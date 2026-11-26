Bà Molly Falco, người phụ nữ đã sống một năm với quả thận lợn (Nguồn: Happiesthealth.com)

Mới đây, bà Molly Falco, 58 tuổi đến từ New Hampshire đã đánh dấu mốc tròn một năm sống với quả thận lợn mà không gặp phải biến chứng nghiêm trọng nào. Việc sử dụng tạng lợn hiện vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết cột mốc này mở ra một tương lai, các loài động vật biến đổi gen có thể cung cấp nguồn thận dồi dào cho những bệnh nhân bị suy thận, giải pháp tạm thời thay thế cho quá trình lọc máu, hoặc là một phương án điều trị lâu dài hơn.

Bác sĩ Leonardo Riella, giám đốc Trung tâm Cấy ghép thận Mass General Brigham (BTC) nơi trực tiếp giám sát quá trình chăm sóc bệnh nhân cho biết, ca ghép cho thấy phương pháp này hoàn toàn khả thi, thận có thể hoạt động tốt, tuy nhiên mọi thứ vẫn cần phải có thêm thời gian để kiểm chứng.

Quả thận lợn chuyển gen dùng cấy ghép cho bà Molly Falco (Nguồn: Beritajejaring.co.id)

Tại Mỹ, hơn nửa triệu người bị suy thận đang phải dựa vào phương pháp lọc máu để thực hiện các chức năng của thận, chẳng hạn như loại bỏ chất thải và chất lỏng dư thừa ra khỏi máu.

Theo Mạng lưới chia sẻ tạng quốc gia Mỹ (UNOS), hiện có khoảng 90.000 người đang chờ ghép thận, nhưng năm 2025 chỉ có chưa đầy 26.000 ca cấy ghép thận được thực hiện. Mỗi ngày có 12 người tử vong trong khi đang chờ được ghép thận mới.

Bệnh nhân Molly Falco là người mẹ có hai con, hiện đang sống với quả thận từ lợn chỉnh sửa gen. Đây là trường hợp duy trì sự sống với cơ quan nội tạng từ lợn lâu nhất được ghi nhận cho đến nay.

Theo bác sĩ Riella, ngoài việc loại bỏ độc tố và tạo nước tiểu, cơ quan từ lợn này còn thực hiện các chức năng thiết yếu khác của thận người, chẳng hạn như cân bằng chất lỏng và khoáng chất.

Bà Falco mắc một bệnh lý bẩm sinh gây tổn thương thận. Dù từng gặp biến chứng ngay sau khi được cấy ghép thận lợn, nhưng bà không phải nhập viện kể từ tháng 2/2026. Hiện tại, chưa có kế hoạch loại bỏ cơ quan này nên bà Falco có thể tiếp tục sống với quả thận đó thêm ít nhất một năm nữa.

Mô hình một quả thận thực hiện nhiều chức năng quan trọng trong cơ thể con người từ lọc máu, loại bỏ chất thải và điều hòa huyết áp (Nguồn: Luxtimes.lu)

Bà Molly Falco cho hay, bà vẫn nhanh thấy mệt và dễ bị hụt hơi. Quả thận mang lại cho bà nguồn năng lượng mới được đặt tên là Lily, lấy cảm hứng từ những bông hoa mà gia đình bà ở Colorado gửi tặng sau ca phẫu thuật. Nhờ đó, bà có thể tự tay chuẩn bị các bữa ăn cho gia đình và thỉnh thoảng gặp gỡ bạn bè cũ.

Bà thậm chí đã có thể tự lái xe trở lại, trong suốt 11 tháng phải chạy thận nhân tạo, bà không đủ sức khỏe để làm điều này. "Mỗi ngày trôi qua, tôi vẫn thấy kinh ngạc khi biết nó vẫn đang hoạt động tốt. Tôi sẽ cố gắng giữ nó lâu nhất có thể, và nếu có thể duy trì mãi mãi thì thật tuyệt vời", bà Molly Falco tiết lộ.

Bà Molly Falco cho biết thêm, cuộc sống của bà "gần như bình thường" kể từ khi được cấy ghép quả thận mới. Bà vẫn cần đeo khẩu trang ở nơi công cộng để phòng ngừa nhiễm trùng, và dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, đôi khi vẫn gặp một số tác dụng phụ, như tình trạng run nhẹ.

