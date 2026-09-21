Kỷ lục mới trong bầu cử Duma Quốc gia tại Nga

Thông tấn Nga RIA Novosti lúc 9h30 sáng nay (21/9, giờ Hà Nội) dẫn kết quả kiểm đếm 79,08% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga khóa IX, diễn ra trong 3 ngày từ 18 đến 20/9, cho biết đảng Nước Nga Thống nhất hiện đang dẫn đầu với 57,69% số phiếu.

Cử tri Nga tham gia bỏ phiếu bầu Duma Quốc gia. Ảnh: RiaNovosti

Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) hiện đứng thứ hai với 13,96%, tiếp đến là đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) với 8,75%. Đảng Những Con người Mới đạt 7,97% số phiếu và đảng Nước Nga Công bằng xếp thứ tư với 4,98% phiếu bầu.

Theo luật pháp Nga, Duma Quốc gia Nga có 450 ghế, trong đó 225 ghế được phân bổ theo danh sách các đảng chính trị giành được tối thiểu 5% tổng số phiếu bầu trên toàn quốc; 225 đại biểu còn lại được bầu trực tiếp tại các đơn vị bầu cử, với mỗi đơn vị bầu cử lựa chọn một đại biểu.

Bên cạnh bầu cử Duma Quốc gia, Nga đợt này tổ chức bầu cử người đứng đầu tại 11 chủ thể liên bang (đơn vị hành chính cấp bang); bầu cơ quan lập pháp địa phương tại 39 chủ thể; và bầu cơ quan đại diện cấp thành phố tại 10 trung tâm hành chính (thủ phủ của các chủ thể liên bang).

Hơn 111 triệu cử tri tại Nga và hơn 1,8 triệu công dân Nga ở nước ngoài đủ điều kiện tham gia các cuộc bỏ phiếu. Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, tỷ lệ cử tri tham gia cuộc bỏ phiếu lần này đạt mức kỷ lục 56,66%.

Đảng Nước Nga Thống nhất hiện đang dẫn đầu về số phiếu. Ảnh: RiaNovosti

Bên cạnh bỏ phiếu trực tiếp, cử tri Nga có thể sử dụng hệ thống bỏ phiếu trực tuyến. Tổng thống Vladimir Putin và Thủ tướng Mikhail Mishustin đã bỏ phiếu theo hình thức trực tuyến.

Cuộc bầu cử được tổ chức trong bối cảnh Nga ghi nhận một số mối nguy an ninh tại một số khu vực. Theo RIA Novosti, một số nhân viên các ủy ban bầu cử bị đe dọa hoặc trở thành nạn nhân của các vụ tấn công, trong đó có các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).

Theo RIA Novosti, khoảng 380.000 quan sát viên, trong đó có hơn 1.000 quan sát viên quốc tế đến từ 133 quốc gia và 13 tổ chức quốc tế, theo dõi quá trình bầu cử.

Hiến pháp Nga xác định nước này có tổng cộng 89 chủ thể liên bang, gồm Cộng hòa Crimea, thành phố Sevastopol (trên bán đảo Crimea), cùng 4 khu vực mà Moskva tuyên bố sáp nhập năm 2022, gồm Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson.

Tại các khu vực Nga kiểm soát ở Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson, đây là lần đầu tiên cử tri tham gia bầu đại biểu Duma Quốc gia. Theo số liệu được RIA Novosti dẫn lại, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại các khu vực này lần lượt vượt 81%, đạt 79,33%, 79,39% và 74,61%.