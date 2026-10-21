Kỷ nguyên Agentic AI và cuộc dịch chuyển cấu hình trên thị trường laptop cao cấp

Sự phát triển của AI Agent đang mở ra cuộc đua mới trên thị trường máy tính cá nhân. Ảnh: fpt-is.com

Sự phát triển của AI Agent đang mở ra cuộc đua mới trên thị trường máy tính cá nhân, khi năng lực xử lý mô hình trực tiếp trên thiết bị ngày càng được chú trọng. Thay vì chỉ tập trung vào hiệu năng đồ họa hay khả năng chạy các ứng dụng AI tích hợp, các nhà sản xuất bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến dung lượng bộ nhớ, kiến trúc xử lý và khả năng triển khai AI cục bộ. ASUS ProArt P16 với cấu hình bộ nhớ hợp nhất lên tới 128GB là một ví dụ cho thấy xu hướng này đang mở rộng sang phân khúc laptop sáng tạo cao cấp.

Khác với Generative AI (AI tạo sinh), vốn chủ yếu tạo nội dung theo yêu cầu, Agentic AI (AI tác nhân) có thể lập kế hoạch, sử dụng công cụ và phối hợp nhiều bước xử lý để hoàn thành mục tiêu. Những quy trình này đòi hỏi tài nguyên tính toán đáng kể, đặc biệt khi người dùng muốn vận hành mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và các công cụ AI ngay trên máy tính cá nhân.

LOCAL AI THÚC ĐẨY CUỘC ĐUA PHẦN CỨNG, ASUS THAM GIA VỚI PROART P16

Điện toán đám mây vẫn là lựa chọn quan trọng khi người dùng cần tiếp cận mô hình lớn hoặc năng lực tính toán vượt quá khả năng của thiết bị cá nhân. Tuy nhiên, chi phí dịch vụ có thể tăng theo lượng token và tần suất sử dụng. Việc chuyển dữ liệu lên nền tảng bên ngoài cũng đặt ra yêu cầu về bảo mật và kiểm soát tài sản trí tuệ.

Local AI, tức xử lý AI trực tiếp trên thiết bị, trở thành hướng tiếp cận đáng chú ý. Khi mô hình tương thích có thể chạy cục bộ, người dùng chủ động hơn trong quản lý dữ liệu, giảm phụ thuộc vào kết nối internet và hạn chế một số khoản phí API. Dù vậy, hiệu quả còn phụ thuộc vào quy mô mô hình, năng lực phần cứng và tần suất sử dụng; không phải tác vụ nào cũng phù hợp để chuyển hoàn toàn về máy cá nhân.

ProArt P16 có 3 phiên bản bộ nhớ gồm 48GB, 64GB và phiên bản bộ nhớ hợp nhất 128GB

Các hãng công nghệ đang tiếp cận xu hướng này theo nhiều hướng. HP ZBook Ultra G3a 16 được định vị cho AI chuyên sâu với bộ nhớ hợp nhất tối đa 192GB theo công bố của hãng. Apple MacBook Pro M5 Max hỗ trợ bộ nhớ hợp nhất tối đa 128GB trên nền tảng Apple Silicon. Trong khi đó, Lenovo ThinkPad P và Dell Pro Max tiếp tục phát triển dòng máy trạm sử dụng bộ nhớ hệ thống và GPU chuyên dụng.

Sự khác biệt cho thấy thị trường không đi theo một kiến trúc duy nhất. Bộ nhớ hợp nhất cho phép các thành phần xử lý chia sẻ không gian bộ nhớ trên nền tảng được thiết kế phù hợp, trong khi GPU rời với VRAM chuyên dụng vẫn có lợi thế ở nhiều ứng dụng đồ họa. Dung lượng bộ nhớ lớn cũng không tự động đồng nghĩa với hiệu năng cao hơn, bởi kiến trúc chip, băng thông và khả năng tối ưu phần mềm đều ảnh hưởng đến kết quả.

Trong bối cảnh đó, ASUS ProArt P16 kết hợp nền tảng NVIDIA RTX Spark với bộ nhớ hợp nhất 128GB, hướng đến chuyên gia AI và studio sáng tạo có nhu cầu xử lý mô hình tại chỗ. Theo thông số ASUS công bố, nền tảng sử dụng CPU NVIDIA Grace 20 lõi cùng GPU kiến trúc Blackwell có 6.144 nhân CUDA, đạt hiệu năng AI tối đa 1 petaflop ở định dạng FP4. Dung lượng bộ nhớ lớn tạo thêm dư địa để vận hành các mô hình AI có yêu cầu cao, giảm bớt giới hạn thường gặp khi VRAM không đủ đáp ứng.

