạo như một công cụ hỗ trợ đắc lực thay vì coi đó là đối thủ cạnh tranh về tốc độ hay khả năng ghi nhớ. Việc tập trung phát triển các kỹ năng đặc thù của con người như tư duy chiến lược, trí tuệ cảm xúc, khả năng lãnh đạo cùng tinh thần học tập suốt đời sẽ giúp lực lượng lao động luôn duy trì thế chủ động, biến thách thức từ công nghệ thành cơ hội phát triển trong kỷ nguyên mới.