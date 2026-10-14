Kỷ lục thay động cơ ô tô nhanh nhất thế giới vẫn chưa bị phá sau hơn 40 năm

Một nhóm năm lính thủy đánh bộ Hoàng gia Anh đã lập kỷ lục thế giới về việc thay động cơ ô tô nhanh nhất với thời gian chỉ 42 giây, bao gồm cả việc lái xe 10 mét để chứng minh động cơ mới hoạt động. Thành tích này được thực hiện trên một chiếc Ford Escort thế hệ đầu tiên và vẫn chưa bị phá vỡ dù đã hơn 40 năm trôi qua.

Các lính thủy đánh bộ Anh thay động cơ Ford Escort chỉ trong 42 giây, lập kỷ lục thế giới chưa từng bị phá vỡ. Ảnh: Jalopnik

Kỷ lục thế giới không chính thức về việc thay động cơ ô tô nhanh nhất được thiết lập bởi một nhóm năm lính thủy đánh bộ Hoàng gia Anh trên chương trình truyền hình "Record Breakers" của BBC, hiện đã ngừng phát sóng. Họ chỉ có hai tuần luyện tập trước khi thực hiện thành công việc thay động cơ trong 42 giây, bao gồm cả việc lái xe 10 mét để chứng minh động cơ mới hoạt động bình thường.

Chiếc xe sử dụng cho thử thách là một chiếc Ford Escort thế hệ đầu tiên, được giữ trong tình trạng sạch sẽ hoàn hảo. Theo yêu cầu của chương trình, nhóm phải khởi động động cơ cũ trước để chứng minh nó hoạt động, sau đó tắt máy, thay động cơ mới và lái xe 10 mét với động cơ mới lắp đặt.

Ngay khi động cơ được tắt để bắt đầu ghi nhận thời gian, một thành viên trong nhóm nhanh chóng trượt xuống dưới gầm xe để tháo các bu-lông, trong khi các thành viên khác dùng một thanh đòn để nhấc động cơ ra khỏi xe. Quá trình tháo và lắp động cơ mới diễn ra rất nhanh, chỉ mất chưa đến 10 giây để đặt động cơ mới vào vị trí và đóng nắp capo.

Sau khi hoàn tất, cả nhóm nhanh chóng trở lại xe và khởi động động cơ mới. Động cơ không chỉ khởi động thành công mà còn vận hành đủ để lái xe qua vạch đích. Toàn bộ quá trình thay động cơ chỉ mất khoảng 30 giây, và nhóm có thể rút ngắn thêm vài giây nếu không có một thành viên gặp chút khó khăn khi lên xe.

Người dẫn chương trình "Record Breakers" cho biết vào thời điểm đó, một gara được trang bị đầy đủ và có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp sẽ mất hơn ba giờ để hoàn thành công việc thay động cơ tương tự. Thực tế, nhiều gara hiện nay có thể mất từ tám đến hơn 20 giờ cho các công việc phức tạp, chưa kể thời gian kiểm tra, thử nghiệm và các hoạt động khác.

Kỷ lục này đã vượt qua thành tích trước đó do một nhóm kỹ sư tại RAF Abingdon ở Oxfordshire, Anh thiết lập khi thay động cơ cho một chiếc Mini Cooper cổ điển. Nhóm RAF đã mất nhiều thời gian hơn và thực hiện thêm thao tác nâng khung xe để thay động cơ, trong khi nhóm lính thủy đánh bộ Anh làm việc hiệu quả hơn nhiều.

Dù video ghi lại sự kiện này từng gây tranh cãi trên mạng với những nghi ngờ về cách kết nối động cơ, thành tích vẫn được ghi nhận là một trong những kỳ tích kỹ thuật đáng kinh ngạc, thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng và hiểu biết sâu sắc về cơ khí, điện tử và hệ thống động cơ đốt trong.