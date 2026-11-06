Kỹ năng sinh tồn học sinh cần nắm chắc khi xảy ra cháy nổ

Kỹ năng thoát hiểm khi có cháy nổ là vô cùng cần thiết với học sinh. Ảnh minh họa: Đình Tuệ.

Những kỹ năng cần nắm chắc

Vụ cháy khu nhà học tạm Trường THCS Kim Liên (Hà Nội) tại số 1 Hoàng Tích Trí trưa 5/11 khiến một người tử vong là hồi chuông cảnh báo về tầm quan trọng của việc trang bị các kỹ năng ứng phó và kỹ năng sinh tồn trong trường học.

Dưới góc nhìn chuyên gia, ThS Lê Trung Kiên - Phó Viện trưởng Viện Tâm lý Giáo dục và Đào tạo (IPET) nhấn mạnh, khi xảy ra hỏa hoạn, các em học sinh cần giữ bình tĩnh, lập tức báo động và tìm đường thoát hiểm. Không cố thu gom đồ đạc, không quay lại lấy tài sản và tuyệt đối không sử dụng thang máy.

Để tránh hít phải khói độc, các em phải cúi thấp người hoặc bò sát sàn khi di chuyển qua khu vực có khói. Nếu có khăn hoặc vải, có thể dùng để che mũi, miệng nhưng không được vì tìm khăn ướt mà trì hoãn việc thoát nạn. Tuyệt đối không mở cửa khi nghi ngờ có lửa phía bên kia. Kiểm tra nhiệt độ cửa bằng mu bàn tay trước khi mở. Nếu cửa nóng hoặc khói tràn vào, hãy tìm lối thoát khác.

ThS Lê Trung Kiên là chuyên gia về lĩnh vực tâm lý giáo dục. Ảnh: Đình Tuệ.

Nếu bị mắc kẹt, các em hãy tìm cách ngăn khói xâm nhập, gọi 114 và phát tín hiệu cầu cứu. Không trốn vào những nơi kín khó được phát hiện, không tự ý nhảy từ trên cao xuống. Nếu quần áo bắt lửa, tuyệt đối không chạy. Hãy dừng lại, nằm xuống, che mặt và lăn người để dập lửa.

Điều quan trọng là những kỹ năng này không thể chỉ được dạy bằng lời nói hay những khẩu hiệu tuyên truyền. Các nhà trường cần tổ chức tập huấn, diễn tập thoát hiểm định kỳ với những tình huống sát thực tế, để mỗi học sinh biết cách nhận diện nguy hiểm, tìm lối thoát, ứng phó khi bị mắc kẹt và hỗ trợ người khác trong phạm vi an toàn.

Đặc biệt, theo vị chuyên gia, việc tập huấn cần phù hợp với từng độ tuổi, có sự tham gia hướng dẫn của lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp. Các nhà trường cần thường xuyên kiểm tra lối thoát nạn, hệ thống báo cháy và phương án ứng phó khẩn cấp.

"Kỹ năng sinh tồn là năng lực có thể quyết định sự sống còn trong những giây phút nguy cấp. Đừng đợi đến khi tai nạn xảy ra mới nhận ra rằng có những bài học chúng ta đã dạy các em quá muộn" - ThS Lê Trung Kiên bày tỏ.

Rà soát các điều kiện về an toàn phòng cháy

Lực lượng chức năng tiến hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: INT.

Chiều 5/11, Sở GD&ĐT Hà Nội đã ban hành văn bản gửi UBND các xã, phường và trường học trực thuộc và yêu cầu các đơn vị đang xây dựng, cải tạo công trình hoặc phải tổ chức cho học sinh học nhờ, học tạm cần tăng cường rà soát, kiểm tra. Nhà trường chỉ tổ chức dạy học khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện về an ninh, an toàn trường học, phòng cháy, chữa cháy.

Tuyệt đối không tổ chức dạy học tại địa điểm chưa bảo đảm điều kiện an toàn. Đối với công trình đang thi công trong khuôn viên trường, phải có biện pháp rào chắn, ngăn cách, bố trí lối đi riêng, không để học sinh tiếp cận khu vực thi công.

Tất cả trường học chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nguy cơ cháy nổ ngay từ cơ sở; không chủ quan, lơ là trong việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và các thiết bị điện. Tổ chức hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng chỉ đạo các trường học rà soát điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn trường học, phòng cháy, chữa cháy. Trong đó, chú trọng hệ thống điện, khu vực bếp ăn, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, kho, thư viện, phòng học, phòng chức năng và các khu vực có nguy cơ cháy, nổ.

Các đơn vị phải kiểm tra việc bố trí, sắp xếp trang thiết bị, vật tư, chất dễ cháy; bảo đảm hành lang, cầu thang, lối đi, cửa thoát nạn và các đường thoát nạn trong trường học không bị che chắn, cản trở. Rà soát hệ thống, phương tiện, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy, hệ thống báo cháy, đèn chiếu sáng sự cố, biển chỉ dẫn thoát nạn…

Các nhà trường phải xây dựng, kiện toàn phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và phương án xử lý tình huống, bảo đảm khả năng ứng phó khi xảy ra sự cố. Kịp thời khắc phục những tồn tại, thiếu sót được phát hiện trong quá trình kiểm tra. Người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền về việc tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học, phòng cháy, chữa cháy tại đơn vị.