Với doanh nghiệp, khả năng xử lý cục bộ có thể hỗ trợ thử nghiệm mô hình, xây dựng quy trình đa tác nhân và tinh chỉnh mô hình bằng các phương pháp như LoRA, QLoRA. Với lập trình viên, thiết bị có thể vận hành mô hình suy luận và nhiều AI Agent, giảm sự phụ thuộc vào dịch vụ đám mây trong những tác vụ phù hợp. Tuy nhiên, lợi ích về chi phí và bảo mật vẫn phụ thuộc vào cách triển khai, phần mềm và chính sách quản trị dữ liệu.

ASUS cũng mở rộng định hướng này sang sáng tạo nội dung thông qua các công cụ như ComfyUI, Hermes Agent và MuseTree. Theo hãng, việc kết hợp AI Agent với các workflow tạo ảnh, video giúp người dùng thử nghiệm nhiều bước sáng tạo ngay trên thiết bị. ProArt P16 đồng thời trang bị màn hình cảm ứng ASUS Lumina Pro OLED 4K, tần số quét 120Hz và độ sáng HDR tối đa 1.600 nits theo thông số công bố. Khung máy mỏng 12,9mm, trọng lượng 1,77kg hướng đến nhu cầu di chuyển của giới sáng tạo chuyên nghiệp.

PHÂN TẦNG CẤU HÌNH VÀ BÀI TOÁN ĐẦU TƯ TRONG KỶ NGUYÊN AGENTIC AI

Sự xuất hiện của các cấu hình bộ nhớ lớn cho thấy tiêu chí lựa chọn laptop cao cấp đang thay đổi. Bên cạnh CPU, GPU và màn hình, người dùng cần cân nhắc dung lượng bộ nhớ theo mô hình và quy trình AI dự kiến triển khai. Với designer, kiến trúc sư hay video editor sử dụng AI cho công việc thường ngày, cấu hình 48GB hoặc 64GB có thể đáp ứng nhiều nhu cầu. Người thường xuyên thử nghiệm mô hình lớn hoặc kết hợp nhiều công cụ AI có thể cần dung lượng cao hơn.

Theo thông tin được cung cấp, ASUS dự kiến đưa các phiên bản ProArt màn hình 14 inch và 16 inch, bộ nhớ 48GB hoặc 64GB, lên kệ từ cuối tháng 10 đến tháng 11/2026, với giá dự kiến từ 114,99 triệu đến 129,9 triệu đồng.

Ở phân khúc cao hơn, ProArt P16 mã H7607BA-SE343W có bộ nhớ hợp nhất 128GB, giá niêm yết 194,99 triệu đồng, hiện được mở bán trên ASUS Store Online và hệ thống đại lý toàn quốc theo thông tin sản phẩm.

Đặt cạnh đối thủ, dung lượng bộ nhớ của ASUS tương đương mức tối đa trên MacBook Pro M5 Max, nhưng thấp hơn mức 192GB HP công bố cho ZBook Ultra G3a 16. Tuy nhiên, đây không phải phép so sánh hiệu năng trực tiếp, bởi các nền tảng khác nhau về kiến trúc chip, băng thông và hệ sinh thái phần mềm. Với ProArt P16, ASUS tập trung kết hợp nền tảng NVIDIA, công cụ AI và trải nghiệm sáng tạo chuyên nghiệp trong một thiết kế di động.

Với doanh nghiệp, đầu tư vào Local AI cần được đánh giá dựa trên tổng chi phí sở hữu. Thiết bị có thể giúp giảm một phần chi phí dịch vụ đám mây và tăng quyền chủ động đối với dữ liệu, nhưng hiệu quả phụ thuộc vào khối lượng công việc và mức độ khai thác phần cứng. Với những tác vụ vượt quá năng lực thiết bị, hạ tầng đám mây hoặc máy trạm chuyên dụng vẫn có thể phù hợp hơn.

Khi Agentic AI ngày càng tham gia sâu vào hoạt động sáng tạo và vận hành doanh nghiệp, cuộc đua laptop cao cấp sẽ không chỉ xoay quanh hiệu năng mà còn mở rộng sang khả năng chạy mô hình, quản trị dữ liệu và tối ưu chi phí. Với ProArt P16, ASUS đang tham gia xu hướng này bằng một sản phẩm hướng đến giao điểm giữa AI cục bộ và sáng tạo chuyên nghiệp.