Kỷ nguyên năng suất mới của AI hiện thân: Việt Nam – Trụ cột Đông Nam Á

Sự kiện nằm trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia năm 2026, do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp với AGIBOT, Tập đoàn Giáo dục Công nghệ Cự đại (Great Education Technology Group) và ECOLIV Technology tổ chức.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Đỗ Huệ)

Hội nghị thu hút hơn 600 đại biểu gồm đại diện các Bộ, ban, ngành, Viện - trường và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Hoàng Trung Hiếu - Phó Giám đốc NIC - cho biết, AI hiện thân (Embodied AI) đang đóng vai trò then chốt trong việc giải quyết bài toán thiếu hụt lao động, đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng tăng trưởng trong các lĩnh vực trọng điểm như công nghiệp chế tạo, logistics, nông nghiệp, y tế, dịch vụ cũng như giáo dục và du lịch.

NIC xác định AI hiện thân và robot là một trong những trụ cột công nghệ cốt lõi. Trung tâm đang thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm: kết nối và quy tụ nguồn lực chính sách - công nghệ; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời thúc đẩy thử nghiệm, thương mại hóa, tận dụng hạ tầng tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc để đưa NIC trở thành trung tâm trình diễn, thử nghiệm (sandbox) hàng đầu”.

Ông Hoàng Trung Hiếu, Phó giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại sự kiện, các đại biểu, khách mời đã tập trung trao đổi về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng thực tiễn công nghệ Trí tuệ nhân tạo hiện thân (Embodied AI), robot di động tự hành, robot công nghiệp và mô hình sản xuất thông minh.

Hội nghị cũng đồng thời tạo nền tảng kết nối giữa cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu và cơ sở giáo dục, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ và triển khai ứng dụng AI hiện thân tại Việt Nam.

Những robot hình người tiên tiến thế hệ mới của AGIBOT trình diễn tại Hội nghị.

Theo Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg ngày 30/4/2026 của Thủ tướng, “Công nghệ robot và tự động hóa” được đưa vào danh mục 10 nhóm công nghệ chiến lược quốc gia; “Robot di động tự hành và robot công nghiệp” cùng “Nền tảng, giải pháp và mô hình phục vụ sản xuất thông minh” thuộc nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên phát triển.

Robot hình người đảm nhiệm vai trò MC cho Hội nghị. (Ảnh: Hùng Cường)

AI hiện thân là hướng phát triển kết hợp năng lực nhận thức, xử lý và ra quyết định của trí tuệ nhân tạo với khả năng tương tác, thực hiện nhiệm vụ trong môi trường vật lý, mở rộng phạm vi ứng dụng từ môi trường số sang thế giới thực. Công nghệ này có tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong sản xuất công nghiệp, giáo dục, nghiên cứu, bán lẻ, dịch vụ, văn hóa - du lịch, khách sạn…

Quan khách tương tác với robot hình người thế hệ mới của AGIBOT. (Ảnh: Đỗ Huệ)

Tại hội nghị, AGIBOT đã giới thiệu các dòng robot hình người, robot bốn chân, robot bánh xe và một số giải pháp AI hiện thân phục vụ giáo dục, nghiên cứu và ứng dụng công nghiệp. Các hoạt động trình diễn, tương tác giúp đại biểu có thêm thông tin về khả năng ứng dụng thực tế của công nghệ.

Trong khuôn khổ sự kiện, Tập đoàn Giáo dục Công nghệ Cự đại Quảng Tây đã ký kết hợp tác chiến lược với Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Cơ khí - Ô tô (Đại học Công nghiệp Hà Nội) và Hiệp hội Giáo dục Nghề nghiệp Việt Nam.

Nội dung hợp tác giữa các bên gồm xây dựng chương trình đào tạo, phát triển phòng thí nghiệm liên kết, đào tạo giảng viên, tổ chức thực hành cho sinh viên và triển khai dự án nghiên cứu, hướng tới tăng cường điều kiện nghiên cứu, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực AI hiện thân.

Trong khuôn khổ hội nghị, các nội dung thảo luận được quan tâm khác bao gồm mô hình kinh doanh “Robot as a Service” (RaaS - Robot dưới dạng dịch vụ), giúp doanh nghiệp đưa robot vào ứng dụng linh hoạt hơn, giảm rào cản triển khai ban đầu và đẩy nhanh quá trình phổ cập công nghệ.

Các chuyên gia nhận định Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi về nền tảng sản xuất, nguồn nhân lực, chính sách đổi mới sáng tạo và khả năng kết nối thị trường khu vực để phát triển, ứng dụng công nghiệp công nghệ trí tuệ nhân tạo hiện thân.

Trong thời gian tới, NIC, AGIBOT, ECOLIV, Great Education cùng các trường đại học, cơ sở nghiên cứu sẽ tiếp tục hợp tác thúc đẩy công nghệ này tại Việt Nam thông qua đổi mới nghiên cứu, phát triển nhân lực, ứng dụng công nghiệp và xây dựng hệ sinh thái bản địa.