Triển vọng và rào cản với cấy ghép dị loài

Theo Tiến sĩ Thomas Schlich, chuyên gia y khoa tại Đại học McGill ở Montreal (Canada), kể từ khi kỹ thuật cấy ghép nội tạng ra đời, tình trạng thiếu hụt tạng luôn là thách thức lớn nhất trong lĩnh vực này. Trong y học, việc cấy ghép thận (hoặc bất kỳ mô, cơ quan nào) từ lợn sang người được gọi là cấy ghép khác loài hay cấy ghép dị loài có thể giải quyết được vấn đề trên.

Những công nghệ mới - bao gồm nhân bản vô tính và kỹ thuật chỉnh sửa gen tiên tiến giúp các cơ quan nội tạng tương thích tốt hơn với cơ thể người, đã tạo nên những bước tiến nhảy vọt trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, một số ý kiến bày tỏ lo ngại về chi phí mà bệnh nhân và hệ thống y tế phải gánh chịu, cũng như liệu khả năng tiếp cận các cơ quan nội tạng này có công bằng hay không. Adam Negri, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Đạo đức Sinh học thuộc Đại học Western Ontario, nhận định: "Chúng ta vẫn còn những phương án khác để vừa tăng nguồn cung tạng, vừa giảm nhu cầu cần ghép tạng; những cách này có lẽ ít tốn kém hơn nhiều và dễ tiếp cận hơn". Các phương án đó bao gồm vận động thêm người hiến tạng và khuyến khích hiến thận từ người còn sống.

Một mối lo ngại khác là các cơ quan nội tạng từ lợn có thể trở thành vật trung gian khiến các bệnh truyền nhiễm từ động vật lây sang người. Để phòng ngừa rủi ro này, những con lợn được nuôi trong các cơ sở đặc biệt, hoàn toàn không có mầm bệnh. Quả thận mà bà Falco được ghép lấy từ một con lợn đã trải qua 69 lần chỉnh sửa gen, trong đó có 59 lần chỉnh sửa nhằm vô hiệu hóa các retrovirus ở lợn.

Thận lợn chuyển gen- giải pháp tình thế khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn hiến tạng trong tương lai (Nguồn: Sciencedaily.com)

Tính đến nay, đã có sáu bệnh nhân được ghép thận lợn do công ty công nghệ sinh học eGenesis phát triển. Bệnh nhân đầu tiên đã qua đời ngay sau ca phẫu thuật do mắc bệnh tim tiềm ẩn. Hai bệnh nhân khác duy trì được quả thận ghép trong lần lượt tám và chín tháng, trước khi cơ thể họ bắt đầu đào thải các cơ quan này.

Vào tháng 1/2026, các nhà khoa học khởi động một thử nghiệm lâm sàng chính thức trên 33 bệnh nhân, những người được cấy ghép thận lợn từ công ty eGenesis tại 10 trung tâm y tế trên khắp cả nước.

Một công ty công nghệ sinh học khác là United Therapeutics Corp đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vào năm 2025 với thận từ những con lợn đã qua chỉnh sửa gen (với 10 thay đổi về gen). Thử nghiệm này do Tiến sĩ Montgomery tại NYU Langone Health dẫn đầu.

Công ty cho biết họ cũng đã bắt đầu một thử nghiệm riêng biệt đối với loại "thận-tuyến ức"- sử dụng thận lợn đã qua một lần chỉnh sửa gen, kết hợp cùng mô từ tuyến ức của chính con lợn đó. Mô tuyến ức này nhằm mục đích giảm nguy cơ cơ thể đào thải cơ quan được cấy ghép. United Therapeutics Corp cũng đã được cấp phép triển khai một thử nghiệm quy mô nhỏ về việc cấy ghép tim từ lợn đã chỉnh sửa gen cho các bệnh nhân bị suy tim.

Theo bác sĩ Leonardo V. Riella - Giám đốc y khoa chương trình ghép thận tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, thành tựu mới cho thấy câu hỏi của giới khoa học đã chuyển từ việc liệu thận lợn có thể hoạt động trong cơ thể người hay không sang việc làm thế nào duy trì hoạt động đó lâu dài.

Nguồn: NYtimes/Medicalxpress