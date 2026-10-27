Kỷ lục ở Quả bóng Vàng nữ 2026

Ngôi sao 32 tuổi được xướng tên tại lễ trao Quả bóng Vàng 2026 ở nhà hát London Palladium, London (Anh) hôm 27/10 (giờ Hà Nội). Đây là phần thưởng cho mùa giải thành công rực rỡ của Putellas trong màu áo Barca, trước khi cô chuyển đến London City Lionesses hè vừa qua.

Trong mùa giải 2025-2026, tiền vệ người Tây Ban Nha ghi 26 bàn và có 15 pha kiến tạo sau 53 trận. Cô góp công giúp Barca giành 4 danh hiệu gồm Champions League nữ, giải vô địch Tây Ban Nha, Cúp Nữ hoàng và Siêu cúp Tây Ban Nha.

Dấu ấn nổi bật nhất của Putellas đến từ Champions League, nơi cô ghi 7 bàn và có 7 pha kiến tạo sau 11 trận. Ngôi sao người Tây Ban Nha còn được UEFA bình chọn là Cầu thủ nữ xuất sắc nhất giải, sau khi cùng Barca đánh bại Lyon 4-0 ở chung kết.

Tiền vệ Alexia Putellas đoạt giải Quả bóng Vàng nữ 2026. Ảnh: AFP.

Đáng chú ý, Putellas tỏa sáng trong giai đoạn Barca thiếu vắng Aitana Bonmati vì chấn thương. Cô trở thành thủ lĩnh hàng tiền vệ, duy trì sức sáng tạo và khả năng ghi bàn, giúp đội bóng xứ Catalan tiếp tục thống trị các đấu trường quốc nội và châu Âu.

Ở cấp đội tuyển, tiền vệ 32 tuổi cũng góp công giúp Tây Ban Nha giành chức vô địch UEFA Nations League nữ 2025, bổ sung thêm danh hiệu tập thể quan trọng trong kỳ xét giải.

Sau 14 năm gắn bó với Barca và giành 38 danh hiệu, Putellas bất ngờ chuyển sang London City Lionesses vào tháng 7/2026. Tuy nhiên, những đóng góp trong mùa giải cuối cùng tại Tây Ban Nha vẫn giúp cô vượt qua các ứng viên như Ewa Pajor, Patri Guijarro và Alessia Russo để được vinh danh.

Putellas từng 2 lần liên tiếp giành Quả bóng Vàng nữ vào các năm 2021 và 2022, trước khi Aitana Bonmati thống trị 3 kỳ tiếp theo.

Chiến thắng năm nay đưa cô trở lại đỉnh cao sau 4 năm, đồng thời giúp 2 ngôi sao Tây Ban Nha cùng giữ kỷ lục 3 lần đoạt danh hiệu cá nhân cao quý nhất bóng đá nữ.

Đáng chú ý, cả 6 Quả bóng Vàng nữ gần nhất đều thuộc về Putellas và Bonmati, cho thấy sự thống trị của bóng đá Tây Ban Nha ở giải thưởng này.