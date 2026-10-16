Kỷ lục Ronaldo thực sự bị đe dọa

Harry Kane đã ghi bàn trong 9 trận Champions League liên tiếp, chỉ còn kém kỷ lục của Cristiano Ronaldo hai trận.

Kane rời sân Viking Stadion với chút tiếc nuối khi Bayern Munich đánh rơi chiến thắng trong trận hòa 3-3, nhưng với cá nhân tiền đạo người Anh, đêm tại Na Uy vẫn mang nhiều ý nghĩa. Cú đúp vào lưới Viking giúp Kane ghi bàn ở trận Champions League thứ chín liên tiếp và tiến sát một trong những kỷ lục nổi bật nhất của Cristiano Ronaldo.

UEFA xác nhận Kane cân bằng thành tích của Ruud van Nistelrooy và Robert Lewandowski. Phía trước anh lúc này chỉ còn Ronaldo, người từng ghi bàn trong 11 trận Champions League liên tiếp cho Real Madrid.

Khoảng cách chỉ còn hai trận. Với phong độ Kane đang duy trì, kỷ lục từng tồn tại suốt nhiều năm của Ronaldo đã không còn quá xa.

Chuỗi ghi bàn từng làm nên thương hiệu Ronaldo

Ronaldo bắt đầu chuỗi 11 trận bằng cú đúp trong trận chung kết Champions League 2016/17, khi Real Madrid thắng Juventus 4-1. Sang mùa 2017/18, anh ghi bàn ở cả sáu trận vòng bảng, tiếp tục nổ súng trong hai lượt trận vòng 1/8 gặp PSG và hai trận tứ kết với Juventus.

Tổng cộng, Ronaldo ghi 17 bàn trong 11 trận liên tiếp. Chưa cầu thủ nào trong lịch sử Champions League duy trì chuỗi ghi bàn dài hơn. Thành tích ấy đứng cạnh hàng loạt cột mốc lớn khác của tiền đạo Bồ Đào Nha tại giải đấu, gồm 140 bàn thắng, 183 lần ra sân và 67 pha lập công ở vòng knock-out.

Giá trị của chuỗi 11 trận còn nằm ở chất lượng đối thủ. Ronaldo không kéo dài thành tích bằng những trận đấu dễ dàng, bởi PSG, Juventus hay Dortmund đều xuất hiện trên hành trình ấy. Nhiều bàn thắng còn được ghi ở giai đoạn loại trực tiếp, nơi một pha xử lý có thể quyết định cả mùa giải.

Ronaldo từng ghi 17 bàn trong chuỗi 11 trận Champions League liên tiếp từ năm 2017 đến 2018.

Kane hiện đi trên con đường khá tương đồng. Cú đúp trước Viking nâng thành tích của anh lên 12 bàn trong 9 trận Champions League liên tiếp. Trước Kane, Van Nistelrooy từng đạt chuỗi 9 trận với MU, còn Lewandowski hai lần chạm mốc tương tự trong màu áo Bayern, nhưng cả hai đều dừng lại ở đó.

Vì thế, trận gặp Arsenal ngày 21/10 mang ý nghĩa đặc biệt. Nếu ghi bàn, Kane sẽ nâng chuỗi lên 10 trận và trở thành cầu thủ hiếm hoi tiến gần đến kỷ lục của Ronaldo đến như vậy. Bayern sau đó gặp Atletico Madrid ngày 3/11, trận đấu có thể giúp Kane cân bằng cột mốc 11 trận nếu anh tiếp tục nổ súng.

Thử thách không hề nhẹ. Arsenal sở hữu một trong những hàng thủ chắc chắn nhất châu Âu, còn Atletico dưới thời Diego Simeone luôn nổi tiếng với khả năng phá nhịp các tiền đạo. Kane muốn chạm đến Ronaldo sẽ phải vượt qua hai bài kiểm tra có chất lượng thực sự.

Kane càng lớn tuổi càng ghi bàn đều

Điểm đáng chú ý nằm ở chỗ Kane đã 33 tuổi nhưng hiệu suất ghi bàn vẫn không giảm. Hai bàn trước Viking giúp anh vượt Lionel Messi về số pha lập công tại Champions League sau tuổi 30, trong khi tổng thành tích của tiền đạo Bayern tại giải đã lên tới nhóm cao nhất lịch sử.

Kane cũng thay đổi rõ rệt kể từ khi rời Tottenham để sang Bayern. Anh từng ghi 21 bàn sau 32 trận Champions League cho đội bóng Bắc London. Tại Bayern, hiệu suất cao hơn hẳn khi Kane được chơi trong một hệ thống kiểm soát bóng tốt hơn, tạo nhiều cơ hội hơn và thường xuyên đưa anh vào khu vực nguy hiểm.

Kane vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn rất cao ở tuổi 33 và đang tiến gần một trong những cột mốc nổi bật nhất của Ronaldo tại Champions League.

Khác biệt không chỉ nằm ở số bàn. Kane tại Bayern tham gia sâu hơn vào cách đội bóng triển khai tấn công, thường lùi xuống nhận bóng, kéo trung vệ đối thủ theo mình rồi tạo khoảng trống cho những cầu thủ chạy cánh. Khi cần kết thúc tình huống, anh vẫn xuất hiện đúng lúc trong vùng cấm.

Phong độ ấy kéo dài đủ lâu để khó xem như một giai đoạn bùng nổ nhất thời. Kane đã ghi hơn 150 bàn cho Bayern với hiệu suất gần một bàn mỗi trận trên mọi đấu trường, đồng thời trở thành cầu thủ đạt 100 bàn Bundesliga nhanh nhất lịch sử khi chỉ cần 98 trận.

Những con số ấy khiến cuộc săn đuổi Ronaldo trở nên đáng chú ý hơn. Kane không cần thay đổi cách chơi hay đạt phong độ vượt quá khả năng thông thường. Anh chỉ cần duy trì nhịp ghi bàn vốn đã trở thành thói quen trong vài mùa gần đây.

Dĩ nhiên, một kỷ lục đơn lẻ chưa đủ để đặt Kane ngang hàng Ronaldo tại Champions League. Ronaldo vẫn sở hữu 140 bàn, năm chức vô địch và hàng loạt màn trình diễn mang tính quyết định ở vòng knock-out. Di sản ấy lớn hơn nhiều so với một chuỗi trận ghi bàn liên tiếp.

Tuy nhiên, việc Kane tiến gần kỷ lục 11 trận vẫn mang ý nghĩa riêng. Trong nhiều năm, phần lớn những cột mốc Ronaldo để lại tại Champions League đều tạo cảm giác rất khó bị chạm tới. Giờ Kane đã đưa một trong số đó vào tầm với.

Bước tiếp theo nằm ở trận gặp Arsenal. Nếu Kane tiếp tục ghi bàn, khoảng cách với Ronaldo sẽ chỉ còn một trận và câu chuyện khi ấy không còn nằm ở khả năng bám đuổi.

Kỷ lục sẽ thực sự đứng trước nguy cơ bị san bằng.