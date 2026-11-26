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Các nhà khoa học tại Quantinuum (Mỹ), một trong những doanh nghiệp lớn nhất trong lĩnh vực điện toán lượng tử, cho biết đã thiết lập kỷ lục mới trong sửa lỗi lượng tử, công nghệ then chốt để phát triển máy tính lượng tử có khả năng vận hành ổn định và xử lý những phép tính phức tạp, theo Live Science.

Cụ thể, hệ thống Helios với 98 qubit đạt tỷ lệ thất bại chỉ 0,0005% trong các thử nghiệm bộ nhớ lượng tử. Điều này tương đương khoảng 5 lỗi không thể khắc phục trên mỗi triệu vòng kiểm tra.

Kết quả trên vượt xa kỷ lục trước đó của chip lượng tử Willow 105 qubit do Google phát triển. Trong các thử nghiệm tương tự, Willow ghi nhận ước tính 772 lỗi không thể sửa chữa trên mỗi triệu vòng, tương ứng tỷ lệ lỗi 0,0772%.

Các nhà nghiên cứu cho rằng đây là bước tiến quan trọng hướng tới mục tiêu phát triển máy tính lượng tử có thể thực hiện hơn một triệu phép toán mà không gặp lỗi, còn gọi là “chế độ megaquop”.

Ông Robin Blume-Kohout, đồng Giám đốc Phòng thí nghiệm Hiệu suất Lượng tử thuộc Phòng thí nghiệm Quốc gia Sandia, đánh giá đây là cột mốc mà giới nghiên cứu điện toán lượng tử đã hướng tới trong nhiều năm.

Theo ông, nếu được mở rộng quy mô, công nghệ này có thể giúp xây dựng máy tính lượng tử đủ tin cậy để thực hiện những phép tính hữu ích mà không cần tới hàng triệu qubit vật lý. Đây là yếu tố giúp triển vọng ứng dụng điện toán lượng tử trở nên khả thi hơn.

Một trong những trở ngại lớn nhất của máy tính lượng tử hiện nay là khả năng duy trì thông tin trong quá trình tính toán.

Khác với máy tính thông thường sử dụng bit để biểu diễn dữ liệu dưới dạng 0 hoặc 1, máy tính lượng tử sử dụng qubit. Các qubit có thể tồn tại trong những trạng thái lượng tử đặc biệt, nhưng rất dễ bị tác động bởi môi trường xung quanh như nhiệt độ, rung động và nhiễu. Chỉ một thay đổi nhỏ cũng có thể khiến thông tin bị sai lệch, làm ảnh hưởng đến kết quả tính toán.

Đây chính là lý do hiệu chỉnh lỗi lượng tử trở thành một trong những hướng nghiên cứu trọng tâm của giới khoa học. Phương pháp này bổ sung cơ chế dự phòng cho hệ thống lượng tử, nhằm ngăn những lỗi nhỏ có thể kiểm soát làm hỏng toàn bộ quá trình tính toán.

Tuy nhiên, phương pháp này cũng đặt ra một bài toán khó, càng muốn tăng khả năng sửa lỗi, máy tính càng cần nhiều qubit vật lý. Nhưng khi số lượng qubit tăng lên, nguy cơ phát sinh lỗi cũng lớn hơn.

Điểm khác biệt của Helios so với chip Willow của Google nằm ở công nghệ phần cứng. Trong khi Willow sử dụng các mạch siêu dẫn, Helios sử dụng các ion bari mang điện tích, có thể được di chuyển và sắp xếp lại linh hoạt bên trong bộ xử lý.

Nhờ đó, các nhà khoa học có thể kết nối trực tiếp những cặp qubit khác nhau để trao đổi thông tin, thay vì phải truyền qua nhiều qubit trung gian. Cách tiếp cận này giúp hạn chế những lỗi có thể phát sinh trong quá trình truyền thông tin.

Quantinuum cũng phát triển một kỹ thuật sử dụng các xung laser cực ngắn để đưa những qubit bị mất trạng thái hoạt động trở lại trạng thái có thể sử dụng. Đây là một trong những giải pháp giúp hệ thống duy trì độ ổn định trong quá trình tính toán.

Để kiểm tra khả năng sửa lỗi, nhóm nghiên cứu tiến hành thử nghiệm với ba cấu hình có quy mô tăng dần, tương ứng khả năng sửa một, hai và ba lỗi qubit vật lý.

Kết quả cho thấy độ tin cậy của Helios tăng lên khi số lượng qubit vật lý được bổ sung. Mỗi lần tăng khoảng cách mã giúp giảm khoảng 12 lần nguy cơ xảy ra lỗi không thể khắc phục.

Kết quả cho thấy khi tăng quy mô hệ thống, khả năng sửa lỗi của Helios cũng được cải thiện. Mỗi lần tăng quy mô cấu hình giúp giảm khoảng 12 lần nguy cơ xảy ra lỗi không thể khắc phục.

Ở cấu hình cao nhất, Helios chỉ ghi nhận khoảng một lỗi không thể khắc phục trên mỗi 200.000 vòng kiểm tra.

Theo các nhà nghiên cứu, kết quả trên mở ra triển vọng phát triển máy tính lượng tử có khả năng chịu lỗi cao mà không cần số lượng qubit vật lý quá lớn.

Quantinuum ước tính một hệ thống lượng tử sử dụng công nghệ ion bẫy trong tương lai có thể hỗ trợ 100 qubit logic với khoảng 30.000 qubit vật lý. Trong khi đó, một hệ thống siêu dẫn cạnh tranh có thể cần tới khoảng 900.000 qubit vật lý để đạt năng lực tương đương.

Nếu ước tính này được chứng minh trong các hệ thống quy mô lớn, đây sẽ là lợi thế đáng kể, bởi việc giảm số lượng qubit vật lý cần thiết đồng nghĩa với việc giảm bớt yêu cầu về phần cứng và độ phức tạp khi xây dựng máy tính lượng tử.