Kỹ năng nhận biết dấu hiệu lũ quét và cách phòng tránh

Mưa lớn xuất hiện tại nhiều khu vực

Trong đêm 7/11 và sáng 8/11, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được từ 0 giờ đến 8 giờ ngày 8/11 tại một số trạm vượt 90mm, trong đó trạm Hải Đường (Ninh Bình) ghi nhận 109,8mm, trạm Hương Sơn (TP. Hà Nội) ghi nhận 90,8mm.

Dự báo từ đêm 8/11 đến ngày 9/11, phía Nam tỉnh Nghệ An có mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50–100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Thiên tai đi kèm: Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị, mưa to đến rất to được dự báo kéo dài từ đêm 8/11 đến đêm 9/11, với lượng mưa phổ biến 150–300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Trong ngày và đêm 9/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 80–180mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Phía Đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40–90mm, cục bộ có nơi trên 130mm.

Cơ quan khí tượng đồng thời cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn, trên 100mm trong 3 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Theo dự báo, ngày và đêm 10/11, TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 60–150mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Khu vực phía Đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk có mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 60–120mm, cục bộ có nơi trên 180mm.

Đợt mưa lớn tại khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk được dự báo có khả năng kéo dài đến đêm 11/11.

Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; đồng thời có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc. Đây là những loại hình thiên tai có diễn biến nhanh, khó dự báo chính xác về thời điểm và vị trí xảy ra, có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Chủ động nhận biết và phòng tránh lũ quét

Để bảo đảm an toàn, người dân tại khu vực có nguy cơ cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai và thực hiện nghiêm hướng dẫn của chính quyền địa phương.

Để đảm bảo an toàn và chủ động phòng tránh, hãy tham khảo những hướng dẫn trong video. Nguồn: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường như nước suối đột ngột dâng cao, chuyển màu đục, xuất hiện tiếng động lớn từ thượng nguồn, đất đá trên sườn đồi có dấu hiệu nứt, trượt hoặc cây cối nghiêng bất thường, người dân cần nhanh chóng di chuyển đến nơi cao ráo, an toàn.

Đặc biệt, không đi qua sông, suối, ngầm tràn khi nước đang chảy xiết; không cố gắng vớt tài sản hoặc đi vào khu vực đang có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Các hộ dân sinh sống ven sông, suối, dưới chân taluy và khu vực sườn dốc cần chuẩn bị phương án sơ tán khi có yêu cầu.

Chủ động nhận biết dấu hiệu thiên tai, di chuyển kịp thời và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng là những biện pháp quan trọng giúp hạn chế thiệt hại, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.