Kỹ năng thoát hiểm khi cháy ở nhà cao tầng

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an thành phố Đồng Nai khuyến cáo người dân bình tĩnh, hô hoán, kích hoạt chuông báo cháy và cảnh báo người xung quanh. Chỉ dùng bình chữa cháy khi đám cháy còn nhỏ, có phương tiện phù hợp, đã được hướng dẫn và vẫn bảo đảm đường thoát. Không cố chữa cháy khi lửa, khói lan rộng hoặc đe dọa tính mạng.

Khi thoát nạn, hãy đi theo biển chỉ dẫn và sử dụng cầu thang bộ, tuyệt đối không dùng thang máy. Nếu có khói, cúi thấp người hoặc bò sát sàn, dùng khăn hoặc vải che mũi, miệng. Trước khi mở cửa, kiểm tra độ nóng của cửa và tay nắm; nếu cửa nóng hoặc khói lọt qua khe, không mở mà tìm lối khác an toàn. Không chen lấn, xô đẩy hoặc quay lại lấy tài sản.

Hình ảnh minh họa kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy. (Nguồn: Cục Cảnh sát PCCC và CNCH)

Trước khi có sự cố, mỗi gia đình cần xác định vị trí cầu thang bộ, lối thoát hiểm, chuông báo cháy và cửa thoát nạn; ghi nhớ phương án dự phòng nếu lối chính bị chặn. Hướng dẫn trẻ em, người cao tuổi và các thành viên cách nhận biết chuông báo cháy, di chuyển đến nơi an toàn và gọi trợ giúp. Gia đình cũng nên thống nhất điểm tập kết bên ngoài tòa nhà để kiểm tra, bảo đảm các thành viên đã thoát nạn an toàn.

Nếu không thể thoát ra ngoài, hãy ở trong phòng ít khói, đóng cửa và chèn kín khe cửa bằng khăn hoặc vải để hạn chế khói. Gọi 114, thông báo địa chỉ, tầng, vị trí mắc kẹt và số người cần cứu; tạo tín hiệu bằng đèn pin, âm thanh hoặc vải sáng màu. Không trốn trong phòng tắm hoặc nơi kín khó được phát hiện. Gia đình nên trang bị, học cách sử dụng bình chữa cháy, mặt nạ lọc khói, chăn chống cháy và thiết bị thoát nạn phù hợp. Khi có cháy, ưu tiên bảo vệ tính mạng và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.