LS. ThS. Hà Trọng Đại

Đất đai là lĩnh vực có vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội, đồng thời cũng là lĩnh vực thường xuyên phát sinh các tranh chấp với tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều chủ thể và chịu sự điều chỉnh của nhiều quy định pháp luật khác nhau.

Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai. Việc giải quyết hiệu quả các tranh chấp đất đai không chỉ đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về pháp luật, mà còn yêu cầu người hành nghề luật phải có kỹ năng phân tích, đánh giá hồ sơ, thu thập chứng cứ, xây dựng phương án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng tại Tòa án.

Nhằm cung cấp tài liệu tham khảo cho đội ngũ luật sư, người hành nghề luật, giảng viên, sinh viên luật và bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực này, Nhà Xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn "Kỹ năng của Luật sư trong giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án" do LS. ThS. Hà Trọng Đại chủ biên.

Nhà Xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn "Kỹ năng của Luật sư trong giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án" do LS. ThS. Hà Trọng Đại.

Cuốn sách tập trung trình bày những vấn đề cơ bản về vai trò của Luật sư trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai; các kỹ năng cần thiết trong việc tiếp nhận, nghiên cứu vụ việc, xác định quan hệ pháp luật tranh chấp, thu thập và đánh giá chứng cứ, xây dựng hồ sơ vụ án, tham gia quá trình tố tụng tại Tòa án cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Nội dung cuốn sách được biên soạn trên cơ sở kết hợp giữa quy định pháp luật hiện hành và kinh nghiệm thực tiễn hành nghề, giúp bạn đọc có cách tiếp cận hệ thống, toàn diện hơn đối với hoạt động giải quyết tranh chấp đất đai.

Cuốn sách là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích đối với các Luật sư, người tập sự hành nghề Luật sư, cán bộ tư pháp, cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ sở đào tạo luật cũng như những độc giả có nhu cầu tìm hiểu về kỹ năng giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án.