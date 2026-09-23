Kỷ nguyên chip nhớ GDDR7 mới: Card đồ họa tầm trung có thể chạm mốc 24 GB VRAM vào năm 2028

Giới hạn dung lượng 8 GB VRAM vốn tồn tại nhiều năm trên các dòng card đồ họa phân khúc phổ thông và tầm trung sắp sửa đi đến hồi kết. Sự xuất hiện của các thế hệ chip nhớ GDDR7 với mật độ dung lượng cao hơn hứa hẹn mang lại bước chuyển biến lớn cho toàn bộ thị trường phần cứng máy tính trong thời gian tới.

Bước đột phá kiến trúc từ chip nhớ GDDR7 mật độ cao

Trong nhiều năm qua, mức dung lượng 8 GB VRAM trên các sản phẩm tầm trung liên tục tạo nên làn sóng tranh cãi trong cộng đồng người dùng, đặc biệt khi các tựa game hiện đại ngày càng đòi hỏi khắt khe về tài nguyên bộ nhớ đồ họa. Rào cản kỹ thuật này nhiều khả năng sẽ được gỡ bỏ nhờ những cải tiến mới từ chuỗi cung ứng linh kiện.

Theo nguồn tin rò rỉ từ leaker Golden Pig Upgrade, các nhà sản xuất bộ nhớ hàng đầu đang lên kế hoạch giới thiệu các mô-đun chip nhớ GDDR7 với mức dung lượng lên tới 4 GB và 6 GB trong giai đoạn từ năm 2027 đến năm 2028. Dù những đơn vị sản xuất lớn như Samsung, SK Hynix hay Micron chưa chính thức xác nhận thông tin, định hướng này được đánh giá là giải pháp tối ưu giúp nâng cấp bộ nhớ đồ họa mà không làm phức tạp hóa thiết kế bo mạch.

Dung lượng VRAM của card tầm trung có thể nhảy vọt lên mức 16 GB, thậm chí là 24 GB.

Về mặt kỹ thuật, việc trang bị các chip nhớ dung lượng cao cho phép các nhà sản xuất gia tăng đáng kể tổng dung lượng VRAM mà không cần tăng thêm số lượng chip vật lý hay mở rộng độ rộng bus bộ nhớ. Đây là ưu điểm vượt trội giúp tiết kiệm diện tích bảng mạch và tối ưu chi phí thiết kế phần cứng.

Điển hình như mẫu GeForce RTX 5060 của Nvidia, sản phẩm này hiện sử dụng 4 chip GDDR7 loại 2 GB để đạt tổng dung lượng 8 GB trên giao tiếp bus 128-bit. Khi chuyển sang ứng dụng trực tiếp chip nhớ 4 GB hoặc 6 GB trên nền tảng thiết kế tương tự, dung lượng bộ nhớ của card đồ họa phổ thông hoàn toàn có thể vươn tới mức 16 GB hoặc 24 GB — mức thông số trước đây vốn chỉ dành riêng cho các thiết bị cao cấp hoặc chuyên dụng.

Triển vọng đồng hành cùng kiến trúc Rubin và thách thức chi phí

Đối với dải sản phẩm hiện nay, Nvidia được cho là vẫn tiếp tục gắn bó với dòng chip GDDR7 dung lượng 2 GB cho thế hệ GeForce RTX 50. Trước đó, từng xuất hiện thông tin rò rỉ về việc phiên bản RTX 50 Super hoặc RTX 5050 có thể chuyển sang dùng chip 3 GB, tuy nhiên chi phí linh kiện đắt đỏ cùng sự biến động của chuỗi cung ứng đã khiến các kế hoạch này bị trì hoãn hoặc hủy bỏ.

Dẫu vậy, việc mở rộng sản xuất các mô-đun nhớ 3 GB, 4 GB và 6 GB vẫn là xu hướng phát triển tất yếu nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý hình ảnh phức tạp và các mô hình tính toán trí tuệ nhân tạo (AI). Thời điểm thương mại hóa các module bộ nhớ GDDR7 mới nhiều khả năng sẽ trùng với sự xuất hiện của dòng card đồ họa GeForce RTX 60 series xây dựng trên kiến trúc Rubin, dự kiến lùi sang năm 2028.

Dung lượng bộ nhớ dồi dào mang lại lợi thế vượt trội khi người dùng kích hoạt các thiết lập chơi game ở độ phân giải cao, vận hành công nghệ dò tia ray tracing, chạy các bản mod đồ họa nặng hoặc trực tiếp triển khai các mô hình AI ngay trên thiết bị cá nhân. Tuy nhiên, bài toán giá thành vẫn là một rào cản đáng kể. Khi nhu cầu bộ nhớ bùng nổ từ thị trường AI toàn cầu, chi phí sở hữu những mẫu card phổ thông mang dung lượng VRAM lớn dự kiến sẽ không hề rẻ.